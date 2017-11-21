Помощники Москвы

Большинство случаев парковки и остановки в неположенных местах в Зеленограде фиксируют парконы — автомобили с оборудованием автоматической фиксации нарушений. А вот парковку на газонах выявляют сотрудники административной дорожной инспекции (МАДИ) и обычные жители — с помощью приложения «Помощники Москвы». В целом по Москве 90% случаев парковок на газонах фиксируются с помощью мобильного приложения (с начала этого года — 48 тысяч).

Это мобильное приложение заработало два года назад, но лишь через год (даже чуть позже) — в Зеленограде. Чтобы стать «помощником Москвы», надо иметь учётную запись на столичном портале госуслуг. Приложение доступно в магазинах App Store и Google Play, его можно установить на любой современный смартфон.