В 2016 году по конкурсу пришёл новый подрядчик, который должен был выполнить «остатки работ». Если до того речь шла о теплосети и водопроводе, то теперь надлежало устроить также дождевую канализацию, переустроить теплосети и уличное освещение, благоустроить территорию площадью почти гектар. Через три месяца контракт с ООО «МосГрадСтрой» расторгли без каких-либо штрафов. Гендиректор компании объяснил, что работы выполнить невозможно, потому что «реальные виды требующихся работ существенно отличаются от зафиксированных в контрактной документации». В чем подрядчик убедился, побывав на объекте, это же ему подтвердили специалисты «Мосводоканала». А в документах контракта был проект 2007 года, который к тому времени потерял смысл для тех задач, которые ставились перед подрядчиком.

В 2017 году ООО «Приоритет Инжиниринг» за шесть миллионов рублей провел комплексное обследование коммуникаций, которые успели сделать, — участки канализации, теплотрассы, освещения, кабельных и прочих сетей. Итоги этого обследования неизвестны, но они были включены в следующую госзакупку. В 2018-м «Зеленоградпроект» получил по контракту задание разработать проектно-сметную документацию для завершения строительства коммуникаций. Цена контракта составляла 9,5 миллионов рублей, но фактически проектной организации заплатили около двух миллионов, и контракт в данный момент считается неисполненным, хоть работы и должны были завершиться в мае этого года.