Чтобы сделать сквер, вырубили больше двухсот больших деревьев. Взамен посадили туи и небольшие деревца. Всего должно быть почти 600 туй, но, похоже, посадили пока не все. Туи растут быстро и за несколько лет должны вырасти в довольно крупные деревья, если за ними правильно ухаживать. Сейчас рабочие сами поливают деревья (вместе ведер используют металлические вставки из новых урн)