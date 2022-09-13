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Аттракцион «Лужа» устроили городские власти на площадке в 9-м микрорайоне. Посмотрите, как радуется детвора 13.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Аттракцион «Лужа» устроили городские власти на детской площадке возле корпуса 914. Аттракцион универсальный — подходит и для малышей, и для детей постарше. Видео прислали в чат 9-го микрорайона — посмотрите, как радуется детвора! А зимой местные жители предложили залить здесь каток…

А если серьёзно, дети ждут завершения ремонта этой площадки третий месяц. Давно демонтированы все элементы, сделано новое покрытие и дорожки, но на этом работы остановилось. Только недавно поставили первые качели. А потом на площадке неожиданно начали снимать новый асфальт и заменили сроки проведения работ на плакатах — с 1 июля на 25 августа.

На вопросы о сроках ремонта «Жилищник» (заказчик) кивает на плохого подрядчика, технологию работ, централизованные поставки оборудование и обещает, что лужа исчезнет, когда положат резиновое покрытие и закончат работы.

Поделитесь впечатлениям о благоустройстве этого года в вашем дворе или микрорайоне. Как оно проходило? Закончилось ли? Довольны ли вы результатом? Пишите и присылайте фото/видео в редакцию «Зеленоград.ру»: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru.

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Метки:
микрорайон 9, благоустройство, детские площадки, жилищник, Корпус 914
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Обсуждение
A T
Вчера, 13:43
Какая ещё централизация? Просто так, что ли, относительно небольшой Зеленоград нарезан аж на 5 районов против бывших 3-х. Доставайте попкорн, это же вопросы благоустройства - сейчас новоизбранные депутаты всё организуют, напинают кому надо и всё заработает, ведь правда?:)
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