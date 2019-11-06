— При строительстве вырублены деревья. Как будете озеленять территорию?

— Планируется посадка более 4,5 тысяч деревьев и кустарников возле домов, устройство газонов и цветников — согласно утвержденному проекту, прошедшему государственную экспертизу. Также посадим живую изгородь вокруг построенных домов.



— Будет ли сплошной забор вокруг жилого комплекса?

— Однозначно нет. Огораживать весь жилой комплекс никто не планировал, проходы к школе, детским садам, поликлинике, соседним домам будут совершенно свободными.

Возможно, жильцы новых домов поставят шлагбаумы во дворах возле подъездов, чтобы ограничить въезд машин, но это уже будет их решение.

— Что будет в нежилых помещениях на первых этажах домов?

— У нас продуманная, учитывающая представление жителей о комфорте, концепция размещения различных услуг на этих площадях. Под офисы сдается лишь небольшая их часть. В остальных помещениях будут расположены торговые, образовательные, бытовые услуги. Ведутся переговоры с известной торговой сетью, которая предлагает продукты премиум класса по демократичным ценам. Планируется открытие кулинарии с доставкой продуктов на дом, кафе семейного типа с игровой зоной для детей, аптеки, пекарни, салона красоты. Для занятий спортом предполагается размещение фитнес-клуба формата Sport&Beauty.

Из сферы дополнительного образования для детей — школа иностранных языков, различные кружки и секции. Для комфорта жителей нового ЖК организованы отдельные входы в нежилые помещения, расположенные с противоположной стороны от подъездов. Проектами домов предусмотрены отдельные инженерные коммуникации, вытяжки, шумоизоляция для нежилых помещений. Закрытого формата — «только для жителей ЖК» — не будет, все упомянутые организации услуг и досуга будут в открытом доступе. Кроме того, мы всегда открыты для сотрудничества с потенциальными арендаторами, желающими разместить свои предприятия торговли, сферы услуг и общественного питания в нашем жилом комплексе.

— Каким будет коммерческий детский сад?

— Новые жители ЖК, имеющие детей дошкольного возраста, с нетерпением ждут открытия этого садика. Это будет частный детский сад"Cosmo Сад", который оказывает образовательные и воспитательные услуги для детей от 1,5 до 7 лет, а именно: разнообразные развивающие занятия, изучение английского языка, легоконструирование, пескотерапия, подготовка к школе и многое другое. Сад будет рассчитан на 100 детей, для которых будет организовано пятиразовое питание, в том числе отдельное меню для детей, склонных к аллергии. Для воспитанников детского сада предусмотрена отдельная площадка для прогулок. Детский сад планирует работать с 7:00 до 19:30.

— Ещё есть свободные квартиры в новых домах?

Да, в продаже остались остались квартиры разных площадей, но с каждым днем их становится все меньше. За полтора года (продажи квартир начались в мае 2018-го) проект реализован на 70%. Это очень хороший результат.

— Чем объясняется такой успех?

— Целым комплексом факторов. Наших покупателей привлекает прекрасное расположение жилого комплекса — это центр Зеленограда со сложившейся развитой инфраструктурой. Рядом, в пешей доступности, учебные и культурные учреждения, лесопарк, парк Победы, предприятия, офисы, административные здания, магазины. Это транспортная доступность — рядом Центральный и Московский проспекты, а в 2021 году построят выезд на Московский проспект из проезда вдоль соседней «Флейты». Кстати, мы считаем, что объезжать Савелкинский проезд по этой дороге не будут.



В той же мере привлекают отсутствие муниципального жилья, высокие потолки и возможность сделать квартиры «под себя» — свободная планировка. Преимущества и в скорости, и в качестве строительства. Всё-таки монолит надежнее и практичнее панели.



Привлекают и цены — они ниже по сравнению с московскими проектами такого уровня. Сейчас удачный момент для покупки квартиры, потому что цены на жильё будут расти.

Многие покупают квартиры по ипотеке с государственной поддержкой для семей с детьми под 4,7% (программа предоставляется банком-партнером) на весь срок кредитования. Благодаря этой программе наши покупатели могут приобрести квартиры большей площади. Также у нас существует программа «Trade-in» на выгодных условиях. Что это такое? Если человек имеет квартиру, хочет продать её и купить новую в ЖК «Зеленоград сити», мы берём эту работу на себя. То есть, продаём «вторичку» клиента, и ему практически ничего не надо делать. При этом квартира в ЖК бронируется на два месяца, её стоимость остаётся неизменной.