Во вторник гендиректор «Жилищника» Адсалам Дударов направил поставщику грунта, компании «Стройпроект» уведомление о том, что 140 кубометров грунта, поставленным им в начале июля, нужно заменить по гарантии, потому что от него «исходит неприятный запах». На экспертизу Роспотребнадзора Дударов не ссылается, в составленных актах его сотрудники пишут, что «недостаток [то есть запах] выявлен путем фактического использования, без проведения экспертизы».

Поставщик с таким подходом не согласен. «Анализ грунта проводился без комиссии, непонятно какой грунт был отобран на экспертизу [Роспотребнадзора], сейчас мы назначили независимую экспертизу, грунт временно не поставляется», сказал «Зеленоград.ру» представитель компании «Стройпроект». Когда будут результаты этой экспертизы в «Стройпроекте» не сказали. Представитель «Жилищника» на это ответил, что или «Стройпроект» заменит грунт, или контракт с ним будет расторгнут «со всеми для него вытекающими». Всего по контракту «Стройпроект» должен поставить 2500 кубометров грунта, из них негодными из-за запаха «Жилищник» признал уже 420 (почти 17%).

Для нового грунта «Жилищник» обещает проводить некую «проверку качества». Что имеется в виду, непонятно. Раньше и «Жилищник», и префектура, убеждая жителей, что грунт годный, ссылались на сертификат соответствия, упорно называя его «сертификатом качества». Разумеется, к качеству конкретной поставки он отношения не имел. И лишь после публикаций «Зеленоград.ру» грунт оказывался некачественным — просто потому, что невыносимо вонял. Возможно, теперь перед использованием грунта во дворе его будут хотя бы нюхать и не сыпать при наличии запаха — такой «проверки качества» должно быть достаточно.