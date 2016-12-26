Как и в какой последовательности задавать заготовленные вопросы, как реагировать на «посторонних» при обсуждении правил землепользования и застройки 22 декабря — все это тщательно репетировали общественные советники, члены молодежных палат, работники бюджетных предприятий. В большом зале музыкальной школы на Панфиловском проспекте, где прошло обсуждение, префектура собирала их дважды. Корреспондент Zelenograd.ru проверил, насколько натурально получилось.
«На репетиции нас собирали 19 и 21 декабря, — рассказал один из общественных советников района Крюково. — Вопросы были заготовлены, мы репетировали, как будем выходить, что говорить. Нам сказали, что приедет депутат Госдумы Ирина Белых, надо подготовиться. Говорили, что ждут приезда оппозиции». Что это за оппозиция, не уточнялось.
«Нам сказали, что приедет депутат, мы должны достойно встретить её, — пояснила другая женщина, общественный советник из района Силино. — Ну как вы гостя встречаете в своём доме».
Депутат от Зеленограда Ирина Белых действительно приехала и стала модератором собрания. Главврач 201-й поликлиники Екатерина Сваровски написала, что Белых «как профессиональный дирижёр четко направляет партию каждого и не дает уйти с сегодняшней темы, при этом слыша и давая высказаться каждому». Дирижировала Белых жёстко. На вопрос давалась одна минута, на ответ — две и ни секундой больше. Даже поставили экран с таймером.
При этом доклад о предмете слушаний — правилах землепользования и застройки — вместе с выступлениями в его поддержку президента МИЭТ Юрия Чаплыгина, академика РАН Александра Стемпковского и гендиректора компании «Миландр» Михаила Павлюка заняли 40 минут.
По сигналу «вопросы» к четырем микрофонам быстро и организованно выстроились очереди. Репетиции не прошли даром: вопросы излагали четко, особенно молодежь. Пенсионерам приходилось тяжелее. Некоторые перед выходом к микрофону заглядывали в листочки. Каждый начинал свой вопрос с фразы: «С проектом ознакомлен и поддерживаю», «проект поддерживаю, согласна, спасибо префектуре от москвичей» или более развернуто «поддерживаю проект, потому что он дает четкие представления о том, что будут строить». Видимо, для регламента эта фраза была важна — в протокол заносили факт согласия с проектом.
Больше половины заготовок были почти по делу — префектура знала, о чем могут спросить жители. Спрашивали о планах строительства новых домов за «Флейтой» и во 2 микрорайоне, перспективах застройки в парке «Ровесник», будут ли строить ЗАГС в отдельном здании, что означают буквы на схемах, можно ли теперь установить на своем земельном участке некапитальное сооружение без оформления ГПЗУ (градплана участка), что со строительством детской больницы, зеленоградскими садовыми товариществами, пятиэтажками несносимых серий и долевым корпусом 901а. Остальное время разбавили нейтральными вопросами вроде «будет ли сохранен исторический облик старой Москвы» и «что такое ГПЗУ».
Впрочем, вопросы удалось задать и «неорганизованным» жителям. Мужчина из 16 микрорайона спросил о планах строительства детского сада возле корпуса 1601. «Мы туда лично посадили около тысячи деревьев, строительство повлечет уничтожение зеленой зоны», напомнил житель и спросил о целесообразности этого строительства в принципе. Ему ответили, что департамент образования обнаружил необходимость построить новый детсад именно в 16 микрорайоне, а про деревья ответили, что их «сажали на участке, который был отведен под строительство» (гаража, проект которого жители отклонили — Zelenograd.ru). Слово тут же дали молодому человеку из корпуса 1649, который возмущенно сказал: «У меня сыну год и племяннику пять лет» — словно этот факт всё объясняет. Ему зааплодировали, на этом вопрос был закрыт.
Когда присутствующим предложили высказываться (не задавать вопросы, а оценить проект), о нём стали говорить как о долгожданном документе, открывшим им глаза на планы строительства в городе. «Высказываю поддержку проекту, — сказала молодая жительница 10 микрорайона, — утверждаются параметры существующие жилых и общественных зон, как нам говорят, все документы просканированы, проект прозрачен […] Большое спасибо за экспозицию».
«Я в детстве не мог посмотреть, что будет через 20 лет, — сказал председатель Молодежного парламента Москвы Владимир Мохте. — Не мог понять, какие будут социальные объекты, планировать семью. Это [проект правил землепользования и застройки] позволяет нам с вами с уверенностью смотреть в будущее. Например, в Крюково планируется строительство бассейна. Это замечательно, мы давно хотели, чтобы у нас был в шаговой доступности бассейн» (на участок под строительство бассейна в Крюково пять раз пытались найти инвестора, но безуспешно - Zelenograd.ru).
В таком ключе собрание шло больше двух часов. «У микрофонов молодёжь, — восторженно писала в фейсбук прямо с собрания Екатерина Сваровски, убеждённая в натуральности мероприятия. — Могли ли мы в их возрасте додуматься пойти на какие-то слушания и говорить о генплане, о застройках, о детских садах, о строительстве бассейнов, объектах культуры и спорта».
«Всё было натурально», — отчитался перед кем-то в телефон, садясь в машину, сотрудник префектуры.
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Что то подсказывает,что слова про представителя оппозиции это для успокоения тех же пенсионеров и обычных жителей.Сама оппозиция об этом спектакле была совсем не в курсах.
Сколько серебренников пенсионерам дали?