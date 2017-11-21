Почти тысяча нарушений правил остановки и стоянки транспорта зафиксирована в Зеленограде с начала года. Треть из них — это парковка на газонах и лужайках, выявить которую помогло мобильное приложение «Помощники Москвы» — оно работает и в Зеленограде. Рассказываем, как самостоятельно избавляться от нарушителей.
Большинство случаев парковки и остановки в неположенных местах в Зеленограде фиксируют парконы — автомобили с оборудованием автоматической фиксации нарушений. А вот парковку на газонах выявляют сотрудники административной дорожной инспекции (МАДИ) и обычные жители — с помощью приложения «Помощники Москвы». В целом по Москве 90% случаев парковок на газонах фиксируются с помощью мобильного приложения (с начала этого года — 48 тысяч).
Это мобильное приложение заработало два года назад, но лишь через год (даже чуть позже) — в Зеленограде. Чтобы стать «помощником Москвы», надо иметь учётную запись на столичном портале госуслуг. Приложение доступно в магазинах App Store и Google Play, его можно установить на любой современный смартфон.
Информацию, приходящую от граждан — фото, видео — в инспекции проверяют еще раз. В частности, надо выяснить, действительно ли участок земли, на котором стоит машина, является газоном. Если он есть в реестре зеленых насаждений Москвы, то да. А если его там нет, значит, штрафовать за парковку на участке не будут.
В таких случаях инспекция передает информацию об участке в районную управу. Управа, в свою очередь, пишет письмо в департамент природопользования, а там уже решают, признать ли участок газоном. Если участок не включен туда, то штрафовать нельзя. «У нас много жалоб от граждан на парковку на газонах, но далеко не все участки являются газонами», отметили в МАДИ.
Штраф за парковку под запрещающим знаком составляет 3 тысячи рублей. В течение 20 дней его можно оплатить с 50-процентной скидкой.
Штраф за стоянку на зеленых насаждениях — 5 тысяч рублей для граждан и 300 тысяч рублей для юридических лиц, скидки нет.
Любой штраф можно обжаловать, сделать это нужно в течение 10 дней с момента получения постановления. Удобнее всего подать жалобу онлайн — через портал «Автокод». К жалобе можно приложить фото, видео материалы, справки и другие документы, подтверждающие невиновность.
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Где достаточное количество удобных парковок, чтобы люди между собой не конфликтовали?
Но, простите, всё о том же. Очень "нравится" демонстративная однобокость. А может, будем ещё присылать в префектуру или выше фото заставленных дворов (потому что достаточного количества парковок для того, чтобы убирать машины, нет), фото новых кварталов и районов, где видно, как здорово и для людей они спроектированы, фото автобусных табло в маленьком Зеленограде со временем ожидания нужных маршрутов 20+ минут в холодное время в насквозь продуваемых павильонах, и прочее?
Тем, кто упирается рогами "власть вам не обязана предоставлять [то-то и то-то]", напомним, что, по-хорошему, мы делегируем власть её представителям для удовлетворения наших потребностей, разумность которых мы тоже должны сообща определять, а не некая Власть нам снисходительно позволяет иметь недвижимость, транспорт, вообще здесь жить и т.д.
В МО на жалобы Мособлтехнадзор пишет отписки, что средство фотосъемки не поверено, а затем сливает по срокам. Хорошо хоть в Москве работает.
А власти, представьте себе, обязаны об этом думать.
Хватит уже демагогии, в самом деле.
Вот пример вам любителей ловлей покемонов через это приложение, в 10 районе есть такие высотки 22 этажа да еще сдвоеные, там перед некоторыми подъездами широкие такие площадки, вот заехали люди на несколько минут разгрузиться и барахло свое в дом затащить, и тут подходят сердобольные граждане и начинают возмущаться, фотографировать... да пипец УЖОС, Преступление века! Никому не приходит в башку тупую, что и вам когда то придется тяжелое или ёмкое разгрузить и возможно без оравы помощников. Всех поставили в скотские условия и все друг друга долбят, а можно просто организовать + метр на дорогах и дворах или решать глобально с постройкой паркингов. Ну не получится в 21 веке не решать эту проблему только за счет штрафов... это неминуемо нагнетает злость неприязнь в обществе. И ведь ладно нищая страна была бы...
И где вы кругом асфальт увидели? В Москву сходите погуляйте - там все пустыри теперь в граните и платная парковка на тех же дорогах, где раньше был запрет. Что лучше ?
Проблемы с парковкой есть и решать их префектура должна - но эта проблема не только у Вас - она у Всех - Вы же считаете возможным нарушить ПДД, бросить машину как попало и сделать так как Вам удобно (пусть и в ущерб остальным), а другие будут кружить по району в поисках разрешенной парковки или вовсе оплатить место на платной - в этом и есть принципиальная разница. Или вот есть отдельная категория у которых газон под снегом - перестает быть газоном!))) Или люди бросающие корыта у пешеходного перехода - а то и прямо на нем - у нас и так город, где пешеходы НЕОЖИДАННО на переходе оказываются - а тут еще и обзор закрыт! И на остановках автобусов и вторым рядом с аварийкой - и всем надо и все вот оно - в нашем городе - тут что тоже префектура виновата? Может надо всеж таки на себе оборотиться?
Поэтому только штрафы - по-хорошему с быдлом нельзя - не понимает оно - НЕ ДОХОДИТ до них!!! А так 2 раза по 1500 (со скидкой) вот тебе и место в паркинге на месяц - вполне доходчиво я считаю. Через кошелек всегда быстрее доходит! (с)
В городе всё больше назревает транспортный коллапс, город растёт, растут смежные с ним микрорайоны (Голубое, Андреевка) но ничего никто не делает, утром из нового в старый город попробуйте минут за 10 доехать. Получится? так же и с парковками, то что у людей появляются деньги на новые машины это хорошо, для государства в первую очередь, но создавать условия никто не хочет.
Вспомните песню Высоцкого про автомобилиста.
Наоборот, отношение в стиле "ой, да всё равно всё загадят, народ у нас быдло, да ничего не поможет" и способствует превращению города в асфальтовый мешок и тому, "чтобы кругом машины стояли". Любые драконовские меры эффективны только тогда, когда у людей есть удобные альтернативы. Расселить уйму людей на маленькой территории и штрафовать их же по сути, за то, что тесно, - управленческий идиотизм. Зелени и тишине это не поможет.