Ещё несколько лет лет назад металлические заборчики возле газонов и клумб у домов ежегодно ставили или меняли во время весенне-летнего благоустройства. А с прошлого года их интенсивно убирают. Жители возмущаются: чьё это указание и зачем это делают?
Снимать заборы возле газонов — не самоуправство окружной администрации или районных управ. «Я вообще категорически против любых заборов в Москве, — сказал ещё в 2014 году мэр Сергей Собянин. — На самом деле они, может, хороши, красивы, когда их ставят, но потом через полгода, когда их побьют и когда краска осыплется, они представляют страшный вид. Москвичи не полезут на кусты, на деревья, не будут их ломать, не будут ставить машины, несмотря на то что паркуются у нас ещё безобразно. Но не настолько безобразно, чтобы каждый кустик огораживать заборчиком. Я думаю, что постепенно надо от всех заборов в городе избавляться и приучать наших граждан и автомобилистов вести себя по правилам».
Власти на местах объясняют решение убирать заборы несколько иначе. «Многие ограждения испорчены. Они очень тяжелы в эксплуатации, это большие расходы, — сказал глава управы района Силино Александр Журба. — Новые ограждения, в хорошем состоянии, мы не трогаем. Снимают те, которым десять и больше лет, и те, которые не несут функционала. Например, за ограждением уже выросли большие кусты. Зачем забор, если есть кусты?»
В управах и «Жилищниках» на разный лад повторяют слова мэра о том, что автомобилистов надо приучать вести себя по правилам. То есть не парковаться на газонах. «Надеемся на сознательность наших автовладельцев», — прокомментировали в «Жилищнике района Савелки».
Жаловаться на паркующихся на газонах префектуры и управы предлагают через мобильное приложение «Помощник Москвы». За это положен штраф — 5 тысяч рублей. Но, во-первых, не каждый участок считается газоном или клумбой. А во-вторых — и это главное, — инспекция не фиксирует как нарушение парковку на газонах во дворах жилых домов. Просто не рассматривает такие сообщения. «Мы очень постараемся реализовать фиксацию во дворах до конца 2019 года», — пока лишь обещает инспекция.
ГИБДД заезжает во дворы только в случае дорожной аварии. Парковка на газонах их не касается.
«На Заводской убрали [ограждение], и через пять дней всё назад вернули. За эти дни газон превратился в проезжую часть» , — обсуждают новшество в группе ЗелАО Auto. «Пусть убирают, будет больше парковочных мест», — комментирует автомобилист.
Возле корпуса 1003 ветеран войны выращивает цветники. «Пришли ребята из „Жилищника“, сорвали ограждение и увезли на металлолом, — пожаловалась жительница дома. — Я спросила, кто дал такое распоряжение. Ответили: „Вера, мастер“. Почему мастер не спросила жителей?»
Недовольны и в других микрорайонах, потому что как только убирают заборчики — неважно, временно (например, на время работ по благоустройству) или совсем из-за «отсутствия функционала» , — появляются машины. Люди со всего города жалуются в префектуру.
«В прошлом году сняли заборчик на углу корпуса 2028 около школы. Теперь нерадивые водители паркуют машины на газоне, а скоро и до детской площадки доберутся». «Поставьте ограждения, которые были демонтированы неизвестными гражданами около спортивной площадки корпуса 247. Машины паркуются на газоне и вблизи спортивной площадки». «Коммунальные службы убрали газонное ограждение между корпусом 1115 (школа) и корпусом 1112 (детский сад). Недобросовестные автовладельцы на этом месте устроили несанкционированную парковку. Из-за этого поврежден газон и разносится грязь по дороге».
В управах поясняют: тотальной зачистки газонных ограждений у жилых домов не будет, хотя большинство все-таки уберут. В управе Силино приводят такие данные: на территории района суммарно около 11 километров газонных ограждений. Из них полтора-два километра — это длина новых заборов, на установку которых подали заявки жители, которые устраивают клумбы и цветники. Эти заявки будут рассматриваться индивидуально. То есть где-то ограждения снимут, а где-то оставят.
Предсказать, какое решение примут власти на просьбу поставить ограждение, невозможно. Например, житель корпуса 909 попросил поставить ограждение возле детской площадки. Из префектуры ему ответили, что «неоднократно и в различное время суток обследовали» место, на которое он указал, но паркующихся машин не заметили.
Заменить тротуарные заборы можно живыми изгородями. Но надо понимать, что и как сажать, поэтому управа сейчас на стадии консультации со специалистами. Чтобы в итоге понять бюджет этих мероприятий и составить план такой замены на будущее.
«Там, где жители выращивают цветы, устраивают палисадники и просят нас поставить ограждения, мы в частном порядке идем навстречу», — сказали в управе района Матушкино.
Заборчики должны оставить (и ставить новые) и у детских площадок, которые прилегают к проезжей части. Это уже напрямую связано с безопасностью детей. Хотя дорожные ограждения сняли почти по всему городу за исключением территорий возле школ и детских садов.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.