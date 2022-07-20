Эксперт: контролируя отдельно взятые вещества, нельзя получить картину запаха в целом

Ситуацию прокомментировал для «Зеленоград.ру» Сергей Свицков — эксперт в области охраны атмосферного воздуха Росприроднадзора, генеральный директор инженерно-консалтинговой компании «ОКС Групп», которая специализируется на удалении запахов и газов:

— Все технические решения, примененные на зеленоградских очистных сооружениях, совершенно правильные, так и нужно делать. Они согласуются и с недавно дополненным сводом правил «Канализация. Наружные сети и сооружения», где появились важные изменения по предотвращению запахов (раздел 13). Конечно, при условии, что в процессе проектирования или выполнения работ всё сделано корректно. Ошибки тоже возможны. Например, на этапе проекта неправильно подобран воздухообмен.

Но в целом это достаточно типичная ситуация: технические мероприятия проведены, а неприятные запахи остались. Надо понимать, что речь идет о сложном комплексе инженерных сооружений, где есть организованные и неорганизованные источники выбросов. Источники запахов здесь самые разные — например, первичные отстойники, иловые карты, решетки приемных камер, цех обезвоживания. На каждом этапе очистки возможно появление запахов разной интенсивности. Залповые выбросы, что бы ни говорили, все-таки случаются. Допустим, забыли почистить или не вовремя почистили какой-то резервуар, газы скопились и резко вышли. Если газоочистное оборудование правильно подобрано под определенные параметры работы, то оно справляется с этой проблемой. Если где-то допущен просчет — могут быть проскоки веществ.

Мы рекомендуем все-таки ставить несколько ступеней очистки воздуха. Упомянутый «Вентлит» — многосекционная установка, подобранная для больших концентраций сероводорода. Но существуют и другие загрязняющие вещества, летучие органические соединения. Чтобы «заполировать» воздух, желательно поставить вторую ступень очистки. На мой взгляд, оптимально установить специальные адсорберы или попросту угольные фильтры. Это дает хороший эффект.

И главное — запах чаще всего формируется не конкретным загрязняющим веществом, а их комбинацией. В выбросах очистных сооружений содержатся самые разные вещества — сероводород, аммиак, меркаптан, метан, летучие жирные кислоты, летучие органические соединения. Их смесь и дает плохой запах. Как правило, станции контроля атмосферного воздуха контролируют предельно допустимые концентрации в воздухе каждого вещества в отдельности. Но контролируя и фиксируя проблемы по отдельно взятым веществам — тому же сероводороду — нельзя получить картину запаха в целом. В нашей работе мы сталкиваемся с тем, что заказчик пишет, условно говоря, «убрать сероводород». Производитель ставит газоочистное оборудование, а запах остается. В этом случае надо делать комплексное исследование, анализ запахов без привязки к конкретным веществам — существует такая методика.