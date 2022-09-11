«Больше всего жалко пожилых людей с сумками и колясками», — сказал префект о переходе по мосту. Что касается безопасности, «зима показала, что особых проблем нет железнодорожники достаточно ответственно подходят к эксплуатации».

Смирнов также отметил, что, возможно, для зеленоградцев этот временный мост стал дикостью, но таких надземных переходов на железной дороге много. «Сколько таких как бы временных переходов стали постоянными, и люди ими пользуются», сказал он. Будто зеленоградцам от этого легче.

Раньше подрядчики реконструкции станции Крюково говорили, что планируемый срок запуска МЦД-3 — весна 2023 года. При этом весь объем строительства на станции должны завершить до конца 2023-го.

Временный пешеходный мост над станцией Крюково открыли в июле 2021 года. Вскоре закрыли подземные пешеходные тоннели для перехода из одной части города в другую и выхода на платформы. Больше года люди поднимаются на высокий неудобный мост, чтобы попасть на платформы или перейти пути. Бесплатный автобус КМ между Крюковской и Привокзальной площадями — чтобы не ходить по мосту — запустили в сентябре прошлого года.