Забор с собственниками не обсуждался, в документах его нет

Ограждения вокруг ЖК нет в проектной документации и проектных декларациях новых домов, говорят собственники из корпусов 353А, 355, 360А. А когда подписывали договор с застройщиком и акт приемки квартиры, ни о каком заборе речь не шла. То есть, ни на одном этапе общения с застройщиком и управляющей компанией о заборе не говорилось, он стал неожиданностью для новых жильцов.

И действительно, ни в одном из опубликованных документов застройщика ЖК забор не упоминается. К запланированным «малым архитектурным формам» ограждение не относится.

В прошлом году застройщик «Ода Премиум» говорил, что сплошного ограждения вокруг ЖК не будет. А сейчас сообщил, что это — это подарок жильцам. В том смысле, что платить за его установку они не будут. Ограждение нужно, чтобы не вытаптывали газоны и не ломали деревья. Когда мы спросили префектуру о законности появления этого забора, она повторила позицию застройщика, фактически проигнорировав проблему.