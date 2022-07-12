«Жилищник» обещал вывезти весь вонючий грунт из дворов и заменить его на «прошедший проверку качества». Поставщик не согласен с претензиями и делает «независимую экспертизу» 12.07.2022 ZELENOGRAD.RU

После публикации в «Зеленоград.ру» результатов экспертизы грунта, который завозили в зеленоградские дворы для благоустройства, «Жилищник» пообещал вывезти вонючую землю до субботы. Следующие партии грунта обещают проверять «на качество», а поставщик, с которым всё ещё заключен контракт, не согласен с претензиями и собирается проводить независимую экспертизу.

Экспертиза Роспотребнадзора нашла в грунте «Массивное фекальное загрязнение» и запретила его использовать. После поднятого утром шума «Жилищник» признал проблему публично и, действительно, уже днем 7-го числа начал собирать насыпанный вонючий грунт. Однако вечером того же дня прошел сильный ливень и уже непонятно, эффективен ли сбор грунта после дождя и насколько «фекальные загрязнения» просочились в почву.

Во вторник гендиректор «Жилищника» Адсалам Дударов направил поставщику грунта, компании «Стройпроект» уведомление о том, что 140 кубометров грунта, поставленным им в начале июля, нужно заменить по гарантии, потому что от него «исходит неприятный запах». На экспертизу Роспотребнадзора Дударов не ссылается, в составленных актах его сотрудники пишут, что «недостаток [то есть запах] выявлен путем фактического использования, без проведения экспертизы».

Поставщик с таким подходом не согласен. «Анализ грунта проводился без комиссии, непонятно какой грунт был отобран на экспертизу [Роспотребнадзора], сейчас мы назначили независимую экспертизу, грунт временно не поставляется», сказал «Зеленоград.ру» представитель компании «Стройпроект». Когда будут результаты этой экспертизы в «Стройпроекте» не сказали. Представитель «Жилищника» на это ответил, что или «Стройпроект» заменит грунт, или контракт с ним будет расторгнут «со всеми для него вытекающими». Всего по контракту «Стройпроект» должен поставить 2500 кубометров грунта, из них негодными из-за запаха «Жилищник» признал уже 420 (почти 17%).

Для нового грунта «Жилищник» обещает проводить некую «проверку качества». Что имеется в виду, непонятно. Раньше и «Жилищник», и префектура, убеждая жителей, что грунт годный, ссылались на сертификат соответствия, упорно называя его «сертификатом качества». Разумеется, к качеству конкретной поставки он отношения не имел. И лишь после публикаций «Зеленоград.ру» грунт оказывался некачественным — просто потому, что невыносимо вонял. Возможно, теперь перед использованием грунта во дворе его будут хотя бы нюхать и не сыпать при наличии запаха — такой «проверки качества» должно быть достаточно.

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Метки:
благоустройство, сюжет: вонючий грунт для благоустройства
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«Жилищник» обещал вывезти весь вонючий грунт из дворов и заменить его на «прошедший проверку качества». Поставщик не согласен с претензиями и делает «независимую экспертизу» Истории
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