2 комментария
Обеды в офис от НормаФуд
Строители перекрыли путь в школу в 9 микрорайоне 21.04.2017 ZELENOGRAD.RU

Футбольное поле с административным корпусом строят третий год. Дети ходят по узкому тротуару между строительным забором и проезжей частью, а сегодня тротуар вообще перекрыли, причем перед школьными занятиями.

Школьникам приходится выходить на проезжую часть, под колеса автомобилей.
Фото: Zelenograd.ru

Стройка, которая идёт с 2014 года, перегородила подход к двум корпусам школы №853 (бывшая 638). Всё это время школьники ходят по узкому тротуару — надо обойти стройку по периметру. Иногда им приходится выходить на проезжую часть из-за припаркованных на тротуаре машин. 21 апреля утром часть этого узкого прохода перекрыли строительным забором, загнав детей на дорогу. Это произошло в начале девятого, когда дети как раз шли в школу, рассказала Zelenograd.ru жительница 9 микрорайона. Тротуар перекрыли забором, одновременно открыли проезд для строительной техники — сюда заезжал МАЗ с краном.

МАЗ заезжает на стройплощадку по тротуару, другого заезда здесь нет. Родители и дети уступают дорогу машинам на тротуаре.
Фото: Zelenograd.ru

Кто там работает, неизвестно. В префектуре неоднократно говорили, что сроки строительства сорваны по вине технического заказчика и подрядчика работ ЗАО «Управление капитального строительства объектов торговли и агропрома» и ООО «Бамард». Суд по поводу расторжения контракта с этой организацией закончился только в конце марта, сообщает префектура. А новый конкурс на достройку футбольного поля не объявляли.

Реклама
Функциональный тренинг и растяжка в спорткомплексе «Космос» - безопасно, доступно, эффективно. Промокод внутри Объявления
Скоро и впервые - гастроли цирка MAXIMUS в Зеленограде Объявления
Outlet SuperStar открылся в ТЦ «Столица» Объявления
Какие вывески теперь можно размещать в Зеленограде? Объяснение с картинками Объявления
Обсуждение
Игорь Сусанин
24 апреля
Человек с Земли
Вчера, 00:10
Я так понимаю что перед началом строительства был тендер? Мало известную контору за откаты продвинули,она не справляется,бабосы попилили,нашли крайнего и успокоились! И скоро к этой "вечной" стройке прибавится "головная боль"- пятиэтажки,кои будут походу сносить(при этом я очень рад за жильцов-наконец то будут сносные условия для жизни,хоть мусор выносить на улицу не придется)! Зато возле МЖК будут сажать сосны(не осины и березы которые спилят вокруг Зеленограда).Причем выпиливают много где,а сажать будут в одном месте...
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
"ЗЕЛЕНЫЙ БОР"

Новый жилой комплекс
До 30.04 скидки 10%

 Реклама
ЖК Мелодия Леса

Ключи в 2017 году!
Ипотечный взнос-от 0%!

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
"ЗЕЛЕНЫЙ БОР"

Новый жилой комплекс
До 30.04 скидки 10%
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
ЖК Мелодия Леса

Ключи в 2017 году!
Ипотечный взнос-от 0%!
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама