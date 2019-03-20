Пешеходные ограждения, которые ставили по требованию автоинспекции, уже демонтировали в Савелкинском проезде и на части Центрального проспекта, а в перспективе их могут убрать по всему городу. Выяснили, зачем это делают.
В Зеленограде установлено около 23 километров пешеходных ограждений вдоль дорог. Часть из них не нужна в принципе — «не несет функциональной нагрузки», к тому же их надо капитально ремонтировать, считают в префектуре. То есть, это бюджетные затраты.
Проблему обсудили на окружной комиссии по безопасности дорожного движения. Представитель ГИБДД высказался против демонтажа заборчиков. Но фактически их уже убирают.
Позиция дорожных экспертов — Центра организации дорожного движения (ЦОДД) — пешеходные ограждения надо оставить там, где они нужны по ГОСТу, из соображений безопасности. А именно, на регулируемых пешеходных переходов и переходов возле образовательных учреждений.
За демонтаж пешеходных ограждений по всему городу высказался член комиссии Константин Антонович. «То, что сейчас стоит по обочинам дорог, в случае чего разлетается как шрапнель, — пояснил Zelenograd.ru свою позицию Антонович. — И выглядит убого, страшно и похабно. Сейчас сняли забор между 1-м торговым и „Электроном“ — едешь и совершенно другой вид, видишь людей, кусты, а не частокол железа».
Эксперт также отметил, что пешеходные ограждения ничего не решают с точки зрения безопасности, а ГОСТ в данном случае — формальность. Трубчатые металлические ограждения ставят в Зеленограде несколько лет и чаще всего по настоянию ГИБДД — чтобы переходы не выходили на проезжую часть. Такие заборы, в отличие от отбойников, не рассчитаны на то, чтобы гасить удар машины. В 2016 году отлетевшая секция пешеходного ограждения убила младенца в коляске — это произошло после того, как в забор врезалась машина.
До 25 марта зеленоградскому учреждению «Автомобильные дороги» поручено обследовать и демонтировать ограждения вдоль дорог, кроме предусмотренных требованиями ГОСТ Р 52289-2004. По этому нормативу, ограничивающие пешеходные ограждения ставят у всех регулируемых и нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на участках дорог или улиц, проходящих вдоль детских учреждений, с обеих сторон дороги или улицы на протяжении не менее 50 метров в каждую сторону от перехода. А также на участках улиц с повышенной интенсивностью пешеходного движения.
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А где был это "Эксперт" когда их лепили где надо и не надо? Или его никто не спросил?Это сколько бабла под это дело из бюджета "утекло"? А что же он тогда не высказывался? Не удивлюсь, если ТОГДА он пел другую песню. Как же смешны в своих "умных" высказываниях бывают люди.
Конкретно к теме сноса ограждений мой "вопрос" отношения не имеет, скорее - к принятию "своевременных решений". Управленцы, блин...
А ограждееия зря убирают, срашно будет ездить, люди ж как горох рассыпаются и переходят, где хотят.