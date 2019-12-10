Что там будут строить и зачем?

Запланирован спортивный комплекс и открытое футбольное поле. Спорткомплекс — трехэтажный пятиугольный с подвалом. В нём будет бассейн на шесть дорожек, который могут одновременно посетить 48 человек, зал для баскетбола, волейбола, художественной гимнастики, гандбола с трибунами на 250 зрителей, тренажерный зал, кафе самообслуживания (видимо, без кухни — «на полуфабрикатах высокой степени готовности с использованием одноразовой посуды»), административные кабинеты, раздевалки с душевыми и прочие необходимые для занятий спортом помещения.

На открытом стадионе сделают дорожки для занятий легкой атлетикой. Построят и гараж для уборочной техники. Возле спорткомплекса будет парковка, но всего на 18 машин. Спорткомплекс будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00. Его территорию огородят металлическим забором.

Всё это нужно СДЮШОР №112, говорят в префектуре. ФОК с бассейном и футбольным полем у площади Колумба утвержден госпрограммой «Спорт Москвы». Отдельно это строительство с жителями 9-го микрорайона не обсуждалось, но одобрено по итогам обсуждения Генплана развития Москвы, утвержденного в 2010 году, и Правил землепользования и застройки Москвы, утвержденных в 2017 году.