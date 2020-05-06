Вокруг нового ЖК «Зеленоград-сити» возводят постоянное металлическое ограждение взамен временного строительного. Забор пока перекрывает проход от «Флейты» к школе и детскому саду, но застройщик обещает восстановить пешеходные дорожки, по которым можно будет ходить свободно.
Строительный забор вокруг строящегося ЖК появился еще в 2018 году, а в прошлом перекрыл прямой короткий путь к школе 1557, соседнему детсаду и детской поликлинике — приходится идти в обход вдоль забора. С конца апреля вокруг новостроек возводят новый забор, теперь уже «окончательный». Он дублирует строительный, который скоро должны убрать возле шести уже построенных домов. Со стороны пешеходной дорожки от корпуса 340 мимо школы и сада новое ограждение практически полностью установлено, забор строят и дальше — со стороны корпусов у Московского проспекта и «Флейты» стоят металлические опоры. Нет их только возле входа в новый сквер со стороны корпуса 360, но позади ЖК у сквера забор тоже установлен.
Глядя на это, местные жители решили, что забор полностью огородит элитный ЖК, а значит, и проход вдоль новостроек к социальным учреждениям и соседним домам. Ранее застройщик говорил, что сплошного ограждения вокруг жилого комплекса не будет. «Огораживать весь жилой комплекс никто не планировал, проходы к школе, детским садам, поликлинике, соседним домам будут совершенно свободными».
«Этот забор является подарком жителям нашего проекта (плата за забор взиматься не будет), — пояснил «Зеленоград.ру» застройщик ЖК. — Все дорожки, которые выходят [с территории комплекса], будут со свободными проходами, никаких калиток не будет. Делается это, чтобы люди не ходили по газонам и не ломали кусты с деревьями. Сейчас устанавливают полноценный забор, а в ближайшее время сделают все проходы, которые идут по пешеходным дорожкам, отметил застройщик. В сквер будет несколько проходов.
Строительный забор у еще двух строящихся домов (между корпусами 360 и 340) будет на месте до завершения стройки.
С 13 апреля из-за пандемии коронавируса в Москве были остановлены строительные работы на всех объектах, кроме медицинских, метро и транспорта. С 6 мая возобновить работы разрешено на «некоторых объектах», сообщает ТАСС со ссылкой на стройкомплекс Москвы, — это нужно для обеспечения безопасности и прочности несущих конструкций. Строительство ЖК в 3-м микрорайоне Зеленограда возобновилось в полном объеме уже 5 мая. А соседняя стройка — пешеходный мост через Савелкинский проезд, — пока стоит. В среду мэр Сергей Собянин сообщил, что работа строек возобновится 12 мая.
Коммерческий жилой комплекс «Зеленоград-сити» строится в третьем микрорайоне, между Центральным и Московским проспектами. Это современный микрорайон комфорт-класса в самом центре города. В комплексе готовы шесть монолитных домов разной этажности с коммерческими помещениями на первых этажах, детский сад и парково-прогулочная зона, подземный паркинг для автомобилей.
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