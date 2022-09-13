А если серьёзно, дети ждут завершения ремонта этой площадки третий месяц. Давно демонтированы все элементы, сделано новое покрытие и дорожки, но на этом работы остановилось. Только недавно поставили первые качели. А потом на площадке неожиданно начали снимать новый асфальт и заменили сроки проведения работ на плакатах — с 1 июля на 25 августа.

На вопросы о сроках ремонта «Жилищник» (заказчик) кивает на плохого подрядчика, технологию работ, централизованные поставки оборудование и обещает, что лужа исчезнет, когда положат резиновое покрытие и закончат работы.

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