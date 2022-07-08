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Как «залповый» ливень 7 июля затопил Зеленоград. Видео из городского чата 08.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Последствия ливня 7 июля 2022 года сняли на видео участники зеленоградского чата. Некоторые места в городе оказались затоплены.

Отличилась Крюковская площадь — её буквально затопило, люди шли по колено в воде, машины почти плыли, смотрите два видео: с точки зрения водителя и пешехода (спасибо за видео Михаилу К. и Анастасии Ч.)

Красиво выглядят волны на выезде из Зеленопарка — так сразу и не скажешь, что это от простого автомобиля, а не от океанского лайнера (спасибо за видео Татьяне).

Традиционное подтопление под мостом через Сходню на Центральном проспекте (спасибо за видео ice_mf).

Ну и просто река на улице Полагушина, как и на многих других зеленоградских улицах — в большинстве мест ливневая канализация с дождем справлялась (спасибо за видео nikit5650).

Почему в некоторых местах вода после дождя стабильно не уходит — спросим об этом Мосводосток.

Московские власти говорят, что за час выпало около трети месячной нормы осадков — это был «залповый ливень».

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Метки:
погода, подтопления и лужи, ливень
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Обсуждение
A T
7 часов назад
В регионе внезапно случился июль :)
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