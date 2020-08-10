Жителей пока не приглашают на показы в новостройки — новых квартир еще никто не видел, как и списков на заселение. Будущие жильцы получат уведомления о предоставлении квартир и будут по приглашению приходить на просмотр: подписывать документы, выставлять претензии на устранение недостатков — или аргументировать, почему выделенная квартира им не подходит и выбирать новую вместе с сотрудниками Центра информирования населения. По опыту, наработанному за время реализации программы, большинство переселенцев остаются довольны тем жильём, которое им предлагается.

Старые квартиры обменивают на новые по числу жилых комнат, рассказали в пресс-службе Фонда реновации — при этом, как правило, новосёлы получают большую жилую площадь, чем у них была. И увеличенную площадь кухонь, санузлов и холлов, то есть нежилой площади.

Дома построены по индивидуальным проектам — это значит, что внутренние планировки у них разные, не «под копирку». Изначально квартирографию новостроек старались просчитать так, чтобы она соответствовала расселяемым домам и потребностям их жителей. Назначает квартиру, которую получит конкретная семья, департамент городского имущества путём компьютерного анализа и подбора.

При выдаче квартир учитывается, стоят ли жители и семьи в очереди на улучшение жилищных условий — тогда они получат квартиры в соответствии со своими потребностями. В этом смысле очередники из домов, попавших в программу реновации, попали в более выгодное положение и опередят остальных. В частности, очередников, которым положены большая площадь в связи с увеличением семьи, ждут трёх- и четырёхкомнатные квартиры (в расселяемых пятиэтажках таких не было вовсе).

Квартиры в новостройках по программе реновации не будут продаваться или выдаваться другим социальным очередникам — по крайней мере, на сегодняшний это не предполагается. «Весь ресурс квартир в новостройках программы реновации предназначен для нужд переселения участников программы. Приобретение квартир иными категориями граждан действующим законодательством не предусмотрено» , — сообщили в департаменте строительства.

Переселенцы не платят ни за отделку, ни за переезд, ни за какие-то дополнительные работы в «их» квартире. Город выделил деньги на помощь жителям с переездом, в префектуре с участием глав управ уже проработали вопрос транспорта и грузчиков.



Единственный вариант, при котором может зайти речь об оплате — если жители, участвующие в программе реновации, сами обратятся с просьбой об увеличении жилплощади и решат докупить квадратные метры. Для таких манёвров в домах существует небольшой запасной квартирный фонд: вдруг кто-то из новосёлов захочет докупить квартиру больше или, например, сдать полученную трёхкомнатную и вместо неё получить две маленькие — разъехаться.

По городской практике, процесс переселения домов по программе реновации занимает от пары месяцев до полугода. Но это не значит, что освобождённые старые пятиэтажки сразу же снесут. Какое-то время потребуется для отключения их от инженерных сетей или, возможно, на перекладку этих сетей внутри микрорайонов, чтобы окрестные дома не остались без воды и тепла. На это может уйти от нескольких месяцев до года-двух, не считая других процессов, связанных с запуском нового строительства.