В Зеленограде установлено около 23 километров пешеходных ограждений вдоль дорог. Часть из них не нужна в принципе — «не несет функциональной нагрузки», к тому же их надо капитально ремонтировать, считают в префектуре. То есть, это бюджетные затраты.

Проблему обсудили на окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Представитель ГИБДД высказался против демонтажа заборчиков. Но фактически их уже убирают.

Позиция дорожных экспертов — Центра организации дорожного движения (ЦОДД) — пешеходные ограждения надо оставить там, где они нужны по ГОСТу, из соображений безопасности. А именно, на регулируемых пешеходных переходов и переходов возле образовательных учреждений.



За демонтаж пешеходных ограждений по всему городу высказался член комиссии Константин Антонович. «То, что сейчас стоит по обочинам дорог, в случае чего разлетается как шрапнель, — пояснил Zelenograd.ru свою позицию Антонович. — И выглядит убого, страшно и похабно. Сейчас сняли забор между 1-м торговым и „Электроном“ — едешь и совершенно другой вид, видишь людей, кусты, а не частокол железа».

Эксперт также отметил, что пешеходные ограждения ничего не решают с точки зрения безопасности, а ГОСТ в данном случае — формальность. Трубчатые металлические ограждения ставят в Зеленограде несколько лет и чаще всего по настоянию ГИБДД — чтобы переходы не выходили на проезжую часть. Такие заборы, в отличие от отбойников, не рассчитаны на то, чтобы гасить удар машины. В 2016 году отлетевшая секция пешеходного ограждения убила младенца в коляске — это произошло после того, как в забор врезалась машина.