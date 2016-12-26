«Согласно законов гостеприимства»

«На репетиции нас собирали 19 и 21 декабря, — рассказал один из общественных советников района Крюково. — Вопросы были заготовлены, мы репетировали, как будем выходить, что говорить. Нам сказали, что приедет депутат Госдумы Ирина Белых, надо подготовиться. Говорили, что ждут приезда оппозиции». Что это за оппозиция, не уточнялось.

«Нам сказали, что приедет депутат, мы должны достойно встретить её, — пояснила другая женщина, общественный советник из района Силино. — Ну как вы гостя встречаете в своём доме».

Депутат от Зеленограда Ирина Белых действительно приехала и стала модератором собрания. Главврач 201-й поликлиники Екатерина Сваровски написала, что Белых «как профессиональный дирижёр четко направляет партию каждого и не дает уйти с сегодняшней темы, при этом слыша и давая высказаться каждому». Дирижировала Белых жёстко. На вопрос давалась одна минута, на ответ — две и ни секундой больше. Даже поставили экран с таймером.

При этом доклад о предмете слушаний — правилах землепользования и застройки — вместе с выступлениями в его поддержку президента МИЭТ Юрия Чаплыгина, академика РАН Александра Стемпковского и гендиректора компании «Миландр» Михаила Павлюка заняли 40 минут.