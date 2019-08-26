Байпасы — трубы теплосетей довольно уродливого вида, проложенные над землей, остались в основном в «старом» городе. Почему они стоят десятилетиями, и когда их уберут под землю, разбирались вместе со специалистами. Для жителей 2, 9, 3 и 5 микрорайонов есть хорошие новости.
Байпас — от английского bypass, «обход». В ЖКХ этим словом называют обводной трубопровод, который ставят для проведение ремонта без прекращения подачи воды.
Старые байпасы остались возле домов в 2, 3, 4, 5, 6 микрорайонах Зеленограда. Одни стоят на опорах, другие, идущие по земле, поросли травой. Некоторые ржавые и с порванной местами изоляцией. В префектуре Zelenograd.ru сообщили, что большинство этих теплосетей было построено в период сноса пятиэтажек. То есть, в 2005—2010 годах.
Но старожилы помнят, что вынесенные на улицу трубы были и раньше. Действительно, некоторые теплосети прокладывали над землей еще на этапе строительства города, по проектному решению, подтвердил специалист «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК).
Причин может быть несколько, говорят энергетики. Под землей есть и другие коммуникации — водоснабжение, канализация, электросети, кабели связи. При большой их концентрации и в условиях плотной застройки теплосети в ряде случаев нельзя прокладывать рядом с другими инженерными сетями, или же их пересечения нежелательны.
В период сноса пятиэтажек и строительства новых домов сделали временные байпасы для обеспечения жителей горячей водой. Эти «времянки» так и остались на балансе строительных организаций и не были убраны под землю. То ли деньги закончились, то ли не решен вопрос передачи этих теплотрасс другому ведомству, способному «закопать» наконец эти трубы, мешающие проходу и портящие вид улицы. Любая реконструкция жилых кварталов — снос и строительство домов — подразумевает перекладку теплосетей. Возможно, эти работы не были завершены.
На конкретный вопрос — почему байпасы в своё время проложили на улице? — в префектуре не ответили. Вернее, ограничились ответом «в соответствии с проектным решением».
Должны убрать, вопрос — когда. Из 29 пунктов в списке зеленоградских байпасов только по четырем есть точные сроки. В 2020 году планируется укладка под землю байпасов у корпусов 200 Г и 916. В 2021-м — у корпусов 510-514А и 352. Байпасы на улице Крупской уберут под землю в ходе реновации — когда будут сносить старые дома и строить новые.
Для того, чтобы убрать все надземные теплотрассы под землю, надо перевести все жилые дома в 1, 3, 4, 6 микрорайонах на закрытую схему теплоснабжения (когда системы отопления и горячего водоснабжения работают по независимым схемам). А это прежде всего вопрос финансирования. На закрытой схеме сейчас около 70% корпусов в районе Савелки и 60% в Матушкино. Для перевода на закрытую схему надо строить центральные тепловые станции. По федеральному закону «О теплоснабжении» (статья 29) к 1 января 2022 года перевод на закрытую схему теплоснабжения должен быть завершен.
Относительная ясность только с байпасами, которые находятся на балансе ООО «ТСК Мосэнерго». В Зеленограде 29 таких теплотрасс. Но это не все надземные трубы. Например, у корпусов 431 и 442 — те самые байпасы, «находящиеся на балансе строительных организаций». Для того, чтобы их демонтировать, нужны некие распорядительные документы, которые власти до сих пор не выпустили. Эти должен заниматься департамент строительства.
Есть и бесхозные байпасы, которые никто не эксплуатирует. В этом году зеленоградская администрация обнаружила более тридцати участков таких теплосетей. В частности, у корпусов 107Б, 828Б, 847, 1011, 1143, 1410, 1444, 1529, 1543, 1604, 1641, 1628, 1645, на улице Панфилова, Сосновой аллее, Середниковской улице.
Префектура отправила список ничьих байпасов в департамент ЖКХ с просьбой определить теплосетевую организацию, которая будет их содержать и обслуживать до признания права муниципальной собственности на такие сети. Проще говоря, нужны деньги, чтобы их убрать. Конкретного ответа и сроков ликвидации байпасов пока нет.
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