Коммерческий жилой комплекс «Зеленоград-сити» строится в третьем микрорайоне, между Центральным и Московским проспектами. Застройки такого уровня в центре Зеленограда ещё не было — до сих пор строили только муниципальное жильё взамен снесённых пятиэтажек. «Зеленоград.ру» побеседовал с руководителями этого проекта и задал главные вопросы. Заодно спросили и дольщиков строительства — покупателей квартир в ЖК, — почему они выбрали именно эти дома.
— Что строится и ещё будет построено в «Зеленоград-сити»?
— Это будет современный микрорайон комфорт-класса в самом центре Зеленограда. Проект полностью коммерческий, нет ни одного муниципального здания. Строятся шесть монолитных жилых домов разной этажности: корпуса 326, 335 и 336 — 15-этажные, корпус 331 — 12-этажный, корпус 332 — 14-этажный, корпус 330 — 20-этажный. Возле каждого дома будут детские и спортивные площадки.
Дома строятся по технологии монолитного железобетонного каркаса, вентилируемые и утепленные фасады отделываются навесными керамогранитными панелями. В отделке входных групп домов используются мраморные или керамогранитные плиты. В каждом доме будет индивидуальный тепловой пункт.
В корпусах 330 и 331 — по 3 лифта на одну секцию дома (1 грузовой и 2 пассажирских). В корпусах 326, 332, 335, 336 — 2 лифта на секцию (пассажирский и грузовой).
Почти достроен частный детский сад, он расположен в пристройке к корпусу 331. На первых этажах домов — нежилые помещения. В холлах подъездов запроектированы помещения для консьержей.
Ещё два дома — корпуса 327 и 328 — будут построены между новым сквером и корпусом 340. Корпус 328 — трехподъездный 14-этажный, 327— двухподъездный 12-этажный. Планируем приступить к строительству в начале следующего года. Стройка рассчитана на полтора года. Мы решили не продавать квартиры в этих домах на этапе строительства. Продажи начнутся только после ввода домов в эксплуатацию.
— Какие квартиры в новых домах?
— Это квартиры без отделки со свободной планировкой. Высота потолков в каждой — 3,12 метра. В квартире — металлическая входная дверь, радиаторы отопления, двухкамерные стеклопакеты, застекленный балкон или лоджия. В квартирах низкие подоконники, что позволило сделать нестандартно большие окна и, как следствие, светлые просторные квартиры. Высота окон — 1,8 метра. В корпусах 330, 332, 336 есть квартиры с французскими балконами.
Всего в домах «Зеленоград-сити» 985 квартир. Планировка позволяет их объединять. И многие наши покупатели приобретают не одну, а 2-3 небольшие квартиры именно с этой целью. То есть, в итоге квартир будет примерно 800. Есть люди, у которых суммарная площадь квартир под объединения составила больше ста метров — у них фактически весь этаж.
Стоимость квартир: от 4,8 до 11,9 млн рублей.
— Где ставить машину?
В трех из шести домов — в корпусах 326, 331, 335 — строятся подземные паркинги на 215 машин. Из паркинга можно подняться на свой этаж на грузовом лифте. И, соответственно, спуститься туда на лифте. Въезд на парковки устроен с улицы. На все вопросы о парковках ответим по телефону или в офисе продаж — он расположен рядом с ЖК.
— При строительстве вырублены деревья. Как будете озеленять территорию?
— Планируется посадка более 4,5 тысяч деревьев и кустарников возле домов, устройство газонов и цветников — согласно утвержденному проекту, прошедшему государственную экспертизу. Также посадим живую изгородь вокруг построенных домов.
— Будет ли сплошной забор вокруг жилого комплекса?
— Однозначно нет. Огораживать весь жилой комплекс никто не планировал, проходы к школе, детским садам, поликлинике, соседним домам будут совершенно свободными.
Возможно, жильцы новых домов поставят шлагбаумы во дворах возле подъездов, чтобы ограничить въезд машин, но это уже будет их решение.
— Что будет в нежилых помещениях на первых этажах домов?
— У нас продуманная, учитывающая представление жителей о комфорте, концепция размещения различных услуг на этих площадях. Под офисы сдается лишь небольшая их часть. В остальных помещениях будут расположены торговые, образовательные, бытовые услуги. Ведутся переговоры с известной торговой сетью, которая предлагает продукты премиум класса по демократичным ценам. Планируется открытие кулинарии с доставкой продуктов на дом, кафе семейного типа с игровой зоной для детей, аптеки, пекарни, салона красоты. Для занятий спортом предполагается размещение фитнес-клуба формата Sport&Beauty.
Из сферы дополнительного образования для детей — школа иностранных языков, различные кружки и секции. Для комфорта жителей нового ЖК организованы отдельные входы в нежилые помещения, расположенные с противоположной стороны от подъездов. Проектами домов предусмотрены отдельные инженерные коммуникации, вытяжки, шумоизоляция для нежилых помещений. Закрытого формата — «только для жителей ЖК» — не будет, все упомянутые организации услуг и досуга будут в открытом доступе. Кроме того, мы всегда открыты для сотрудничества с потенциальными арендаторами, желающими разместить свои предприятия торговли, сферы услуг и общественного питания в нашем жилом комплексе.
— Каким будет коммерческий детский сад?
— Новые жители ЖК, имеющие детей дошкольного возраста, с нетерпением ждут открытия этого садика. Это будет частный детский сад"Cosmo Сад", который оказывает образовательные и воспитательные услуги для детей от 1,5 до 7 лет, а именно: разнообразные развивающие занятия, изучение английского языка, легоконструирование, пескотерапия, подготовка к школе и многое другое. Сад будет рассчитан на 100 детей, для которых будет организовано пятиразовое питание, в том числе отдельное меню для детей, склонных к аллергии. Для воспитанников детского сада предусмотрена отдельная площадка для прогулок. Детский сад планирует работать с 7:00 до 19:30.
— Ещё есть свободные квартиры в новых домах?
Да, в продаже остались остались квартиры разных площадей, но с каждым днем их становится все меньше. За полтора года (продажи квартир начались в мае 2018-го) проект реализован на 70%. Это очень хороший результат.
— Чем объясняется такой успех?
— Целым комплексом факторов. Наших покупателей привлекает прекрасное расположение жилого комплекса — это центр Зеленограда со сложившейся развитой инфраструктурой. Рядом, в пешей доступности, учебные и культурные учреждения, лесопарк, парк Победы, предприятия, офисы, административные здания, магазины. Это транспортная доступность — рядом Центральный и Московский проспекты, а в 2021 году построят выезд на Московский проспект из проезда вдоль соседней «Флейты». Кстати, мы считаем, что объезжать Савелкинский проезд по этой дороге не будут.
В той же мере привлекают отсутствие муниципального жилья, высокие потолки и возможность сделать квартиры «под себя» — свободная планировка. Преимущества и в скорости, и в качестве строительства. Всё-таки монолит надежнее и практичнее панели.
Привлекают и цены — они ниже по сравнению с московскими проектами такого уровня. Сейчас удачный момент для покупки квартиры, потому что цены на жильё будут расти.
Многие покупают квартиры по ипотеке с государственной поддержкой для семей с детьми под 4,7% (программа предоставляется банком-партнером) на весь срок кредитования. Благодаря этой программе наши покупатели могут приобрести квартиры большей площади. Также у нас существует программа «Trade-in» на выгодных условиях. Что это такое? Если человек имеет квартиру, хочет продать её и купить новую в ЖК «Зеленоград сити», мы берём эту работу на себя. То есть, продаём «вторичку» клиента, и ему практически ничего не надо делать. При этом квартира в ЖК бронируется на два месяца, её стоимость остаётся неизменной.
— Когда планируется заселение в новые дома?
— Официально — не позднее 30 декабря 2020 года. Но с большой вероятностью это произойдет намного раньше.
— Кто приедет в ЖК? Сколько новых людей появится в 3 микрорайоне?
— Больше 90% новых жителей — зеленоградцы. Всего появится, по нашим расчетам, появится от 2,4 тысяч до 3,2 тысяч новых жителей. Это люди, которые хорошо знают Зеленоград, многие жили в «старом» городе, у них здесь много знакомых. У многих дети учатся в школе №1557, они специально покупают квартиру поближе к ней.
Подробности на сайте zel-city.ru
Сергей Д. — Мы с супругой выросли в Зеленограде. Сейчас живем уже восемь лет за городом. Дети подрастают, нужно им дать свободу самостоятельных перемещений. Запланировали вернуться в город. Рассматривали несколько вариантов в центре города. Остановились на «Зеленоград-сити». Это единственный за долгое время проект в центральной части старого города. Бизнес-класс вообще единственный в городе. Транспортная доступность идеальная для детей — в отличии от других подобных предложений, время в пути до любой из автобусных остановок две минуты. И подкупило еще то, что жилой комплекс находится внутри района, что точно обеспечит тишину в квартире.
Алексей К. — Мы живём в 1 микрорайоне и искали варианты покупки квартиры где-то рядом. Для нас 3 микрорайон очень удобен. В «Зеленоград-сити» нашли именно тот вариант, который нам нужен: купили 1-комнатную и 2-комнатную квартиру, чтобы их объединить. Для ребенка тоже удобно — рядом начальная школа. Я работаю в Шереметьево, из 3 микрорайона удобно выезжать на Ленинградское шоссе. Кстати, новый выезд на Московский проспект лично мне не особо нужен, я считаю, и так можно нормально проехать, всё рядом. Понравился и профессиональный менеджмент, в отделе продаж доступно объясняют условия ипотеки. И много вариантов покупки жилья в рассрочку.
Анастасия Ш. — Я родилась, выросла и живу в 3 микрорайоне, для меня это родной и самый уютный район в Зеленограде. Я рассматривала разные варианты покупки квартиры в «старом» городе ещё до того, как стало известно о планах строительства «Зеленоград-сити». Но как только узнала об этом, увидела строительный забор — сразу пошла в отдел продаж. Первый дом мною и открыли — мой пакет документов первым ушёл. Продала квартиру в «новом» городе, он для меня все-таки чужой.
Павел Х. — Привлекло, конечно же, место — центр города, рядом обновленный Центральный проспект, парк Победы. Понравилась отделка домов, планировка в 331 корпусе — на три лифта шесть квартир. Раньше искали варианты в МЖК и 23 микрорайоне, но не устраивала, прежде всего, удаленность этих районов от центра города. А здесь можно пешком дойти, куда нужно.