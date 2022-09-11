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Временный пешеходный мост на станции Крюково уберут к концу 2023 года 11.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Деревянный мост над железной дорогой демонтируют по завершении реконструкции станции Крюково и запуска МЦД к концу следующего года. Об этом сообщил префект Анатолий Смирнов.

«Больше всего жалко пожилых людей с сумками и колясками», — сказал префект о переходе по мосту. Что касается безопасности, «зима показала, что особых проблем нет железнодорожники достаточно ответственно подходят к эксплуатации».

Смирнов также отметил, что, возможно, для зеленоградцев этот временный мост стал дикостью, но таких надземных переходов на железной дороге много. «Сколько таких как бы временных переходов стали постоянными, и люди ими пользуются», сказал он. Будто зеленоградцам от этого легче.

Раньше подрядчики реконструкции станции Крюково говорили, что планируемый срок запуска МЦД-3 — весна 2023 года. При этом весь объем строительства на станции должны завершить до конца 2023-го.

Временный пешеходный мост над станцией Крюково открыли в июле 2021 года. Вскоре закрыли подземные пешеходные тоннели для перехода из одной части города в другую и выхода на платформы. Больше года люди поднимаются на высокий неудобный мост, чтобы попасть на платформы или перейти пути. Бесплатный автобус КМ между Крюковской и Привокзальной площадями — чтобы не ходить по мосту — запустили в сентябре прошлого года.

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Метки:
электричка, станция крюково, сюжет: временный пешеходный мост на станции крюково
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Обсуждение
Борис Хромов
12 сентября
Этот мост неудобен. Но мог ли он быть другим? Мог, если бы лестничный марш изначально разделили бы на 2-3 части с площадками. До сих пор непонятно, имеется ли приоритет в открытии нового перехода, т.е. раньше окончания строительства платформ.   
Жора Тыковлев
Вчера, 08:08
А может быть вместо слов "о жалости" организовать волонтеров для помощи пожилым?!!!
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