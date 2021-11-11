Футбольное поле с административным зданием возле корпуса 919 и новый спортивный комплекс рядом с Дворцом творчества собирались сдать в эксплуатацию до конца 2021 года — еще недавно это заявляли и глава столичного департамента строительства, и представители префектуры. Уверенность сначала перешла в надежду, а на днях префектура сообщила, что оба объекта планируется ввести в эксплуатацию позже — уже в 2022 году.
Футбольный стадион с административным зданием за корпусом 919 «постараются сдать до конца 2021 года», рассказывала в конце октября начальник управления строительства, транспорта и землепользования префектуры Антонина Широкова, выступая на радио «Зеленоград сегодня». Она отметила, что это «тяжелый объект, в реализации ему не повезло», но строительство идёт активно — есть планы сдать его в декабре.
Договор на «реконструкцию объекта незавершенного строительства» — футбольного стадиона с инфраструктурой между корпусом 919 и школой 853 — был заключен в апреле нынешнего года с «Химкинским СМУ МОИС-1», которое возводит и ФОК рядом с Дворцом творчества. Окончание работ было запланировано на конец года.
Строят стадион с 2013 года, причем большую часть времени стройка стояла без движения — город судился с неудачным подрядчиком, искал нового, меняли и согласовывали проект. Весной, на момент возобновления работ, готовность объекта мэрия оценивала в 50%.
По скорректированному проекту 2019 года административно-бытовое здание, которое уже было построено рядом с футбольным полем, предполагалось переделывать как снаружи, так и внутри. В апреле работы наконец начались — со здания полностью сняли облицовку.
В списке работ по зданию — монтаж монолитных железобетонных конструкций (частично), устройство внутренних перегородок, гидроизоляция кровли, монтаж фасада, витражей и окон, вся отделка, монтаж внутренних инженерных систем.
Второй «головной болью» для строителей стала система подогрева футбольного поля с искусственным покрытием, которую проложили несколько лет назад. «Система не прошла испытания опрессовкой — где-то случился прорыв. Приходится искать причину, устранять, — рассказывал в июне префект Анатолий Смирнов. — Подрядная организация приняла решение провести полную ревизию всей системы подогрева поля. Мы держим ход строительства на постоянном контроле. Строители заверяют, что, несмотря на новые сбои, объект будет сдан в этом году».
В сентябре планы сдать комплекс до конца года подтвердил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. «В здании административно-бытового корпуса на 70% завершено устройство внутренних инженерных систем. Ведутся отделочные работы. До конца этого месяца строители планируют завершить фасадные работы. Также в рамках реконструкции футбольного поля заканчивается восстановление системы обогрева», — заявил он.
Фактически облицовку фасада здания восстановили лишь к концу октября. Кроме того, рядом с административным корпусом прошла масштабная реконструкция подземных коммуникаций. И наконец, разобрали высокую стену из бетонных блоков, годами отделявшую стройку от жилого дома — вместо неё появилось обычное сетчатое ограждение.
Сейчас здание выглядит практически готовым снаружи, но идут внутренние работы. На площадке вокруг не выполнено благоустройство, на стадионе отсутствуют трибуны, нет ограждения.
На участке площадью 1,4 га разместится футбольное поле (100x65 метров) с трибунами (на 147 мест) для проведения учебно-тренировочных занятий окружного, регионального и межрегионального уровня. Покрытие поля выполнено из искусственных материалов, а подогрев предусмотрен через индивидуальный тепловой пункт.
Поле оснастят электронным табло и системой звукоусиления. С южной стороны футбольного поля — ближе к корпусам 904 и 907 — была запланирована установка шумозащитного ограждения с акустическим экраном длиной 76 метров. Неизвестно, осталось ли это в последнем проекте.
В административном здании рядом с футбольным полем будут раздевалки для спортсменов, помещения для тренеров и судей, медицинский кабинет, учебный класс, буфет.
Предусмотрен также гараж для спецтехники на 22 машиноместа. На территории планируется ввести пропускной режим.
По окончании строительства по периметру спорткомплекса поставят постоянное ограждение. Оно придёт на смену строительному забору, вдоль которого который год — по узкому тротуару, в обход стройки — ходят в школу 853 дети и родители.
Футбольный стадион поступит в распоряжение зеленоградской спортивной школы № 112 «Спутник», которая уже много лет базируется в соседнем здании — в ДЮЦ «Восток», проводя свои тренировки в школах города. В управлении той же споршколы будет и строящийся ФОК рядом с Дворцом творчества.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Спутник», как его уже называет подрядчик, с бассейном и стадионом строят с 2020 года. Процесс идёт довольно быстро, в октябре вокруг стадиона даже сняли сплошное строительное ограждение. Местные жители уже могут оценить, как будет выглядеть готовый объект, который появился на месте лесной опушки со старыми аллеями для прогулок — все деревья перед началом строительства пришлось вырубить.
В августе общую готовность комплекса оценивали в 45%, внутренних инженерных систем — в 70%. К концу лета был завершен монтаж металлических конструкций ферм, строители занимались устройством дренажа и готовили основание для беговых дорожек. Началась отделка чаши бассейна и помещений.
В середине сентября глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов отчитался: «Фасадные работы выполнены на 35%, строители приступили к возведению гаража для уборочной техники. Завершаются кровельные работы, активно ведется отделка помещений».
На сегодняшний день часть комплекса уже облицована цветными панелями, идёт остекление бассейна. Стадион выглядит практически готовым, но пока не сделано ограждение. Кроме него от леса стадион отделяет довольно высокая подпорная стена, которая компенсирует уклон площадки.
В составе спорткомплекса — пятиугольное трехэтажное здание площадью порядка 9,4 тысяч кв.метров и спортивное ядро с футбольным полем, дорожками для занятий легкой атлетикой, сектором для прыжковых дисциплин.
Подземный этаж займут технические помещения. На первом этаже расположится вестибюль с гардеробом, помещения охраны, буфет, медицинский блок, универсальный спортзал для баскетбола, волейбола, художественной гимнастики, гандбола с трибунами на 250 зрителей, раздевалки с душевыми и санузлами, административные, технические, подсобные и вспомогательные помещения.
На втором этаже разместится бассейн на шесть дорожек с раздевалками, зал сухого плавания, венткамеры. Также здесь и на третьем этаже расположатся административные, подсобные и вспомогательные помещения.
На территории спорткомплекса обустроят гараж для уборочной техники.
После ввода в эксплуатацию ФОК также перейдёт под управление спортивной школы № 112.
Вопросы подъезда и парковки как у ФОКа, так и у футбольного поля стоят остро для жителей близлежащих корпусов 9 микрорайона. Они опасаются, что из-за небольших запроектированных гостевых автостоянок посетители спорткомплексов начнут использовать парковочные места рядом с жилыми домами, которых недостаточно даже для местных. На узких местных проездах, также заставленных припаркованными машинами, сложно разъехаться в часы пик.
У ФОК «Спутник» проектом запланирована парковка на 18 машин, рядом с футбольным полем — стоянка на 22 машины и стоянка для автобусов. Однако оба этих спортивных объекта, которые находятся в двухстах метрах друг от друга, будут посещать сотни детей и взрослых, как для регулярных занятий, так и для участия в соревнованиях.
В марте на запрос «Зеленоград.ру» префектура ответила, что дополнительных автостоянок не будет — их невозможно сделать из-за инженерных коммуникаций и границ природной территории. Позже источник в префектуре сообщил, что обсуждается идея сделать подъезд к ФОКу позади Дворца творчества.