Началось строительство ещё одного жилого дома в третьем микрорайоне 16.12.2019 ZELENOGRAD.RU

Огорожена территория между новым сквером и почти построенным корпусом 326 — там, где большая собачья площадка и немного оставшихся деревьев. Здесь построят седьмой дом коммерческого жилого комплекса «Зеленоград Сити». Строители перегородили забором проход к школе.

Сейчас на участке от Центрального проспекта до Московского строят шесть домов и детский сад, а всего будет восемь многоэтажных корпусов. Стройка началась полтора года назад и всё это время сохранялся прямой проход от «Флейты» к школе №1557 через стройплощадку. Теперь же позади стройки поставили сплошной забор. Пройти к школе можно только от крайних подъездов длинного корпуса 360, то есть, делая приличный крюк. «Почему нельзя сначала убрать заборы там, где строительство подходит к концу, чтобы был нормальный проход?» — спрашивает местная жительница через префектуру.

Действительно, сам же застройщик ЖК «Зеленоград-сити» сообщает о готовности шести домов на 70-90%. Идёт отделка зданий, между ними свободно ходят рабочие, но сделать проход для местных жителей почему-то нельзя.

Общая обстановка у «Флейты», за которой строится ЖК, и соседних жилых домов по-прежнему напряжённая. По узкому проезду передвигается строительная техника, транспорт разъезжается с трудом, ТСК «Мосэнерго» продолжает бесконечные раскопки — прокладку коммуникаций, недавно сделанные тротуары снова разрушаются и очень грязно. Одновременно зеленоградский музей начал капитальный ремонт в выделенных ему помещениях во «Флейте». Бытовой городок устроен напротив стройки на разрушенном и не восстановленном «Мосэнерго» газоне.

Новый жилой комплекс комфорт-класса «Зеленоград-сити» строится сейчас в самом центре 3-го микрорайона. В комплексе шесть монолитных домов разной этажности на тысячу квартир с высокими потолками, с коммерческими помещениями на первых этажах, детский сад и парково-прогулочная зона, подземный паркинг для автомобилей. Ввод в эксплуатацию — второй квартал 2020 года.

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