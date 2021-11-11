Проблемы на футбольном поле

Футбольный стадион с административным зданием за корпусом 919 «постараются сдать до конца 2021 года», рассказывала в конце октября начальник управления строительства, транспорта и землепользования префектуры Антонина Широкова, выступая на радио «Зеленоград сегодня». Она отметила, что это «тяжелый объект, в реализации ему не повезло», но строительство идёт активно — есть планы сдать его в декабре.

Договор на «реконструкцию объекта незавершенного строительства» — футбольного стадиона с инфраструктурой между корпусом 919 и школой 853 — был заключен в апреле нынешнего года с «Химкинским СМУ МОИС-1», которое возводит и ФОК рядом с Дворцом творчества. Окончание работ было запланировано на конец года.

Строят стадион с 2013 года, причем большую часть времени стройка стояла без движения — город судился с неудачным подрядчиком, искал нового, меняли и согласовывали проект. Весной, на момент возобновления работ, готовность объекта мэрия оценивала в 50%.