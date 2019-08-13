Понравилось ли вам, что внутри нового сквера в третьем микрорайоне?
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Сквер или бульвар доделывают между строящимися домами нового жилого комплекса в третьем микрорайоне, напротив «Флейты». Рабочие продолжают укладывать плитку, не все деревья еще посажены, но проход уже открыт. Показываем, что там внутри.
Управа обещает официально открыть сквер в сентябре, а полностью «реализовать проект» в следующем году. Тогда же будут благоустраивать пешеходную дорогу с другой стороны «Флейты», вдоль Савелкинского проезда. Там собираются заменить асфальт плиткой, поставить вдоль дороги скамейки и урны, сделать новые детские площадки.
Хотите узнать, что внутри какого-то места? Пишите — а мы посмотрим.
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