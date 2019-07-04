«Паркуются у нас безобразно, но от заборов надо избавляться»

Снимать заборы возле газонов — не самоуправство окружной администрации или районных управ. «Я вообще категорически против любых заборов в Москве, — сказал ещё в 2014 году мэр Сергей Собянин. — На самом деле они, может, хороши, красивы, когда их ставят, но потом через полгода, когда их побьют и когда краска осыплется, они представляют страшный вид. Москвичи не полезут на кусты, на деревья, не будут их ломать, не будут ставить машины, несмотря на то что паркуются у нас ещё безобразно. Но не настолько безобразно, чтобы каждый кустик огораживать заборчиком. Я думаю, что постепенно надо от всех заборов в городе избавляться и приучать наших граждан и автомобилистов вести себя по правилам».

Власти на местах объясняют решение убирать заборы несколько иначе. «Многие ограждения испорчены. Они очень тяжелы в эксплуатации, это большие расходы, — сказал глава управы района Силино Александр Журба. — Новые ограждения, в хорошем состоянии, мы не трогаем. Снимают те, которым десять и больше лет, и те, которые не несут функционала. Например, за ограждением уже выросли большие кусты. Зачем забор, если есть кусты?»