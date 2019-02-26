Под коворкинг планируют выделить по одному вагону в двух поездах на МЦК — для запуска по кольцу в обе стороны.

Об этом сообщил департамент транспорта. Сколько человек сможет разместиться в таком вагоне одновременно и будет ли изменена компоновка вагона — не уточняется. Вход в такой вагон надо будет оплачивать дополнительно. Обещают, что стоимость «не превысит рыночную», но что такое рыночная стоимость, непонятно — аналогов нет, а час аренды места в стационарном московском коворкинге стоит от 40 до 900 рублей. Департамент транспорта провел опрос о необходимости и предельной стоимости коворкинга. Результаты пока неизвестны.

Идея использовать кольцевые линии метро или МЦК для работы за ноутбуком не нова. Еще три года назад журналист Иван Сурвилло провел 13 часов, работая в МЦК. «Работать в Ласточке невероятно удобно. Есть столик для компьютера, как в самолёте и пространство для ног, — пишет Сурвилло. — МЦК — отличный коворкинг. Дешёвый, тихий, с вай-фаем, туалетами и розетками. Не удивлюсь, если скоро его заполнят хипстеры-фрилансеры с макбуками».

В других странах к задаче подходят основательно. Прошлым летом голландские дизайнеры представили проект «поездов будущего». Они провели исследование и определили шесть зон деятельности (включая рабочие пространства) для пассажиров поезда. Зоны отличаются расположением мебельных модулей. Модули проектировались так, чтобы пассажир смог найти для себя подходящее место, исходя из того, чем хочет заниматься в дороге: поработать, пообщаться, почитать, поговорить по телефону и т. п. Такие поезда должны появиться в Нидерландах в 2025 году.