Новый спорткомплекс, который планируется открыть в 2020 году, могут одновременно посещать 150 человек, рассказал в интервью газете зеленоградской префектуры руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.



О планах построить ФОК с бассейном на пустыре за Дворцом творчества объявлялось еще в 2012 году. Потом сроки перенесли на 2019 год. В проектной документации будущего спорткомплекса запланирован бассейн с шестью дорожками длиной 26 метров, универсальный зал, в том числе, для занятий художественной гимнастикой, сектор для занятий легкой атлетикой. Стадион оборудуют звукоусиливающей аппаратурой. Возле ФОКа сделают парковку на 65 машин. Спорткомплекс будет в ведении зеленоградской спортивной детско-юношеской школы №112 — как и футбольное поле рядом. На разработку проекта выделено 35 миллионов рублей, победитель конкурса, ООО «КБ СмартПроект», взялся сделать проект за 27 млн рублей.

Пустырем место для будущего строительства можно назвать лишь условно — это озелененная территория с деревьями и поляной, там гуляют люди. А через лес можно пройти к бассейну и стадиону МИЭТа. Для спортсменов и любителей спорта минутах в пяти ходьбы от будущего ФОКа — футбольное поле. Пока его не открыли, но к 2019 году стройку обещают наконец-то завершить. Школьные стадионы тоже открыты для желающих позаниматься спортом.