О введении в эксплуатацию футбольного поля в 2019 году руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал в интервью электронной газете префектуры. Сменился технический заказчик и генподрядчик строки, ведется утверждение техниче­ского задания на корректи­ровку проекта, после чего объявят конкурс «по выбору новых испол­нителей проектных и строи­тельных работ». Все эти объяснения затянувшемся строительству власти озвучивали и в прошлом году, и в позапрошлом году.

А пока школьники по-прежнему ходят по узкому тротуару между строительным забором и проезжей частью, потому что надо обходить стройку по периметру. Иногда им приходится выходить на проезжую часть из-за припаркованных на тротуаре машин. Бочкарев не уточнят, когда именно в следующем году закончат стройку. Поэтому, не исключено, проблема с проходом к школе сохранится весь следующий учебный год.



Футбольное поле строят для тренировок зеленоградской детско-юношеской спортивной школы №112 «Спутник» и проведения матчей разных уровней.