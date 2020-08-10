Уже в сентябре планируется сдать в эксплуатацию первые три жилых дома для переселения по программе реновации в Зеленограде — корпуса 934, 1934 и 1935. Строительные работы завершены, вокруг домов исчезли строительные заборы с баннерами, сейчас рабочие заканчивают отделку и благоустраивают территорию. Рассказываем и показываем, какими будут эти новостройки: квартиры, общие помещения, площадки вокруг домов, газоны и автостоянки.
Корпуса 1934 и 1935 — монолитные односекционные (на один подъезд) 14-этажки с подземной парковкой. Их построили на Георгиевском проспекте неподалеку от «старого» моста, за крюковской промзоной, рядом с улицей Радио и кольцевой развязкой, по другую сторону которой расположен 23 микрорайон. Рядом автобусная остановка «Георгиевский проспект», на которой останавливаются автобусы 32 и 400К. Магазины и прочая городская инфраструктура далековато, но после заселения что-то может появиться на первых этажах новостроек, отведённых под аренду или для городских организаций.
Вид из окон домов — на зеленые просторы: Кутузово и ЦИЭ за Георгиевским проспектом, прогулочный бульвар в овраге, утонувшая в старых садах Овражная улица с последними крюковскими частными домиками и кусок лесопарка за улицей Радио. В перспективе эти территории тоже могут застроить, планы уже есть — на 21 микрорайон и жилой комплекс на месте ЦИЭ, обновление 19 микрорайона и прочее, но пока они радуют глаз деревьями.
В корпусе 1934 будет 91 квартира: 29 однокомнатных (от 40,05 кв.метров), 42 двухкомнатных (от 52,98 кв.метров), 11 трехкомнатных (от 70,24 кв.метров) и 9 четырехкомнатных (от 88,13 кв.метров) — в концах общего коридора. В корпусе 1935 квартир чуть больше, но без четырехкомнатных — 97, по 7-8 квартир на этаже: 34 однокомнатных, 47 двухкомнатных и 16 трехкомнатных.
Во всех корпусах отделку квартир и мест общего пользования выполняют по единому стандарту программы реновации. Жители её не выбирают и не оплачивают — они вообще пока не знают, кто в какую квартиру попадёт. А все квартиры похожи, как близнецы. После приёмки новосёлы смогут переделать их по своему вкусу, но цель программы — предоставить людям жилплощадь, в которую сразу же можно въезжать.
Кухни во всех квартирах просторные, от 10-11 кв.метров, в отличие от стандартных «шестиметровок» в старых домах. Уже установлены металлические мойки, скоро поставят электроплиты. На стене — кафельные «фартуки».
Балконы в некоторых квартирах расположены на кухне, в других — в комнатах, а в больших четырёхкомнатных квартирах в корпусе 1934 есть и общие балконы вдоль двух комнат. Все балконы — глубиной не менее одного метра. Они остеклены сверху донизу, дополнительное металлическое ограждение и калёное небьющееся нижнее стекло обеспечивают безопасность.
В комнатах без балконов — окна с необычной дополнительной нижней фрамугой. Она не открывается, но добавляет площади окну и света комнате. У двустворчатых окон открываются обе створки, одна — с режимом проветривания. Одну из створок на каждом окне бесплатно оснастят москитной сеткой. В некоторых квартирах есть комнаты, в которых по два окна. Все оконные блоки — из ПВХ профиля с двухкамерными стеклопакетами. Снаружи на стенах предусмотрены опоры для установки кондиционеров.
Стены оклеены светлыми однотонными обоями на флизелиновой основе под покраску. На полу серый ламинат, межкомнатные двери в той же цветовой гамме из слоеного шпона, как и внутренняя отделка металлической входной двери. Ванные комнаты и туалеты облицованы белым кафелем, установлена сантехника. На стенах — белые розетки и выключатели, интернет-розетки, радио-розетки. На потолках — типовые белые люстры и светильники. Положены напольные и потолочные плинтуса.
В каждой комнате есть радиаторы отопления конвекторного типа и датчики пожарной сигнализации. Трубы отопления разведены под полом — это означает, что в отопительный сезон греть будут не только батареи, но и частично «тёплые полы». Теплоизоляция и шумоизоляция тоже предусмотрена в перекрытиях. Пол в коридоре, кухне и санузле отделан керамической плиткой, уложенной на гидроизоляционный слой.
Возле входной двери уже висит трубка домофона и смонтирован электрощит с пробками-автоматами, сами электросчётчики находятся в коридоре. Для шумоизоляции выходные двери заполнены минеральной ватой.
Стенных шкафов, антресолей и гардеробных в квартирах не предусмотрено.
Планировка корпусов в 19 микрорайоне простая — на каждом этаже прямой общий коридор с выходом в лифтовой холл и на лестницу. Там же, в изолированном закутке, находится мусоропровод, а мусоросборные камеры расположены на первом этаже. За время строительства домов в Москве разгорелось обсуждение вопроса, нужно ли делать мусоропроводы в новостройках, или для экологии и санитарии лучше, если жители будут выбрасывать мусор сразу в дворовые баки. В результате домов по реновации это новшество не коснулось.
Два лифта на подъезд, маленький и большой — грузоподъёмностью в 400 кг и 1 тонну, производства Карачаровского механического завода и Щербинского лифтостроительного заводов. Гарантия производителя на них — пять лет. Сейчас лифты готовятся запустить, идут пуско-наладочные работы.
У подъездов есть выходы на обе стороны дома — на каждом выходе обещают домофоны. На одном из входов предусмотрена комнатка консьержа в два окна — к входной двери и во внутренний холл. Нанимать ли консьержа, будут совместно решать сами жильцы. Также на первом этаже есть колясочная, санузел, кладовая для уборочного инвентаря, а также душевая с поддоном — «для помывки лап», поясняют строители, и это должно порадовать владельцев собак.
Пол всего подъезда и лифтовых холлов сделан на уровне земли, чтобы мамы с колясками и маломобильные жители могли перемещаться без посторонней помощи.
Остальные помещения на первых этажах будут нежилыми — поначалу их займут Центры информирования населения (в корпусах 1934 и 934), где новосёлы смогут получить помощь у представителей всех городских организаций, участвующих в оформлении документов на переезд. Таким образом инстанции максимально приблизят к людям, чтобы провести переселение быстро и комфортно, рассказали в Фонде реновации. Какие организации здесь разместятся в дальнейшем, пока неизвестно: возможно, это будут магазины или государственные учреждения — например, досуговые, с детскими кружками.
Между корпусами 1934 и 1935 — большая детская площадка с мягким резиновым покрытием (искусственная трава стандартом реновации не предусмотрена). Здесь уже установили все элементы, а сбоку еще весной высадили молодые деревца. Автомобильные проезды занимают сравнительно мало места и оставляют пешеходную зону между домами безопасной для гуляющих детей и родителей.
Плоскостных автостоянок вокруг обоих корпусов немного: на 23 машиноместа, включая четыре места для инвалидов, которые в два раза шире. Есть также небольшие парковочные «гостевые» карманы на Георгиевском проспекте. Больше машиномест — в подземных паркингах под домами и их дворовой территорией: на 54 машиноместа у корпуса 1934, на 50 машиномест у корпуса 1935. Пока не определено, по каким правилам они будут использоваться — будут ли машиноместа продавать или сдавать в аренду. Скорее всего, на них будет назначена арендная плата, приоритетный доступ получат жильцы новостроек, а остальные места займут жители окрестных районов.
С другой стороны корпуса 1934 — еще одна детская площадка на верхней террасе, а под опорной стенкой — нижняя терраса для отдыха взрослых, с лавочками и видом на овраг речки Глинушка.
Обносить дома отдельной оградой не собираются, никакого внешнего ограждения по периметру не будет, как это сделали в 3-м микрорайоне вокруг новостроек «Зеленоград Сити») — это невозможно в случае строительства социального жилья, поясняют в Фонде реновации, вся инфраструктура вокруг новых домов будет доступна для всех горожан.
Внизу, под башнями — маленькие дома улицы Овражной, где еще держат кур и огороды, такое тут будет соседство. А к бульвару в овраге спускаются тропинки в траве, будущие зимние горки.
В отличие от домов на Георгиевском проспекте, корпус 934 построен посреди жилого 9 микрорайона, рядом с Солнечной аллеей, магазином «Перекрёсток» и всеми городскими удобствами. Это 14-этажный монолитный дом, состоящий их трёх секций. В нём будет 182 квартиры: 30 однокомнатных (от 40,05 кв.метров), 124 двухкомнатных (от 52,98 кв.метров) и 28 трехкомнатных (от 70.24 кв.метров).
Три квартиры предназначены для маломобильных жителей — они сделаны под конкретных людей, которые в них переедут. Эти квартиры отличаются размерами: увеличенный коридор, по которому можно передвигаться на коляске (по стандарту, не менее 1,5 метров в ширину), расширенные дверные проёмы, большой и специально оборудованный санузел. Прочие детали тоже адаптированы для людей на колясках, например, дверные ручки установлены на нужной высоте.
На первом этаже в угловом помещении откроется Центр информирования населения для новосёлов.
Въезд на подземную парковку оборудуют шлагбаумом, рядом есть помещение для поста охраны. Сама парковка на 93 машиноместа расположена не только под домом — это замкнутый квадрат под всей его территорией. На нижний этаж спускается лифт. Для хранения велосипедов и прочего малогабаритного транспорта на подземных парковках новостроек или возле домов ничего не придумали — эту проблему тоже предстоит решать самим жителям, если она появится.
Позади корпуса устроят пешеходную зону — детскую игровую площадку со спортивным комплексом, площадку для отдыха с покрытием из плитки. Прямо отсюда ведёт калитка в детский сад, который оказался буквально во дворе дома.
Между корпусом и магазином «Перекрёсток» уже засеян широкий газон. Впрочем, в будущем на этом месте может появиться большая парковка — участком владеет город, и по плану межевания 2019 года он предназначен «под перспективную застройку гаража». Пока открытая гостевая парковка возле самого дома рассчитана на 30 машиномест, из четыре места для инвалидов.
Старую пешеходную дорожку от магазина «Перекрёсток» к корпусам 901 и 902, — которая оказалась внутри стройплощадки и была закрыта, — откроют уже в сентябре, когда территория вокруг дома будет приведена в порядок.
Везде уже расставлены новые лавочки, идёт озеленение и пуско-наладка уличного освещения. Светодиодные фонари вокруг здания смонтированы на «смарт-опорах» — это не просто фонарные столбы, в их секциях, как в шкафу, размещается разное оборудование: Wi-fi роутеры уличного интернета, аппаратура систем безопасности. Как сообщает департамент строительства, все новостройки оборудуют системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.
На вопрос, как удалось обогнать плановые сроки строительства почти на полгода, да еще в эпидемию, подрядчики скромно отвечают — «Строим же для людей, чтобы они поскорее переселились». «Строительство ведется в полном соответствии срокам проектной документации», дополнительно сообщили в столичном департаменте строительства.
Жителей пока не приглашают на показы в новостройки — новых квартир еще никто не видел, как и списков на заселение. Будущие жильцы получат уведомления о предоставлении квартир и будут по приглашению приходить на просмотр: подписывать документы, выставлять претензии на устранение недостатков — или аргументировать, почему выделенная квартира им не подходит и выбирать новую вместе с сотрудниками Центра информирования населения. По опыту, наработанному за время реализации программы, большинство переселенцев остаются довольны тем жильём, которое им предлагается.
Старые квартиры обменивают на новые по числу жилых комнат, рассказали в пресс-службе Фонда реновации — при этом, как правило, новосёлы получают большую жилую площадь, чем у них была. И увеличенную площадь кухонь, санузлов и холлов, то есть нежилой площади.
Дома построены по индивидуальным проектам — это значит, что внутренние планировки у них разные, не «под копирку». Изначально квартирографию новостроек старались просчитать так, чтобы она соответствовала расселяемым домам и потребностям их жителей. Назначает квартиру, которую получит конкретная семья, департамент городского имущества путём компьютерного анализа и подбора.
При выдаче квартир учитывается, стоят ли жители и семьи в очереди на улучшение жилищных условий — тогда они получат квартиры в соответствии со своими потребностями. В этом смысле очередники из домов, попавших в программу реновации, попали в более выгодное положение и опередят остальных. В частности, очередников, которым положены большая площадь в связи с увеличением семьи, ждут трёх- и четырёхкомнатные квартиры (в расселяемых пятиэтажках таких не было вовсе).
Квартиры в новостройках по программе реновации не будут продаваться или выдаваться другим социальным очередникам — по крайней мере, на сегодняшний это не предполагается. «Весь ресурс квартир в новостройках программы реновации предназначен для нужд переселения участников программы. Приобретение квартир иными категориями граждан действующим законодательством не предусмотрено» , — сообщили в департаменте строительства.
Переселенцы не платят ни за отделку, ни за переезд, ни за какие-то дополнительные работы в «их» квартире. Город выделил деньги на помощь жителям с переездом, в префектуре с участием глав управ уже проработали вопрос транспорта и грузчиков.
Единственный вариант, при котором может зайти речь об оплате — если жители, участвующие в программе реновации, сами обратятся с просьбой об увеличении жилплощади и решат докупить квадратные метры. Для таких манёвров в домах существует небольшой запасной квартирный фонд: вдруг кто-то из новосёлов захочет докупить квартиру больше или, например, сдать полученную трёхкомнатную и вместо неё получить две маленькие — разъехаться.
По городской практике, процесс переселения домов по программе реновации занимает от пары месяцев до полугода. Но это не значит, что освобождённые старые пятиэтажки сразу же снесут. Какое-то время потребуется для отключения их от инженерных сетей или, возможно, на перекладку этих сетей внутри микрорайонов, чтобы окрестные дома не остались без воды и тепла. На это может уйти от нескольких месяцев до года-двух, не считая других процессов, связанных с запуском нового строительства.
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