Так что, байпасы так и не уберут?

Должны убрать, вопрос — когда. Из 29 пунктов в списке зеленоградских байпасов только по четырем есть точные сроки. В 2020 году планируется укладка под землю байпасов у корпусов 200 Г и 916. В 2021-м — у корпусов 510-514А и 352. Байпасы на улице Крупской уберут под землю в ходе реновации — когда будут сносить старые дома и строить новые.

Для того, чтобы убрать все надземные теплотрассы под землю, надо перевести все жилые дома в 1, 3, 4, 6 микрорайонах на закрытую схему теплоснабжения (когда системы отопления и горячего водоснабжения работают по независимым схемам). А это прежде всего вопрос финансирования. На закрытой схеме сейчас около 70% корпусов в районе Савелки и 60% в Матушкино. Для перевода на закрытую схему надо строить центральные тепловые станции. По федеральному закону «О теплоснабжении» (статья 29) к 1 января 2022 года перевод на закрытую схему теплоснабжения должен быть завершен.

Относительная ясность только с байпасами, которые находятся на балансе ООО «ТСК Мосэнерго». В Зеленограде 29 таких теплотрасс. Но это не все надземные трубы. Например, у корпусов 431 и 442 — те самые байпасы, «находящиеся на балансе строительных организаций». Для того, чтобы их демонтировать, нужны некие распорядительные документы, которые власти до сих пор не выпустили. Эти должен заниматься департамент строительства.

Есть и бесхозные байпасы, которые никто не эксплуатирует. В этом году зеленоградская администрация обнаружила более тридцати участков таких теплосетей. В частности, у корпусов 107Б, 828Б, 847, 1011, 1143, 1410, 1444, 1529, 1543, 1604, 1641, 1628, 1645, на улице Панфилова, Сосновой аллее, Середниковской улице.

Префектура отправила список ничьих байпасов в департамент ЖКХ с просьбой определить теплосетевую организацию, которая будет их содержать и обслуживать до признания права муниципальной собственности на такие сети. Проще говоря, нужны деньги, чтобы их убрать. Конкретного ответа и сроков ликвидации байпасов пока нет.