Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Спорткомплекс с бассейном и стадионом возле Дворца творчества в 9 микрорайоне обещают построить через два года 20.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Московские власти подтвердили намерение построить второй спорткомплекс в 9 микрорайоне — буквально в двухстах метрах от недостроенного футбольного поля. У площади Колумба и леса появятся футбольное поле, ФОК с бассейном, уни­версальным игровым залом для гандбола, мини-футбола, волейбола, баскетбола, тре­нажерным залом и залом сухо­го плавания.

фото: zelao.ru

Новый спорткомплекс, который планируется открыть в 2020 году, могут одновременно посещать 150 человек, рассказал в интервью газете зеленоградской префектуры руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

О планах построить ФОК с бассейном на пустыре за Дворцом творчества объявлялось еще в 2012 году. Потом сроки перенесли на 2019 год. В проектной документации будущего спорткомплекса запланирован бассейн с шестью дорожками длиной 26 метров, универсальный зал, в том числе, для занятий художественной гимнастикой, сектор для занятий легкой атлетикой. Стадион оборудуют звукоусиливающей аппаратурой. Возле ФОКа сделают парковку на 65 машин. Спорткомплекс будет в ведении зеленоградской спортивной детско-юношеской школы №112 — как и футбольное поле рядом. На разработку проекта выделено 35 миллионов рублей, победитель конкурса, ООО «КБ СмартПроект», взялся сделать проект за 27 млн рублей.

Пустырем место для будущего строительства можно назвать лишь условно — это озелененная территория с деревьями и поляной, там гуляют люди. А через лес можно пройти к бассейну и стадиону МИЭТа. Для спортсменов и любителей спорта минутах в пяти ходьбы от будущего ФОКа — футбольное поле. Пока его не открыли, но к 2019 году стройку обещают наконец-то завершить. Школьные стадионы тоже открыты для желающих позаниматься спортом.

Кроме возможной вырубки деревьев — в том числе, старых яблонь — для строительства спорткомплекса, жителей 9 микрорайона пугает и перспектива очередного потока транспорта. К будущему ФОКу ведет одна дорога, на которой нельзя разъехаться. Сейчас экскурсионные школьные автобусы забирают детей из 9 микрорайона на остановке «Октябрьская», поскольку в глубине района невозможно развернуться. Также не продумана дорога к будущему футбольному полю. Практически заезд организован по местному проезду возле школы. При этом на тренировки и соревнования, которые будут проходить на этом поле, спортсменов будут возить на автобусах — это заложено в проекте футбольного поля.

Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
 Реклама
Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс» приглашает на работу врача-терапевта, администратора и уборщицу Объявления
Новый формат летних каникул для ваших детей в центре «Эрудит» Объявления
Куда отправить ребенка летом? Зеленоградский лагерь «Жемчужный берег» предлагает отдых в уникальном месте Крыма Объявления
Хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей от трех лет Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама

Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама