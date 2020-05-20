Новая резервация. Потворствуя огораживанию домов, зеленоградские власти создают почву для конфликтов между соседями 20.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Чтобы защитить газоны нового жилого комплекса в 3-м микрорайоне, вокруг него пришлось поставить двухметровый забор — так утверждает застройщик. Но похоже, единственная цель забора — просто огородить территорию новостроек от соседей. Насколько это законно и нормально — об этом редакция «Зеленоград.ру» спросила городскую администрацию, но не получила ни одного вразумительного ответа. Делая вид, что всё нормально, власти по сути декларируют: «старые» жители не вполне культурны, а забор — приемлемый способ защититься от них. Причем с этим не согласен даже мэр Собянин.

Постоянное металлическое ограждение взамен временного строительного появилось вокруг ЖК «Зеленоград Сити» в начале мая. Застройщик объяснил, что это подарок новым жильцам для защиты зелёных насаждений и пообещал, что проходы останутся свободными.

В редакционном запросе мы спросили префектуру: на каком основании поставили забор, почему для защиты деревьев и зеленых насаждений нужно такое высокое ограждение и как оно согласуется с градостроительными, архитектурными, планировочными и прочими действующими в Москве и России нормами. Ни на один вопрос заместитель префекта Дмитрий Морозов прямо не ответил, но из его ответа становится понятна позиция городской администрации.

Забор не ограничивает доступ жителей во дворы новостроек, люди могут передвигаться по дорожкам, пишет Морозов и поясняет, что забор «обеспечивает повышенную безопасность пребывания и пользования дворовыми территориями, исключая парковки транспорта на газонах, вытаптывание травяного покрытия газонов и повреждение зеленых насаждений».

В отличии от 17 и 23 микрорайонов или от новостройки у Черного озера, ЖК «Зеленоград-сити» находится внутри существующего микрорайона. По словам Морозова получается, что нынешние жители представляют опасность для новоселов: они будут ходить по их газонам и парковаться на них, ломать их деревья и кусты. В позиции застройщика и представителя префектуры так явно прочитывается оправдание сегрегации «старых» жителей, что вызывает их однозначную реакцию.

Ольга припоминает уничтоженные ради строительства деревья: «Ну да — и парк в две тысячи деревьев тоже мы вытоптали».

Константин предполагает, что это их территорию надо будет защищать от новоселов: «Собак срать будут водить за забор, ибо на свои газоны ни-ни с собакой, а во двор к соседу — радость».

Макс развивает эту мысль: «Если элитный ЖК отгородился от обычных жителей забором, то есть челядь не должна посещать территорию барина, тогда и барин не должен выходить на территорию челяди — пусть сидит за забором. Кстати, пусть все свои машины ставят за этим же забором», намекает он на возможную нехватку в ЖК парковочных мест.

Ольга рассуждает о том, что забор подчеркивает неприглядность существующей застройки на фоне новой: «ЖК за забором на фоне облупленной Флейты и наших гнилых детских площадок — как элитный остров среди трущоб».

Лариса иронизируют: «В Зеленограде теперь два больших вольера — один с ланями на Черном озере, второй — в центре 3-го района. Вход обещают бесплатным и круглосуточным, приходите».

Оказывается, не нравится «подарок от застройщика» и некоторым новоселам. Мия рассказывает, что застройщик «некрасиво поступил», не спросив разрешение у жильцов ЖК на установку постоянного забора. «Нам тоже неудобно, потому что это лишние деньги на охрану».

Тем временем, Морозов из префектуры ссылается на закон Москвы «О благоустройстве», где единственное подходящее к ситуации назначение забора — это «обозначение границ территории». Этим он только подтверждает нелепость объяснение, что двухметровый забор нужен для защиты газона.

Игнорируя вопросы, не замечая проблему, подтверждая необходимость «обеспечивать безопасность», неуклюже оправдываясь и, тем самым, деля соседей на «нас» и «их», Морозов не только провоцирует будущие конфликты, но и противоречит позиции мэра, который заявил о курсе на избавление от заборов.

«Я вообще категорически против любых заборов в Москве, — говорил Собянин еще шесть лет назад. — Москвичи, в принципе, не полезут на кусты, деревья, не будут их ломать […] у нас еще паркуются безобразно, но не настолько безобразно, чтобы каждый кустик огораживать заборчиками. Я думаю, что постепенно надо от всех заборов избавляться и приучать наших граждан и автомобилистов вести себя по правилам — это будет самое лучшее решение».

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