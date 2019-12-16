Действительно, сам же застройщик ЖК «Зеленоград-сити» сообщает о готовности шести домов на 70-90%. Идёт отделка зданий, между ними свободно ходят рабочие, но сделать проход для местных жителей почему-то нельзя.

Общая обстановка у «Флейты», за которой строится ЖК, и соседних жилых домов по-прежнему напряжённая. По узкому проезду передвигается строительная техника, транспорт разъезжается с трудом, ТСК «Мосэнерго» продолжает бесконечные раскопки — прокладку коммуникаций, недавно сделанные тротуары снова разрушаются и очень грязно. Одновременно зеленоградский музей начал капитальный ремонт в выделенных ему помещениях во «Флейте». Бытовой городок устроен напротив стройки на разрушенном и не восстановленном «Мосэнерго» газоне.