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Какими будут восемь новых домов в 3 микрорайоне 23.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Московские власти решили освоить всю территорию за «Флейтой» на месте снесённых пятиэтажек — здесь построят восемь домов. Какими они будут, и что появится вместе с ними, рассказала главный архитектор Зеленограда Анжела Игнатьева.

Этажность. Будет одна 24-этажная башня и семь домов с несколькими подъездами в 10 — 17 этажей.

Парковки. Новые дома будут с подземными гаражами.

Дороги. Одновременно со строительством расширят проезд вдоль «Флейты», сделав прямой выезд на Московский проспект.

Детские сады. К двум домам пристроят здания для детских садов.

Деревья. После сноса «хрущевок» осталось достаточно много деревьев. При строительстве новых домов вырубка неизбежна, но в префектуре заверили, что посадят новые возрастные деревья. Впрочем, это зависит от «возможности» посадить их на конкретном участке — если она есть, то ущерб должны полностью возместить, посадив столько же деревьев, сколько вырубили. А если её нет — посадят где-нибудь в другом месте.

Когда построят. Оформление земельных участков под строительство уже в стадии завершения — подготовлены градостроительные планы участков на пять домов из восьми. В действующей бюджетной программе строительства этих домов нет. Это значит, что участки выставят на торги, а строительством займутся частные компании, сообщили в Москомархитектуре. Как показывает практика, желающие построить жилые дома в обжитом районе всегда есть — как это произошло с территорией напротив Черного озера.

Спросят ли мнение жителей 3 микрорайона. Нет. По этим домам принято решение и обсуждать с жителями его не будут, потому что их строительство мэрия успела перевести из бюджетного в инвестиционное. «На волне сноса пятиэтажного фонда и строительства новых домов эти планы не вызвали никаких вопросов, все с ними согласились», — рассказала ранее в интервью Zelenograd.ru Анжела Игнатьева. И действительно, восемь домов «всплыли» во время обсуждения проекта межевания 3 микрорайона в 2014 году. Тем не менее, можно высказать свои замечания и предложения в ходе публичных слушаний правил землепользования и застройки — они продолжатся еще неделю. Пишите zelao-gradstroy@mos.ru; 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, дом 1. Телефон 8(495)957-91-57. Также можно писать непосредственно в правительство Москвы.

Что сейчас на месте будущих домов. После сноса пятиэтажек в 2008—2009, территорию благоустроили — сделали собачью площадку, заасфальтировали дорожки (раньше это были тропинки между пятиэтажками), сделали три плоскостные парковки, положили плитку и поставили скамейки на пешеходной зоне от бывшей 845-й школы к «Флейте».

Можно ли оставить как есть и ничего не строить. Само собой строительство не остановится. Новостройки на месте «хрущевок» предусмотрены проектом планировки 2001 года и Генпланом развития Зеленограда до 2025 года. Эти документы остаются в силе, а значит, и планы по строительству. В постановлении мэрии 1998 года, связанной со сносом пятиэтажек, запрещались «продажа прав аренды и предоставление земельных участков под коммерческое строительство, не связанное с программой реконструкции». Но оговаривалось, что если такая необходимость диктуется «разработанным эскизным проектом застройки или проектом детальной планировки района реконструкции», то коммерческое использование участка разрешается — на это нужно разрешение префекта и Москомархитектуры. Видимо, такие разрешения есть.

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