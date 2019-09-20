Много лет вдоль корпуса 360 раскапывают трубы теплосети, ремонтируют их, а потом закапывают обратно. Старожилы говорят, что такие раскопки ведутся чуть ли не со времён заселения дома. Для местных жителей ямы, грязь, разбитая дорога и атмосфера вечного ремонта и разрухи стали привычными. Разбирались, что происходит, и когда это закончится.
Многолетние раскопки велись с двух сторон проезда вдоль «Флейты». Непосредственно возле дома котлованы раскапывали в нескольких местах. Часто при таких раскопках рабочие говорили, что это «из-за аварии». У теплотрассы возле «Флейты» специфическая проблема, рассказал Zelenograd.ru специалист «Мосэнерго». Это постоянно блуждающие токи, которые вызывают электрохимическую коррозию металлических трубопроводов. Токи идут от самого дома, но где конкретно формируются, неизвестно.
В итоге потребовалось реконструировать всю теплотрассу — это участок от большого газона между «Флейтой» и Центральным проспектом до конца дома у Московского проспекта. «В связи с неудовлетворительным состоянием тепловой сети», сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе «ТСК Мосэнерго». Работы оценили в 50 миллионов рублей. Работы начались в марте этого года. Вдоль корпуса 360 поставили временные байпасы (тепловые трубы вывели наружу), для прокладки новых труб перекопали всю территорию возле дома и упомянутый газон. Проходы и выезды от подъездов перекрывали. С учетом тесного соседства с масштабной стройкой коммерческого жилого комплекса жителям пришлось нелегко — котлованы возле подъездов, постоянная грязь и работающая строительная техника.
Работы обещали закончить 31 августа. Сейчас новые трубы с антикоррозийной изоляцией уложены, байпасы убраны, а большой газон был закопан буквально в ночь перед 7 сентября — накануне Дня города. Но, судя по присутствию рабочих и новым раскопкам, еще не всё доделано. Кроме того, в «ТСК Мосэнерго» пообещали восстановить к 15 сентября все поврежденные возле «Флейты» газоны — они почти полностью уничтожены в процессе работ. Пока это не сделано.
Со стороны бывших пятиэтажек — там, где сейчас строится ЖК, — эти работы велись с 2007 года и назывались «прокладка инженерных коммуникаций для 3Б микрорайона». То есть, для будущих домов на месте снесенных «хрущёвок». Надо было проложить теплосети и водопровод, а заодно отремонтировать разбитую дорогу — местный проезд вдоль «Флейты». Потому что со времен сноса пятиэтажек он считается строительным объектом.
Далее последовала эпопея с подрядчиком «Межрегиональный Союз Строителей»: сроки завершения работ неоднократно срывались, строители обещали «всё доделать», в окружной администрации грозили прокуратурой. В конце концов подрядчик просто исчез. Следующий, с которым департамент строительства заключил договор, — ЗАО «Энергопроммонтаж» — тоже не выполнил в полном объеме обязательств и бросил работу возле «Флейты». За восемь лет работы останавливали не меньше четырех раз. Котлованы, ямы, заборы и полуразрушенная дорога стали привычным пейзажем.
В 2016 году по конкурсу пришёл новый подрядчик, который должен был выполнить «остатки работ». Если до того речь шла о теплосети и водопроводе, то теперь надлежало устроить также дождевую канализацию, переустроить теплосети и уличное освещение, благоустроить территорию площадью почти гектар. Через три месяца контракт с ООО «МосГрадСтрой» расторгли без каких-либо штрафов. Гендиректор компании объяснил, что работы выполнить невозможно, потому что «реальные виды требующихся работ существенно отличаются от зафиксированных в контрактной документации». В чем подрядчик убедился, побывав на объекте, это же ему подтвердили специалисты «Мосводоканала». А в документах контракта был проект 2007 года, который к тому времени потерял смысл для тех задач, которые ставились перед подрядчиком.
В 2017 году ООО «Приоритет Инжиниринг» за шесть миллионов рублей провел комплексное обследование коммуникаций, которые успели сделать, — участки канализации, теплотрассы, освещения, кабельных и прочих сетей. Итоги этого обследования неизвестны, но они были включены в следующую госзакупку. В 2018-м «Зеленоградпроект» получил по контракту задание разработать проектно-сметную документацию для завершения строительства коммуникаций. Цена контракта составляла 9,5 миллионов рублей, но фактически проектной организации заплатили около двух миллионов, и контракт в данный момент считается неисполненным, хоть работы и должны были завершиться в мае этого года.
Весной еще три миллиона выделено на «оказание услуг по строительству объекта с осуществлением функций технического заказчика объекта «инженерные коммуникации для микрорайона 3Б». В июле департамент строительства заключил контракт стоимостью 118 миллионов рублей с компанией «Аркс». Об «остатках» работ в документации госзакупки речь уже не идёт. В перечне работ — прокладка сетей водостока, водопровода, кабелей и опор наружного освещения, теплотрассы, восстановление телефонной канализации. Трасса прокладки инженерных сетей — от Центрального проспекта (в районе корпуса 338Б) вдоль проезда у «Флейты» до корпуса 350, то есть, до Московского проспекта. Работы должны быть завершены к июлю 2020 года.
Точная причина проблем у «Флейты» неизвестна, поэтому мы не знаем. Можно сказать, что это просто такое проклятое место или списать проблемы на нестандартный дом. Но это не объяснит многолетнюю чехарду с проектами и подрядчиками (а мы ещё не обо всех проблемах с ними написали). Поэтому, жителям 9 и 18 микрорайонов, где строят новое жилье по программе реновации, следует быть готовым к тому, что что-то пойдёт не так.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.