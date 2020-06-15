Забор нужно узаконить

Застройщик настаивает, что его забор это «газонное ограждение». Об этом в сюжете телеканала «Москва 24» сказал представитель компании «Ода Премиум» Эдуард Марков: «Мы забор поставили вместо строительного, сделали газонное ограждение, чтобы защитить газоны и деревья». И дальше повторяет «это газонное ограждение, это не забор». Однако в Москве используют типовые газонные ограждения (согласно пункту 3 статьи 16 закона «О благоустройстве»), которые обычно не превышают полуметра.

В нашей ситуации забор больше похож на «ограждение, ограничивающее проход к земельному участку, на котором расположен многоквартирный дом», высота которого превышает 60 см. Такие заборы регулируются постановлением правительства Москвы №900. Согласно этому постановлению, у такого забора должен быть проект, согласованный с департаментом городского имущества. Для этого необходимо, как минимум и для начала, решение общего собрания собственников жилья. А затем департамент самостоятельно согласовывает проект с другими городскими ведомствами.

Судя по ответа застройщика в сюжете «Москва 24», проекта нет. Однако пока это нормально. Пока земельные участки жилого комплекса «Зеленоград-сити» находятся в аренде у застройщика, он имеет право огородить всю территорию забором, пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре. Но когда срок аренды закончится, участки перейдут в собственность города. Если на этот момент ограждение не будет оформлено «в установленном порядке для его дальнейшей эксплуатации», его демонтируют.

Сейчас участки, на которых строится ЖК, сданы в аренду застройщику. По договору, срок аренды — пять с половиной лет. У уже построенных шести домов аренда истекает в разное время, самое ближайшее у корпуса 353А — 31 октября 2020 года. После чего участок, на котором стоит дом, передадут в собственность города. Если назначенная застройщиком управляющая компания «ЗелСитиКомфорт» успеет до этого времени узаконить забор с помощью собственников — сторонников забора (через большинство голосов на общем собрании), то с большой вероятностью он останется на месте.