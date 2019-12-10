Трехэтажное здание с бассейном и спортзалами, открытым футбольным полем построят между Дворцом творчества и лесом возле площади Колумба — на днях заключили контракт со строителями. Спорткомплекс нужен зеленоградской спортивной школе №112 «Спутник», утверждают власти. Для его строительства вырубят около 900 деревьев, новых не высадят. Парковка будет, но маленькая. Рассказываем все подробности этого проекта.
Запланирован спортивный комплекс и открытое футбольное поле. Спорткомплекс — трехэтажный пятиугольный с подвалом. В нём будет бассейн на шесть дорожек, который могут одновременно посетить 48 человек, зал для баскетбола, волейбола, художественной гимнастики, гандбола с трибунами на 250 зрителей, тренажерный зал, кафе самообслуживания (видимо, без кухни — «на полуфабрикатах высокой степени готовности с использованием одноразовой посуды»), административные кабинеты, раздевалки с душевыми и прочие необходимые для занятий спортом помещения.
На открытом стадионе сделают дорожки для занятий легкой атлетикой. Построят и гараж для уборочной техники. Возле спорткомплекса будет парковка, но всего на 18 машин. Спорткомплекс будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00. Его территорию огородят металлическим забором.
Всё это нужно СДЮШОР №112, говорят в префектуре. ФОК с бассейном и футбольным полем у площади Колумба утвержден госпрограммой «Спорт Москвы». Отдельно это строительство с жителями 9-го микрорайона не обсуждалось, но одобрено по итогам обсуждения Генплана развития Москвы, утвержденного в 2010 году, и Правил землепользования и застройки Москвы, утвержденных в 2017 году.
Формально участок, выделенный властями под застройку, считается пустырём. Хотя это зелёная лесная территория со старыми деревьями, там гуляют люди, а зимой и катаются на лыжах.
В зоне производства работ растут 886 деревьев и 4919 кустарников, говорится в проекте. Для строительства вырубают 875 деревьев и все кусты, 11 деревьев пересадят. Еще 4 дерева и 45 кустарников вырубят за границей переданного для стройки участка, рядом с ним. Вырубят клены, яблони, ивы, березы, липы, вязы, осины, сливы, сосны, ели, рябины, кустовые розы. Планируется, как сказано в документации, «восстановление трех деревьев». Посадят более тысячи кустарников, устроят газоны и цветники. Компенсацию за вырубку городу не выплатят, потому что при капитальном строительстве за счет бюджета Москвы это не полагается (постановление №283 от 30.04.13).
Московский департамент природопользования и охраны окружающей среды претензий к проекту не имеет. В имеющихся документах руководитель департамента Олег Кульбачевский сообщает, что особо ценные природные объекты в границах участка под застройку не выявлены. А также отмечает, что этот участок непосредственно граничит с планируемой к образованию особо охраняемой природной территорией регионального значения «Комплексный заказник „Зеленоградский“» (без каких-либо выводов — просто отмечает).
60% участников опроса «Зеленоград.ру» проголосовали за сохранение лесной поляны в этом месте.
Дорога к будущему ФОКу — проезд от Панфиловского проспекта со стороны остановки «Октябрьская». Проезд транспорта собираются организовать по улице Щербакова и внутриквартальному проезду. Судя по проекту, позади здания Дворца творчества. На период строительства планируется устроить временные проезды и две разворотные площадки для строительной техники.
Автобусы с футбольными командами по этой дороге не поедут, уверяют в Москомспорте. При необходимости будут сажать и высаживать спортсменов на Панфиловском проспекте.
Очевидно, что число парковочных мест в проекте (на 18 машин) совершенно не соответствует числу людей, которые могут там находиться (несколько сотен человек одновременно). Как это обычно бывает в таких случаях, машины будут ставить в соседние дворы. Местным жителям уже сейчас следует задуматься о перекрытии дворов шлагбаумами.
Контракт с подрядчиком — ООО «Химкинское СМУ МОИС-1» — заключен 9 декабря. Стройка может начаться в ближайшее время. Сначала будут подготовительные работы: вырубка, устройство стройплощадки, разработка котлована. Затем перейдут уже непосредственно к стройке и перекладке коммуникаций. На все работы с момента заключения контракта даётся 21 месяц, то есть спорткомплекс могут построить к осени 2021 года.
Бытовки для рабочих поставят со стороны Дворца творчества. Въезд и выезд со стройки будут организованы со стороны корпусов 914 и 915. Со стороны леса — башенные краны, охрана, мойка колёс, склады.
Оба нужны, утверждают в Москомспорте (департаменте спорта и туризма г. Москвы). Одно — для тренировок футболистов, второе — ещё и для легкоатлетов и гимнастов. Стадион — футбольное поле с административно-бытовым комплексом — строят в глубине 9-го микрорайона пятый год. Очередной срок завершения работ — 2020 год. Два новых спорткомплекса находятся в двухстах метрах друг от друга.