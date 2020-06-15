Развивается история с огораживанием двухметровым забором большой территории 3-го микрорайона вокруг жилого комплекса «Зеленоград-сити». Выяснилось, что этот забор поставили без согласованного проекта и, если к моменту окончания аренды земельного участка под застройку, проекта не будет, городская администрация демонтирует забор. При этом люди, которые живут вокруг, поголовно против забора. Не хотят забор и некоторые новоселы.
Постоянное высокое металлическое ограждение взамен временного строительного появилось вокруг ЖК «Зеленоград-сити» в начале мая. Застройщик объяснил, что это "подарок" новым жильцам для защиты зелёных насаждений — чтоб чужие не топтали и не ездили. Префектура и застройщик отмечают, что проходы от соседних домов к школе и детскому саду остаются. Правда, они не прямые, как было раньше. Кроме того, местным жителям просто не нравится "вольер" в центре существующей застройки.
Застройщик настаивает, что его забор это «газонное ограждение». Об этом в сюжете телеканала «Москва 24» сказал представитель компании «Ода Премиум» Эдуард Марков: «Мы забор поставили вместо строительного, сделали газонное ограждение, чтобы защитить газоны и деревья». И дальше повторяет «это газонное ограждение, это не забор». Однако в Москве используют типовые газонные ограждения (согласно пункту 3 статьи 16 закона «О благоустройстве»), которые обычно не превышают полуметра.
В нашей ситуации забор больше похож на «ограждение, ограничивающее проход к земельному участку, на котором расположен многоквартирный дом», высота которого превышает 60 см. Такие заборы регулируются постановлением правительства Москвы №900. Согласно этому постановлению, у такого забора должен быть проект, согласованный с департаментом городского имущества. Для этого необходимо, как минимум и для начала, решение общего собрания собственников жилья. А затем департамент самостоятельно согласовывает проект с другими городскими ведомствами.
Судя по ответа застройщика в сюжете «Москва 24», проекта нет. Однако пока это нормально. Пока земельные участки жилого комплекса «Зеленоград-сити» находятся в аренде у застройщика, он имеет право огородить всю территорию забором, пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре. Но когда срок аренды закончится, участки перейдут в собственность города. Если на этот момент ограждение не будет оформлено «в установленном порядке для его дальнейшей эксплуатации», его демонтируют.
Сейчас участки, на которых строится ЖК, сданы в аренду застройщику. По договору, срок аренды — пять с половиной лет. У уже построенных шести домов аренда истекает в разное время, самое ближайшее у корпуса 353А — 31 октября 2020 года. После чего участок, на котором стоит дом, передадут в собственность города. Если назначенная застройщиком управляющая компания «ЗелСитиКомфорт» успеет до этого времени узаконить забор с помощью собственников — сторонников забора (через большинство голосов на общем собрании), то с большой вероятностью он останется на месте.
Как выяснилось, часть собственников в новом ЖК тоже против ограждения и хотела бы его убрать. Они считают, что им придется платить за забор — за его ремонт и покраску, за обслуживание замков калиток, если они будут. Другого смысла в его появлении нет, поскольку жильцы не просили его ставить. Их об этом и не спрашивали.
Им также не нравится, что забор уродует город и повышает социальную напряженность. «Застройщик, установив забор, ещё больше настаивает жителей 3-го микрорайона против новых домов и их будущих жителей, потому что большинство людей и так высказывались против стройки новых домов, — говорит будущая жительница ЖК. — Я хочу чтобы жители 3-го микрорайона знали, что нас тоже не устраивает забор».
«Зеленоград.ру» проводит опрос жителей 3-го микрорайона — старых и новых — с целью выяснить их мнение о заборе вокруг «Зеленоград сити». На момент публикации опрошено около двухсот человек. 62% участников опроса, живущих или собирающихся жить в новом ЖК — за забор. При этом 100% жителей не из ЖК «Зеленоград-сити» — против. В целом пока против забор 72% участников опроса. То есть, сторонники забора есть, и, вполне возможно, они готовы помочь управляющей компании узаконить забор.
Управляющая компания ЖК «ЗелСитиКомфорт», в отличие о застройщика, не скрывает, что хочет отгородиться от жителей соседних домов, заботясь о своих. Гендиректор Ольга Озерова говорит «Москве 24» о жителях ЖК, выступающих против забора. «Мне была поставлена задача сделать здесь всё на высшем уровне. А работать вот такие не дают — кто купил однушку на последние деньги и не хотят ничего».
Но собственники-противники забора тоже не сидят, сложа руки — к войне с управляющей компанией привлечена уже полиция. Но это отдельная история, о которой мы обязательно напишем.