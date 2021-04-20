Футбольное поле и административное здание безуспешно пытаются построить с 2013 года. В истории этого долгостроя уже был эпизод, когда здание пришлось частично разобрать — в 2015 году строители закупили бетонные блоки с прочностью в три раза ниже требуемой, их пришлось разбирать и переделывать.

Проектирование на достраивание этого объекта завершилось в конце марта, сообщил зампрефекта Дмитрий Морозов, а в апреле заказчик, столичный департамент строительства, планировал определиться с подрядчиком. «У нас есть основания полагать, что желающие построить этот объект найдутся, — отметил Морозов. — Если мы получим подрядчика до конца апреля, то до конца года реально его достроить».

Ранее зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов писал, что при участии специалистов Контрольно-счётной палаты Москвы были сняты проблемы с подключением таких объектов к инженерным сетям, внедрена единая система строительства спортивных сооружений. По сведениям Титова, новый подрядчик должен был появиться уже в январе, а достроить объект планировалось в течение 2022 года.