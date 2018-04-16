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Футбольное поле в 9 микрорайоне откроют в 2019 году. Его строят уже четвертый год 16.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Футбольное поле с административным корпусом строят в глубине 9 микрорайона четвертый год. Стройка то встает, то возобновляется, но при этом постоянно перекрыт проход к школе — детям приходится идти вдоль забора и по проезжей части. Раньше следующего года ситуация не изменится.

фото: Zelenograd.ru

О введении в эксплуатацию футбольного поля в 2019 году руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал в интервью электронной газете префектуры. Сменился технический заказчик и генподрядчик строки, ведется утверждение техниче­ского задания на корректи­ровку проекта, после чего объявят конкурс «по выбору новых испол­нителей проектных и строи­тельных работ». Все эти объяснения затянувшемся строительству власти озвучивали и в прошлом году, и в позапрошлом году.

А пока школьники по-прежнему ходят по узкому тротуару между строительным забором и проезжей частью, потому что надо обходить стройку по периметру. Иногда им приходится выходить на проезжую часть из-за припаркованных на тротуаре машин. Бочкарев не уточнят, когда именно в следующем году закончат стройку. Поэтому, не исключено, проблема с проходом к школе сохранится весь следующий учебный год.

Футбольное поле строят для тренировок зеленоградской детско-юношеской спортивной школы №112 «Спутник» и проведения матчей разных уровней.

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Мы отличаемся!

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