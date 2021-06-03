В чем сложность

Основная проблема с жалобами в этой сфере в том, что у московских коммунальщиков нет обязанности реагировать на проблему в установленный короткий срок. По крайней мере, в открытом доступе среди регламентов департамента ЖКХ «Зеленоград.ру» такого документа не нашел.

То есть если человек напишет жалобу на сайте префектуры, ему обязаны будут ответить в течение 30 дней (обычно отвечают раньше). Но выехать на место для подтверждения проблемы специалисты могут и на десятый день, и на двадцать пятый — когда лужа уже высохла. Такая же ситуация с похожими проблемами: гололед, запахи канализации. Пока чиновники приедут, лед на дорожке может растаять или его припорошит снегом, а запах канализации развеется.

Другой важный вопрос: как именно коммунальщики проверяют наличие проблемы? В ответах на сайте префектуры можно встретить ответ, что специалист приезжал на место, но ничего не нашел. Непонятно, насколько в принципе допустим такой ответ: возможно, правильнее было бы вызывать заявителя на место и осматривать территорию вместе с ним, но этого не происходит.