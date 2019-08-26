Когда в Зеленограде закопают байпасы — трубы, проложенные над землей? 26.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Байпасы — трубы теплосетей довольно уродливого вида, проложенные над землей, остались в основном в «старом» городе. Почему они стоят десятилетиями, и когда их уберут под землю, разбирались вместе со специалистами. Для жителей 2, 9, 3 и 5 микрорайонов есть хорошие новости.

Что это вообще за слово такое?

Байпас — от английского bypass, «обход». В ЖКХ этим словом называют обводной трубопровод, который ставят для проведение ремонта без прекращения подачи воды.

Где сейчас есть байпасы?

Старые байпасы остались возле домов в 2, 3, 4, 5, 6 микрорайонах Зеленограда. Одни стоят на опорах, другие, идущие по земле, поросли травой. Некоторые ржавые и с порванной местами изоляцией. В префектуре Zelenograd.ru сообщили, что большинство этих теплосетей было построено в период сноса пятиэтажек. То есть, в 2005—2010 годах.

Но старожилы помнят, что вынесенные на улицу трубы были и раньше. Действительно, некоторые теплосети прокладывали над землей еще на этапе строительства города, по проектному решению, подтвердил специалист «Московской объединенной энергетической компании» (МОЭК).

Почему их сразу не уложили под землю?

Причин может быть несколько, говорят энергетики. Под землей есть и другие коммуникации — водоснабжение, канализация, электросети, кабели связи. При большой их концентрации и в условиях плотной застройки теплосети в ряде случаев нельзя прокладывать рядом с другими инженерными сетями, или же их пересечения нежелательны.

В период сноса пятиэтажек и строительства новых домов сделали временные байпасы для обеспечения жителей горячей водой. Эти «времянки» так и остались на балансе строительных организаций и не были убраны под землю. То ли деньги закончились, то ли не решен вопрос передачи этих теплотрасс другому ведомству, способному «закопать» наконец эти трубы, мешающие проходу и портящие вид улицы. Любая реконструкция жилых кварталов — снос и строительство домов — подразумевает перекладку теплосетей. Возможно, эти работы не были завершены.

На конкретный вопрос — почему байпасы в своё время проложили на улице? — в префектуре не ответили. Вернее, ограничились ответом «в соответствии с проектным решением».

Так что, байпасы так и не уберут?

Должны убрать, вопрос — когда. Из 29 пунктов в списке зеленоградских байпасов только по четырем есть точные сроки. В 2020 году планируется укладка под землю байпасов у корпусов 200 Г и 916. В 2021-м — у корпусов 510-514А и 352. Байпасы на улице Крупской уберут под землю в ходе реновации — когда будут сносить старые дома и строить новые.

Для того, чтобы убрать все надземные теплотрассы под землю, надо перевести все жилые дома в 1, 3, 4, 6 микрорайонах на закрытую схему теплоснабжения (когда системы отопления и горячего водоснабжения работают по независимым схемам). А это прежде всего вопрос финансирования. На закрытой схеме сейчас около 70% корпусов в районе Савелки и 60% в Матушкино. Для перевода на закрытую схему надо строить центральные тепловые станции. По федеральному закону «О теплоснабжении» (статья 29) к 1 января 2022 года перевод на закрытую схему теплоснабжения должен быть завершен.

Относительная ясность только с байпасами, которые находятся на балансе ООО «ТСК Мосэнерго». В Зеленограде 29 таких теплотрасс. Но это не все надземные трубы. Например, у корпусов 431 и 442 — те самые байпасы, «находящиеся на балансе строительных организаций». Для того, чтобы их демонтировать, нужны некие распорядительные документы, которые власти до сих пор не выпустили. Эти должен заниматься департамент строительства.

Есть и бесхозные байпасы, которые никто не эксплуатирует. В этом году зеленоградская администрация обнаружила более тридцати участков таких теплосетей. В частности, у корпусов 107Б, 828Б, 847, 1011, 1143, 1410, 1444, 1529, 1543, 1604, 1641, 1628, 1645, на улице Панфилова, Сосновой аллее, Середниковской улице.

Префектура отправила список ничьих байпасов в департамент ЖКХ с просьбой определить теплосетевую организацию, которая будет их содержать и обслуживать до признания права муниципальной собственности на такие сети. Проще говоря, нужны деньги, чтобы их убрать. Конкретного ответа и сроков ликвидации байпасов пока нет.

Должны ли власти в приоритетном порядке выделить деньги, чтобы убрать байпасы?
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