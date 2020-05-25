Оказалось, сплошной высокий забор вокруг нового жилого комплекса «Зеленоград Сити» в 3-м микрорайоне вызвал недовольство не только старожилов, но и некоторых собственников квартир в самом ЖК. Они рассказали «Зеленоград.ру», что не хотят платить за обслуживание забора. Им также не нравится, что забор уродует город и настраивает жителей друг против друга. Новосёлы предлагают старожилам объединиться, чтобы убрать забор.
Ограждения вокруг ЖК нет в проектной документации и проектных декларациях новых домов, говорят собственники из корпусов 353А, 355, 360А. А когда подписывали договор с застройщиком и акт приемки квартиры, ни о каком заборе речь не шла. То есть, ни на одном этапе общения с застройщиком и управляющей компанией о заборе не говорилось, он стал неожиданностью для новых жильцов.
И действительно, ни в одном из опубликованных документов застройщика ЖК забор не упоминается. К запланированным «малым архитектурным формам» ограждение не относится.
В прошлом году застройщик «Ода Премиум» говорил, что сплошного ограждения вокруг ЖК не будет. А сейчас сообщил, что это — это подарок жильцам. В том смысле, что платить за его установку они не будут. Ограждение нужно, чтобы не вытаптывали газоны и не ломали деревья. Когда мы спросили префектуру о законности появления этого забора, она повторила позицию застройщика, фактически проигнорировав проблему.
Застройщик поставил забор за свой счет, но собственники считают, что платить за его содержание (ремонт и покраску самого забора, обслуживание замков калиток, если они будут) всё равно придётся им. Собственники считают так, потому что они уже столкнулись с навязанными услугами — подписанием договора с управляющей компанией (УК) до общего собрания собственников. «В „подарки“ мы не верим, бесплатный сыр, как известно, только в мышеловке», говорит один из собственников Наталья.
Она описывает схему решения об установке забора. Сейчас УК выставляет жильцам платежки со статьей «консьерж», а по факту на территории есть только частное охранное предприятие. УК утверждает что это одно и тоже, аргументация — так захотел застройщик. «Предполагаю, что забор нужен, чтобы не потерять деньги по статье „консьерж“. Когда жители увидели платежки с суммами одна-две тысячи рублей (в зависимости от площади квартиры) за консьержа, то активно начали высказываться против. После этого появился ЧОП с неким хаотичным расположением на территории и в некоторых подъездах, а еще позже — забор. УК понимает, что дальше жители проголосуют против этих мужчин в подъездах, ЧОП останется в нескольких точках по территории. Для этого появляется забор, а платить мы будем столько же».
Некоторые новые собственники против заборов в городе в принципе. «Они нарушают пешеходные связи, уродуют пространство, ухудшают социальные связи между жителями района и города, несут в себе иллюзию безопасности, а на самом деле являются признаком страха и враждебности людей, — говорит Анна, будущий житель корпуса 355. — Если доводить до абсурда, то почему бы тогда не огородить заборами все многоквартирные дома в городе. Вот радость будет передвигаться, как скот по прогонам, в образовавшихся между заборами коридорах».
«Забор некрасивый сам по себе и портит внешний вид района, он установлен неаккуратно, перекрывает дорожки и трубы. Помимо этого, он крайне неудобен, перекрывает проход к школе, детскому саду, поликлинике, закрывает проход к лесу, — говорит Ольга. — Застройщик, установив забор, ещё больше настаивает жителей 3-го микрорайона против новых домов и их будущих жителей, потому что большинство людей и так высказывались против стройки новых домов. Я хочу чтобы жители 3-го микрорайона знали, что нас тоже не устраивает забор».
«Мы против эстетически и этически непривлекательного вида „железной стены“ вокруг наших новостроек и неудобств для жителей соседних домов», — заявляет Виктория.
В опросе, который проводился среди 80 новых собственников, 40% сказали, что забор нужен. Но в шести построенных домах ЖК около тысячи квартир, поэтому необходимо понять, как на самом относятся к забору как новосёлы, так и жители «старых» домов.
Собственники ЖК, выступающие против забора, будут добиваться сноса ограждения путём смены управляющей компании и проведения общего собрания собственников по этому вопросу, а также жалобами в префектуру и управу. Они предлагают жителям 3-го микрорайона объединить усилия — то есть, писать обращения с требованием убрать забор в префектуру и управу.
«Зеленоград.ру» проводит опрос жителей 3-го микрорайона — старых и новых — с целью выяснить их мнение о заборе вокруг «Зеленоград сити».