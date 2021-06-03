Даже если вы сфотографируете лужу, регулярно затапливающую пешеходную дорожку, и потребуете решить проблему, чиновники не поверят вам на слово. Сначала они должны всё поверить. Но пока они приедут на место сами, лужа может высохнуть. Нет лужи — ничего и делать не надо. Рассказываем, как эффективно пожаловаться на коммунальные проблемы, которые регулярно возникают и быстро исчезают.
Основная проблема с жалобами в этой сфере в том, что у московских коммунальщиков нет обязанности реагировать на проблему в установленный короткий срок. По крайней мере, в открытом доступе среди регламентов департамента ЖКХ «Зеленоград.ру» такого документа не нашел.
То есть если человек напишет жалобу на сайте префектуры, ему обязаны будут ответить в течение 30 дней (обычно отвечают раньше). Но выехать на место для подтверждения проблемы специалисты могут и на десятый день, и на двадцать пятый — когда лужа уже высохла. Такая же ситуация с похожими проблемами: гололед, запахи канализации. Пока чиновники приедут, лед на дорожке может растаять или его припорошит снегом, а запах канализации развеется.
Другой важный вопрос: как именно коммунальщики проверяют наличие проблемы? В ответах на сайте префектуры можно встретить ответ, что специалист приезжал на место, но ничего не нашел. Непонятно, насколько в принципе допустим такой ответ: возможно, правильнее было бы вызывать заявителя на место и осматривать территорию вместе с ним, но этого не происходит.
Лужей коммунальщики считают подтопления площадью более 2 кв.м. и глубиной более 3 см. Это правило действует как минимум с 1999 года и закреплено в правилах санитарного содержания территорий.
Префектура по-разному реагирует на жалобы о лужах в городе. Иногда чиновники отвечают, что они не нашли подтоплений или что в конкретном месте есть другой путь — не через лужу. Иногда — что они провели работы и устранили проблему. Иногда — что возможности исправить нет и лужу «разметали». Иногда — что участок включен в список мест для благоустройства в будущем.
Например, в ответ на жалобу о затопленной после очередного дождя 11 мая детской площадке в 5 микрорайоне, чиновники ответили, что 26 мая «подтоплений не выявлено». Конечно — ведь за две недели всё высохло.
А после после замены асфальта и бордюров начало затапливать парковку во дворе в 11 микорайоне. Тут проблему признали, но ничего не могут с ней сделать. Сначала обещали заменить покрытие, потом решили, что достаточно будет устроить водостоки. В итоге в асфальте проштробили полосу и на этом всё. Вода по-прежнему скапливается вокруг машин.
Лужи и подтопления возникают по четырем основным причинам:
- отвод воды изначально не был запроектирован или продуман
- асфальт положен так, что вода не течет в ливневую канализацию
- вода не течет в ливневую канализацию весной из-за снега или льда
- решетка или сама ливневая канализация забита
Первые две причины устранить гораздо сложнее: потребуется делать новый проект, согласовывать его, перекладывать асфальт. Почистить ливневки или размести лужу проще. Кстати, стоки, по данным мэрии, должны чистить в течение года, в пониженных местах — не реже двух раз в месяц, а также после каждого дождя или снегопада.
В целом за состояние дворовых территорий, в том числе за устранение подтоплений улиц и дворов отвечают управа района, префектура округа, департамент ЖКХ и благоустройства и компания «Мосводсток». Контролирует их работу Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ).
Жаловаться можно в каждое учреждение по отдельности или во все места сразу. Срок ответа в этом случае — 30 дней. Это очень долго (и потому может быть неэффективно), поэтому более надежный вариант — жалоба на портал «Наш город», где отвечают за восемь дней. Конечно, лужа может высохнуть и за это время, но ничего быстрее пока нет. Видимо, этот способ сообщить о проблеме пока не очень популярен: сейчас на портале всего одна жалоба касательно луж во дворе у корпуса 330 в мае 2021 года. «Жилищник» за неделю ответил, что специалисты прочистили ливневку и освободили проход от воды.
При этом чиновникам не нравится, когда жителю пишут на портал «Наш город», ведь отработку этих жалоб жестко контролируют. Поэтому им приходится бросать плановую работу, чтобы закрывать «жалобы на портал». Но, когда чиновники годами отказываются замечать очевидное, других средств не остаётся.