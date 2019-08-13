Комментировать
Новый сквер с эстрадой, медведями и качелями в третьем микрорайоне — что внутри? 13.08.2019 ZELENOGRAD.RU

Сквер или бульвар доделывают между строящимися домами нового жилого комплекса в третьем микрорайоне, напротив «Флейты». Рабочие продолжают укладывать плитку, не все деревья еще посажены, но проход уже открыт. Показываем, что там внутри.

Управа обещает официально открыть сквер в сентябре, а полностью «реализовать проект» в следующем году. Тогда же будут благоустраивать пешеходную дорогу с другой стороны «Флейты», вдоль Савелкинского проезда. Там собираются заменить асфальт плиткой, поставить вдоль дороги скамейки и урны, сделать новые детские площадки.

Хотите узнать, что внутри какого-то места? Пишите — а мы посмотрим.

Понравилось ли вам, что внутри нового сквера в третьем микрорайоне?
Да
Нет
Зайду сам и определюсь
Проголосовали 24 человека
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Август 20% скидки

Профессиональные
товары для шитья и вязания!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама