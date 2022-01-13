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Свободные места для парковки во дворе 9-го микрорайона будет искать «искусственный интеллект» 13.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Корпус 934 — недавно заселенная новостройка по программе реновации — включён в пилотный городской проект по тестированию нового городского сервиса, который позволит жителям дистанционно узнавать, есть ли на парковке у дома свободные места.

Система на базе «специальных алгоритмов и искусственного интеллекта» проанализирует занятость парковочных мест, расположенных во дворах. Основой для этого станут данные с городских видеокамер. Точность обнаружения свободных и занятых мест должна составлять не менее 85%, следует из технического задания конкурса на тестирование новой технологии, который объявила одна из структур департамента информационных технологий (ДИТ).

Зеленоградская площадка — один из пяти адресов тестирования (остальные — в других округах Москвы). У корпуса 934 (это 14-этажный дом на 182 квартиры) есть подземная автостоянка на 93 машиноместа и открытая гостевая парковка на 30 машиномест, из них четыре места для инвалидов.

«Сервис позволит жителям многоквартирных домов дистанционно узнавать о том, есть ли на парковке у дома свободные места, — рассказали „Известиям“ в пресс-службе ДИТ. — Благодаря внедрению сервиса горожанам не придется тратить время на поиск свободного парковочного места, они смогут посмотреть эту информацию онлайн, в мобильном приложении „Электронный дом“».

Сервис также покажет, какие места предназначены для людей с ограниченными возможностями, а какие — для спецтехники. После проведения эксперимента, на который отводится 11 месяцев, московские власти оценят эффективность выбранного решения и целесообразность его внедрения.

Нововведение поможет сократить время поиска парковочных мест рядом с домами в два раза, прогнозируют эксперты, и уменьшить трафик тех, кто кружит по дорогам в поисках парковки. Одновременно есть несколько подводных камней: сложность видеоанализа дворовой обстановки за несколько минут до парковки и отсутствие возможности «забронировать» место, которое за это время могут занять.

Если система будет работать нечетко и не сразу выдавать верные результаты, то интерес автолюбителей к ней будет невелик. Впрочем, она может быть полезной и для людей с ограниченными возможностями, ищущих специальные парковочные места, или для выявления случаев неправомерного использования таких мест.

В департаменте считают, что внедрение сервиса онлайн-мониторинга парковочных мест станет логичным продолжением развития городской системы видеонаблюдения. На сегодня видеоаналитика помогает городским службам выявлять 12 типов нарушений в сфере ЖКХ, в том числе переполненные мусорные контейнеры, ямы на дорогах и неубранный снег.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 9, реновация, хайтек, корпус 934
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