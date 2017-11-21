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Как зеленоградцы наказывают неправильно паркующихся водителей 20.11.2017 ZELENOGRAD.RU

Почти тысяча нарушений правил остановки и стоянки транспорта зафиксирована в Зеленограде с начала года. Треть из них — это парковка на газонах и лужайках, выявить которую помогло мобильное приложение «Помощники Москвы» — оно работает и в Зеленограде. Рассказываем, как самостоятельно избавляться от нарушителей.

Помощники Москвы

Большинство случаев парковки и остановки в неположенных местах в Зеленограде фиксируют парконы — автомобили с оборудованием автоматической фиксации нарушений. А вот парковку на газонах выявляют сотрудники административной дорожной инспекции (МАДИ) и обычные жители — с помощью приложения «Помощники Москвы». В целом по Москве 90% случаев парковок на газонах фиксируются с помощью мобильного приложения (с начала этого года — 48 тысяч).

Это мобильное приложение заработало два года назад, но лишь через год (даже чуть позже) — в Зеленограде. Чтобы стать «помощником Москвы», надо иметь учётную запись на столичном портале госуслуг. Приложение доступно в магазинах App Store и Google Play, его можно установить на любой современный смартфон.

Не всякий участок с травой считается газоном

Информацию, приходящую от граждан — фото, видео — в инспекции проверяют еще раз. В частности, надо выяснить, действительно ли участок земли, на котором стоит машина, является газоном. Если он есть в реестре зеленых насаждений Москвы, то да. А если его там нет, значит, штрафовать за парковку на участке не будут.

В таких случаях инспекция передает информацию об участке в районную управу. Управа, в свою очередь, пишет письмо в департамент природопользования, а там уже решают, признать ли участок газоном. Если участок не включен туда, то штрафовать нельзя. «У нас много жалоб от граждан на парковку на газонах, но далеко не все участки являются газонами», отметили в МАДИ.

Сколько стоит неправильная парковка

Штраф за парковку под запрещающим знаком составляет 3 тысячи рублей. В течение 20 дней его можно оплатить с 50-процентной скидкой.

Штраф за стоянку на зеленых насаждениях — 5 тысяч рублей для граждан и 300 тысяч рублей для юридических лиц, скидки нет.

Любой штраф можно обжаловать, сделать это нужно в течение 10 дней с момента получения постановления. Удобнее всего подать жалобу онлайн — через портал «Автокод». К жалобе можно приложить фото, видео материалы, справки и другие документы, подтверждающие невиновность.

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Планируете ли вы использовать приложение «Помощник Москвы», чтобы наказать нарушителей парковки?
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Обсуждение
Лиса Алиса
21 ноября 2017
Чиновники!
Где достаточное количество удобных парковок, чтобы люди между собой не конфликтовали?
all Alone
21 ноября 2017
Вместо того что бы жаловаться друг на друга надо влась привлекать к ответственности за отсутствие парковочных мест во дворах. 16 15 микрорайоны по 4 башни в центре района 176 кв * 4 = 704 как минимум 1/3 имеет машины (у кого то по 2) 300 парковочных мест хотя бы где??? Нету и не будет потому что проще соседу штраф выписать...
A T
21 ноября 2017
Неправильная парковка, автохамство - зло, однозначно. И штука хорошая.
Но, простите, всё о том же. Очень "нравится" демонстративная однобокость. А может, будем ещё присылать в префектуру или выше фото заставленных дворов (потому что достаточного количества парковок для того, чтобы убирать машины, нет), фото новых кварталов и районов, где видно, как здорово и для людей они спроектированы, фото автобусных табло в маленьком Зеленограде со временем ожидания нужных маршрутов 20+ минут в холодное время в насквозь продуваемых павильонах, и прочее?
Тем, кто упирается рогами "власть вам не обязана предоставлять [то-то и то-то]", напомним, что, по-хорошему, мы делегируем власть её представителям для удовлетворения наших потребностей, разумность которых мы тоже должны сообща определять, а не некая Власть нам снисходительно позволяет иметь недвижимость, транспорт, вообще здесь жить и т.д.
Max Petrov
21 ноября 2017
Где достаточное количество удобных парковок, чтобы люди между собой не конфликтовали?
привлекать к ответственности за отсутствие парковочных мест во дворах.
Ой да перестаньте - корыто во главе угла - сколько парковок не сделай! И люди в городе в большинстве своем быдло полное - на газон, поперек пешеходного тротуара, съезды для мамаш и мусора заперты, пожарные фиг проедут - через день вижу - и у всех оправдания наверняка есть! Тут же на портале каждый месяц тема всплывает! На нетале галерея горе-водятлов имеется. С себя надо начинать - и для начала соблюдать ПДД!!! Или не удивляться, что штрафы приходят! Только наши сограждане не такие, в большинстве своем, корыт накупили - а где его парковать пусть власти думают -вон у соседей 1 машина была - сейчас 3 - все во дворе! А мест больше не стало - земля под парковки конечна! И так уже все газоны закатали - один асфальт кругом.
В МО на жалобы Мособлтехнадзор пишет отписки, что средство фотосъемки не поверено, а затем сливает по срокам. Хорошо хоть в Москве работает.
A T
21 ноября 2017
Ой да перестаньте - корыто во главе угла - сколько парковок не сделай!
Поэтому давайте проигнорируем нужды тех, кто готов парковать свои "корыта" цивилизованным образом, и заодно людей, которым нужна нормальная, комфортная среда в городе?
С себя надо начинать - и для начала соблюдать ПДД!!!
Соблюдают. Дальше что? Парковку, которую, например, я использую, всё равно снесут, даже если я себе крылья с нимбом отращу. Может, даже в наступающем году.
А власти, представьте себе, обязаны об этом думать.
Хватит уже демагогии, в самом деле.
Евгений Евгений
21 ноября 2017
Вот Мах Петров яркий представитель - "а вы с себя начните, а что вы сделали для страны, почему вам государство обязано и так далее". Да быдло есть всегда и везде. Но прогулявшись по городу вы особо не найдёте прям быдло быдло!
Вот пример вам любителей ловлей покемонов через это приложение, в 10 районе есть такие высотки 22 этажа да еще сдвоеные, там перед некоторыми подъездами широкие такие площадки, вот заехали люди на несколько минут разгрузиться и барахло свое в дом затащить, и тут подходят сердобольные граждане и начинают возмущаться, фотографировать... да пипец УЖОС, Преступление века! Никому не приходит в башку тупую, что и вам когда то придется тяжелое или ёмкое разгрузить и возможно без оравы помощников. Всех поставили в скотские условия и все друг друга долбят, а можно просто организовать + метр на дорогах и дворах или решать глобально с постройкой паркингов. Ну не получится в 21 веке не решать эту проблему только за счет штрафов... это неминуемо нагнетает злость неприязнь в обществе. И ведь ладно нищая страна была бы...

И где вы кругом асфальт увидели? В Москву сходите погуляйте - там все пустыри теперь в граните и платная парковка на тех же дорогах, где раньше был запрет. Что лучше ?
Max Petrov
22 ноября 2017
Но прогулявшись по городу вы особо не найдёте прям быдло быдло!
Вы наверное гуляете по городу как наши контролирующие органы с 10 до 16 - когда все на работе, а во дворах никого нет? Пройдитесь с 21 до 7 утра - навалом в каждом микрорайоне.
вот заехали люди на несколько минут разгрузиться и барахло свое в дом затащить, и тут подходят сердобольные граждане и начинают возмущаться, фотографировать... да пипец УЖОС, Преступление века!
А с какого болта вы решили, что можете по пешеходным дорожкам безнаказанно разъезжать и парковаться (даже на несколько минут)??? Я про это вот и пишу - вы скроили на грузчиках и теперь напрягаете весь подъезд своим ведром у подъезда - мешаете движению пешеходов и нарушаете ПДД - другие жители переносили грузы либо доплачивая грузчикам либо сами но перенося на дальние расстояния, потому как ЗАКОН ЗАПРЕЩАЕТ!!! - но нашелся Дартаньян, который решает свои проблемы за счет жителей! Подобные оправдания всегда и звучат: но все места заняты! (с) кобыла на газоне, места просто свободного во дворе не нашел (с) баран заперший 3 машины!
Проблемы с парковкой есть и решать их префектура должна - но эта проблема не только у Вас - она у Всех - Вы же считаете возможным нарушить ПДД, бросить машину как попало и сделать так как Вам удобно (пусть и в ущерб остальным), а другие будут кружить по району в поисках разрешенной парковки или вовсе оплатить место на платной - в этом и есть принципиальная разница. Или вот есть отдельная категория у которых газон под снегом - перестает быть газоном!))) Или люди бросающие корыта у пешеходного перехода - а то и прямо на нем - у нас и так город, где пешеходы НЕОЖИДАННО на переходе оказываются - а тут еще и обзор закрыт! И на остановках автобусов и вторым рядом с аварийкой - и всем надо и все вот оно - в нашем городе - тут что тоже префектура виновата? Может надо всеж таки на себе оборотиться?
Поэтому только штрафы - по-хорошему с быдлом нельзя - не понимает оно - НЕ ДОХОДИТ до них!!! А так 2 раза по 1500 (со скидкой) вот тебе и место в паркинге на месяц - вполне доходчиво я считаю. Через кошелек всегда быстрее доходит! (с)
а можно просто организовать + метр на дорогах и дворах
Этот метр немедленно забьют автолюбители. Об этом я и писал - уже отхватили часть газона в городе - сделали карманы на улицах - опять все забито и мест не хватает!
где вы кругом асфальт увидели? В Москву сходите погуляйте - там все пустыри теперь в граните и платная парковка на тех же дорогах, где раньше был запрет.
Вы в каком городе жить хотите? Чтобы кругом машины стояли? А я хочу зелени, деревьев, тишины и свежего воздуха! А всего этого в нашем городе становиться меньше с каждым днем.
Alex Stavrov
23 ноября 2017
Вам бы в деревню жить уехать, за зеленью и экологией, а то что государство принимает подтопленные паркинги подземные, и разрешает строительство на месте лесов и парков это для вас норма, просто у вас нет автомобиля или вы злой человек которого обидел автолюбитель, вот и хаете народ простой.

В городе всё больше назревает транспортный коллапс, город растёт, растут смежные с ним микрорайоны (Голубое, Андреевка) но ничего никто не делает, утром из нового в старый город попробуйте минут за 10 доехать. Получится? так же и с парковками, то что у людей появляются деньги на новые машины это хорошо, для государства в первую очередь, но создавать условия никто не хочет.

Вспомните песню Высоцкого про автомобилиста.
A T
23 ноября 2017
Строго говоря, сохранение зелени и забота об экологической обстановке не противоречат развитию инфраструктуры: люди всё равно есть, ездить они на чём-то всё равно будут, будь то личный или общественный транспорт. Никто не собирается закатывать в асфальт газоны, вырубать леса и пр., речь о грамотном проектировании с учётом потребностей людей.
Наоборот, отношение в стиле "ой, да всё равно всё загадят, народ у нас быдло, да ничего не поможет" и способствует превращению города в асфальтовый мешок и тому, "чтобы кругом машины стояли". Любые драконовские меры эффективны только тогда, когда у людей есть удобные альтернативы. Расселить уйму людей на маленькой территории и штрафовать их же по сути, за то, что тесно, - управленческий идиотизм. Зелени и тишине это не поможет.
Max Petrov
23 ноября 2017
Вам бы в деревню жить уехать, за зеленью и экологией,
Так я и жил в деревне - хорошей Зеленой деревне, пока ее и окрестности не начали застраивать страшными темпами - и как следствие понаехала всякая шушера, у которой, очевидно, денег на москву не хватило, а льгот и жить в столице хочется. А с шушерой приехали кредитопомойки - и ставить их, как оказалось (неожиданно правда?) - негде! Заасфальтировали все что можно - опять мало. И тогда в ход пошли газоны, пешеходные тротуары - любой кусок земли - лишь бы корыто смогло заехать. Полицаям пофиг. Ну а как еще с дебилами бороться? Шикарное приложение - буду использовать обязательно. До полной победы!
и разрешает строительство на месте лесов и парков это для вас норма
Не норма! Нас никто не спрашивает - просто строят и все. Но это не дает права отдельным баранам портить газоны и загораживать тротуары.
просто у вас нет автомобиля или вы злой человек которого обидел автолюбитель, вот и хаете народ простой.
Есть машина и гараж купил, чтобы проблем с парковкой не испытывать - правда не рядом - но пешеходная прогулка только в кайф. И стоянка платная рядом с гаражом со свободными местами имеется. Да Вы не простой народ - вы просто прикидываетесь простачок мол, чего с него взять? Все же на газон ставят и я буду. Потом колесико на "свое" место чтобы другие не вставали - у меня весь дом такой!))) Вы думаете только о себе - все для Вас, все Вам должны - но Вы не пуп земли и рядом с вами живут другие люди, которые не хотят чтобы Вы на своей машине на общественном газоне стояли. Любите халяву - вот и думайте где встать. Встанете не там - мы Вас поправим.
В городе всё больше назревает транспортный коллапс, город растёт, растут смежные с ним микрорайоны (Голубое, Андреевка) но ничего никто не делает,
Полностью согласен! Обеими руками за! Больше того - Вам скажу - даже и не планируют хотя бы на среднесрочную перспективу! Главный архитектор города, очевидно, усиленно согласовывает рекламные щиты - а вот построить подземные переходы пошире (на случай расширения дорог) - у него ума не хватило.
утром из нового в старый город попробуйте минут за 10 доехать. Получится?
А мне не надо из нового в старый утром! А если надо - я выеду пораньше и доеду быстрее чем за 10 минут или пешочком пройдусь, или транспортом общественным - я же не олень торчать со всеми в пробке!))) Некоторые друзья из нового в старый утром (по сезону) преспокойно едут на велосипедах. Электросамокаты активно народ юзает. Свет клином на автомобиле не сошелся! Ну а те кто привык задницу возить в тепле - вот они и стоят родимые - за удовольствия надо платить!)))
то что у людей появляются деньги на новые машины это хорошо, для государства в первую очередь,
Чем же это хорошо для государства???? Транспортный налог??))) Или государство начало задумываться о благосостоянии граждан??? Смешно.
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