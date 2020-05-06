«Этот забор является подарком жителям нашего проекта (плата за забор взиматься не будет), — пояснил «Зеленоград.ру» застройщик ЖК. — Все дорожки, которые выходят [с территории комплекса], будут со свободными проходами, никаких калиток не будет. Делается это, чтобы люди не ходили по газонам и не ломали кусты с деревьями. Сейчас устанавливают полноценный забор, а в ближайшее время сделают все проходы, которые идут по пешеходным дорожкам, отметил застройщик. В сквер будет несколько проходов.

Строительный забор у еще двух строящихся домов (между корпусами 360 и 340) будет на месте до завершения стройки.

С 13 апреля из-за пандемии коронавируса в Москве были остановлены строительные работы на всех объектах, кроме медицинских, метро и транспорта. С 6 мая возобновить работы разрешено на «некоторых объектах», сообщает ТАСС со ссылкой на стройкомплекс Москвы, — это нужно для обеспечения безопасности и прочности несущих конструкций. Строительство ЖК в 3-м микрорайоне Зеленограда возобновилось в полном объеме уже 5 мая. А соседняя стройка — пешеходный мост через Савелкинский проезд, — пока стоит. В среду мэр Сергей Собянин сообщил, что работа строек возобновится 12 мая.

Коммерческий жилой комплекс «Зеленоград-сити» строится в третьем микрорайоне, между Центральным и Московским проспектами. Это современный микрорайон комфорт-класса в самом центре города. В комплексе готовы шесть монолитных домов разной этажности с коммерческими помещениями на первых этажах, детский сад и парково-прогулочная зона, подземный паркинг для автомобилей.