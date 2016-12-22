Более десяти лет назад ООО «Виром-Инвест» через аффилированные фирмы продало квартиры в так и не построенном доме в 9 микрорайоне Зеленограда. Корпус 901а — 23-этажный дом на 214 квартир — начали строить в 2003 году, в 2008-м работы остановились. Только в 2014 году город расторг инвестиционный контракт с ООО «Виром-Инвест» и начал составлять реестр пострадавших участников долевого строительства. В августе 2015-го «Виром-Инвест» официально признан банкротом. Следственное управление УВД Зеленограда возбудило уголовное дело.

Потерпевшими сейчас считаются 36 человек, хотя свои деньги вложили в покупку жилья, по разным данным, от 60 до 80 человек. Кого-то из дольщиков просто не могут найти. Люди покупали квартиры средней стоимостью 30-50 тысяч долларов. 40 договоров заключались с учрежденными «Виром-Инвест» риелторскими фирмами до вступления в силу федерального закона о долевом строительстве, поэтому не регистрировались в Росреестре. А «Виром-Инвест» не отчитывался перед Москомстройинвестом, который с 2011 года наделен полномочиями контролировать долевое строительство в Москве. Официально пострадавшими дольщиками признано лишь 19 человек.

Руководству «Виром-Инвест» инкриминируется уголовная статья «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». В числе обвиняемых предприниматели Борис Егоров и Сергей Чаговец. Виновными в мошенничестве, присвоении себе денег дольщиков они себя не считают, рассказал Zelenograd.ru источник, знакомый с материалами дела.

Они признают, что переводили эти средства через сторонние фирмы на другие строительные объекты — фактически затыкали финансовые дыры. «Заканчивают строительство одного объекта, начинают другой, если один выпал из цепочки — бизнес провисает», пояснил схему собеседник. Проблемы начались не в Зеленограде, а в Солнечногорске, где, по мнению предпринимателей, местные чиновники начали препятствовать завершению строительства жилого дома. А в период строительства корпуса 901а изменилось законодательство в части долевого строительства: по новым правилам, надо было получать заново разрешительные документы, регистрировать договоры долевого участия в Росреестре. Собрать новый пакет документов было невозможно без участия префектуры, но она навстречу не пошла, отметил источник.

Егоров и Чаговец связаны друг с другом через фирмы ООО «ЛендСтрой-ХХ1 век» (учредитель ООО «Виром-Инвест»), ООО «Строй Сервис» и ряд других. «Виром-Инвест», контракт с которым власти расторгли в 2014 году, сейчас банкротят. В арбитражном суде выстроилась очередь из организаций и граждан-кредиторов. Туда посылают и дольщиков корпуса 901а, потому что уголовное дело по факту мошенничества не вернет им деньги и не построит дом. Правда, если суд вынесет обвинительный приговор, может быть арестована недвижимость одного из фигурантов дела, но до суда дело еще не дошло.

Правительство Москвы, тем временем, пообещало достроить дом за свой счет. Для этого придется оформить земельно-правовые отношения и, по неизвестной причине, объединить зеленоградский недострой с еще двумя московскими. Сколько это займет времени, невозможно представить даже теоретически. «Корпус 901» — это фактически развалины, которые надо было снести еще три года назад.