«При выезде из Зеленограда через Восточную промзону который день с утра ощущаю запах тухлых яиц», пишет в редакцию читатель «Зеленоград.ру». Это типичная ситуация, когда вблизи очистных сооружений пахнет сероводородом (и не только). Запах накрывает не только саму Восточную зону, но и ближайшие жилые районы — третий, шестой, седьмой и МЖК.
Этой проблеме уже много лет. На зеленоградских очистных сооружениях провели модернизацию и обещали, что плохие запахи исчезнут. Но всё равно от хозяйства «Мосводоканала» периодически ощутимо подванивает. Рассказываем, почему запах не уходит, почему контроль загрязняющих веществ оказывается бесполезным, и что с этим можно сделать в рамках действующих нормативов и правил.
Если коротко, причина в том, что плохой запах, который ощущает человек — это «букет» запахов нескольких загрязняющих веществ. А для отчётов контролируют каждое это вещество в отдельности. Вот и получается, что по каждому отдельному веществу предельно допустимые концентрации (ПДК) не превышены, а вонь есть.
Чтобы начать решать проблему, нужно перейти на контроль не множества загрязняющих веществ по отдельности, а измерять так называемую «единицу запаха» — грубо говоря, то количество пахнущих веществ в пробе воздуха, которое обычные люди могут унюхать. Действующие нормативы, технологии, приказы и госты позволяют и даже рекомендуют применять такие методики.
Еще два года назад «Мосводоканал» отчитался о полной ликвидации плохих запахов от зеленоградских очистных в связи с окончанием их модернизации. Был проведен комплекс работ: над открытыми ёмкостями сделаны перекрытия, смонтированы газоочистные установки.
Но в многочисленных комментариях люди, живущие рядом со станцией очистки или работающие на Восточной зоне, написали, что запахи никуда не делись. Следом «Мосводоканал» заказал модернизацию трех вентиляционных установок «Вентлит» в цехе комплексной очистки сточных вод. Как пояснили тогда на предприятии, это тоже необходимо для борьбы с неприятными запахами. Вентиляция сейчас полностью обновлена.
Почему же запахи не исчезли? «Мосводоканал» отвечает на этот вопрос стандартно — перечисляет выполненные работы для решения проблемы, сообщает, что аварийных ситуаций «способствующих залповым выбросам загрязняющих веществ», не происходило. И отмечает, что регулярно контролирует атмосферный воздух, но превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ не фиксирует. Такие же ответы даются жителям, если они жалуются на плохие запахи от очистных сооружений в префектуру или в мэрию.
Ситуацию прокомментировал для «Зеленоград.ру» Сергей Свицков — эксперт в области охраны атмосферного воздуха Росприроднадзора, генеральный директор инженерно-консалтинговой компании «ОКС Групп», которая специализируется на удалении запахов и газов:
— Все технические решения, примененные на зеленоградских очистных сооружениях, совершенно правильные, так и нужно делать. Они согласуются и с недавно дополненным сводом правил «Канализация. Наружные сети и сооружения», где появились важные изменения по предотвращению запахов (раздел 13). Конечно, при условии, что в процессе проектирования или выполнения работ всё сделано корректно. Ошибки тоже возможны. Например, на этапе проекта неправильно подобран воздухообмен.
Но в целом это достаточно типичная ситуация: технические мероприятия проведены, а неприятные запахи остались. Надо понимать, что речь идет о сложном комплексе инженерных сооружений, где есть организованные и неорганизованные источники выбросов. Источники запахов здесь самые разные — например, первичные отстойники, иловые карты, решетки приемных камер, цех обезвоживания. На каждом этапе очистки возможно появление запахов разной интенсивности. Залповые выбросы, что бы ни говорили, все-таки случаются. Допустим, забыли почистить или не вовремя почистили какой-то резервуар, газы скопились и резко вышли. Если газоочистное оборудование правильно подобрано под определенные параметры работы, то оно справляется с этой проблемой. Если где-то допущен просчет — могут быть проскоки веществ.
Мы рекомендуем все-таки ставить несколько ступеней очистки воздуха. Упомянутый «Вентлит» — многосекционная установка, подобранная для больших концентраций сероводорода. Но существуют и другие загрязняющие вещества, летучие органические соединения. Чтобы «заполировать» воздух, желательно поставить вторую ступень очистки. На мой взгляд, оптимально установить специальные адсорберы или попросту угольные фильтры. Это дает хороший эффект.
И главное — запах чаще всего формируется не конкретным загрязняющим веществом, а их комбинацией. В выбросах очистных сооружений содержатся самые разные вещества — сероводород, аммиак, меркаптан, метан, летучие жирные кислоты, летучие органические соединения. Их смесь и дает плохой запах. Как правило, станции контроля атмосферного воздуха контролируют предельно допустимые концентрации в воздухе каждого вещества в отдельности. Но контролируя и фиксируя проблемы по отдельно взятым веществам — тому же сероводороду — нельзя получить картину запаха в целом. В нашей работе мы сталкиваемся с тем, что заказчик пишет, условно говоря, «убрать сероводород». Производитель ставит газоочистное оборудование, а запах остается. В этом случае надо делать комплексное исследование, анализ запахов без привязки к конкретным веществам — существует такая методика.
В 2019 году Росстандарт утвердил справочник по наилучшим доступным технологиям очистки сточных вод. Его авторы подтверждают очевидное — контроль выбросов в атмосферу на очистных сооружениях на практике не дает информативных результатов.
Говоря о фиксации выбросов веществ по отдельности, а не в совокупности, авторы приводят типичный отчет по выбросам «одного из лучших очистных сооружений в стране» (какого именно, не уточняется), который «демонстрируют бесполезность примерно 90% отчетной информации по выбросам с точки зрения контроля выделения токсичных и дурнопахнущих соединений, характерных для очистных сооружений».
«И наоборот, вещества, измеряемые при контроле выбросов, даже при методически правильном отборе проб (например, в Москве — сероводород и меркаптаны, фенол и аммиак), в недостаточной степени характеризуют полный спектр выбросов (общее количество выделяемых из выбросов веществ, обладающих запахом — до 150)».
Авторы отмечают, что химические и физические характеристики вещества не позволяют предсказывать его способность вызывать запах. Ситуация ещё усложняется, если разные пахучие вещества реагируют между собой. Помимо этого, важную роль в восприятии человеком запахов играет температура и влажность воздуха.
Поэтому целесообразно измерять не столько концентрации отдельных загрязняющих веществ в выбросах, сколько концентрацию запаха в целом. Для оценки запаха предлагается применять так называемые ольфактометрические методики. В них запах оценивается без привязки к конкретным загрязняющим веществам, а исключительно через физиологическое восприятие людей.
То есть, если ПДК пахучего вещества измеряется в количестве миллиграмм на кубометр, то норматив запаха будет иметь размерность «единица запаха (Е3) на кубометр», где Е3 — это такая концентрация запаха, которую ощущают половина волонтеров, принимающих участие в исследовании.
Возможность установления нормативов выбросов в единицах запаха предполагается ГОСТ 32673–2014. Такой подход, отмечают авторы справочника, наиболее целесообразен для предприятий, которые не превышают предельно-допустимые выбросы по загрязняющим веществам, но при этом получают жалобы от жителей и желают достичь консенсуса сними.