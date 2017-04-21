Футбольное поле с административным корпусом строят третий год. Дети ходят по узкому тротуару между строительным забором и проезжей частью, а сегодня тротуар вообще перекрыли, причем перед школьными занятиями.
Стройка, которая идёт с 2014 года, перегородила подход к двум корпусам школы №853 (бывшая 638). Всё это время школьники ходят по узкому тротуару — надо обойти стройку по периметру. Иногда им приходится выходить на проезжую часть из-за припаркованных на тротуаре машин. 21 апреля утром часть этого узкого прохода перекрыли строительным забором, загнав детей на дорогу. Это произошло в начале девятого, когда дети как раз шли в школу, рассказала Zelenograd.ru жительница 9 микрорайона. Тротуар перекрыли забором, одновременно открыли проезд для строительной техники — сюда заезжал МАЗ с краном.
Кто там работает, неизвестно. В префектуре неоднократно говорили, что сроки строительства сорваны по вине технического заказчика и подрядчика работ ЗАО «Управление капитального строительства объектов торговли и агропрома» и ООО «Бамард». Суд по поводу расторжения контракта с этой организацией закончился только в конце марта, сообщает префектура. А новый конкурс на достройку футбольного поля не объявляли.
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