Административное здание, которое никак не могут достроить рядом с будущим футбольным полем за корпусом 919, начали разбирать. Уже снята облицовка и часть остекления. В префектуре считают, что сдать спортивный комплекс можно будет уже к концу этого года. Какая причина снятия облицовки и до какой степени дойдет разборка здания, пока неизвестно.
Футбольное поле и административное здание безуспешно пытаются построить с 2013 года. В истории этого долгостроя уже был эпизод, когда здание пришлось частично разобрать — в 2015 году строители закупили бетонные блоки с прочностью в три раза ниже требуемой, их пришлось разбирать и переделывать.
Проектирование на достраивание этого объекта завершилось в конце марта, сообщил зампрефекта Дмитрий Морозов, а в апреле заказчик, столичный департамент строительства, планировал определиться с подрядчиком. «У нас есть основания полагать, что желающие построить этот объект найдутся, — отметил Морозов. — Если мы получим подрядчика до конца апреля, то до конца года реально его достроить».
Ранее зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов писал, что при участии специалистов Контрольно-счётной палаты Москвы были сняты проблемы с подключением таких объектов к инженерным сетям, внедрена единая система строительства спортивных сооружений. По сведениям Титова, новый подрядчик должен был появиться уже в январе, а достроить объект планировалось в течение 2022 года.
Футбольный комплекс строят между корпусами 918-919 и школой 853 уже семь лет. В 2019 году Мосгосэкпертиза сделала корректировку проекта, был объявлен конкурс на достройку спорткомплекса и выделены деньги — 40,5 миллионов рублей и еще два миллиона на технический надзор за строительством. Предыдущему подрядчику — компании «Бомард», которая вела строительство с 2013 года (контракт с ней был расторгнут) — выплатили 97 миллионов рублей. Исполнители проекта судились между собой, а в 2019 году после корректировки выяснилось, что административно-бытовое здание надо переделывать как снаружи, так и внутри.
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