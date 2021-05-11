СТО Зеленоград: спонсор темы
Затапливаемую парковку в 11 микрорайоне не могут починить уже больше полугода. Она «испортилась» после замены асфальта и бордюров 11.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Поднять уровень асфальта на на парковке у корпуса 1114, которую затапливает даже в небольшой дождь, обещала инженерная служба района Силина до конца октября 2020 года поднимет уровень асфальта. Но в итоге никакие работы не провели, и вода по-прежнему скапливается вокруг машин.

«Они проштробили полосу по осени и на этом всё» , — рассказала местная жительница Ирина. Она уже отправила жалобу в префектуру по этому поводу, ответ должен прийти до 20 мая.

Читайте также
После замены асфальта и бордюров парковку в 11 микрорайоне стали затапливать дожди

Лужи стали появляться после укладки нового асфальта и замены бордюров в прошлом году. Жители ждали, что стоки для воды сделают после укладки бордюрного камня, но ситуация не менялась: «В результате на одной стороне всегда сухо, на другой стоит вода по щиколотку. При затяжных дождях там не паркуются».

Тогда «Зеленоград.ру» пришлось отправить два запроса, чтобы получить полноценный ответ. В «Жилищнике» рассказали, что асфальт на парковке меняли в 2019 году рабочие ГБУ «Автомобильные дороги». Работы были приняты без замечаний, сразу после сдачи объекта, по данным коммунальщиков, жалоб на подтопление не поступало.

Причиной подтопления, предположили в «Жилищнике», могли стать эксплуатационные дефекты: они возникают во время использования дорожного полотна и являются результатом «естественного старения покрытия, износа, влияния погодных и климатических условий, воздействия транспортных нагрузок». Получается, парковка «испортилась» всего за один год.

Редакция направит запрос в «Жилищник», чтобы выяснить, почему запланированные работы не выполнили в срок.

Присоединяйтесь к группам 11-го микрорайона в инстаграме, вконтакте или фейсбуке — здесь больше местных новостей.

Читайте также
Почему регулярно затапливает Крюковскую площадь, и когда это закончится
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 11, подтопления и лужи
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Памятник с именами 47 погибших солдат поставили на старом Никольском кладбище Новости
«У нас главный человек — не главврач, а пациент». Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
Спектакли театра «Ведогонь» в мае. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Новости
Сделать школьные дворы центром района — к этому призвал мэр Собянин. Непонятно, что он имел в виду Истории
В Московской области стартовала программа реновации. Новые дома обещают без мусоропроводов, а дворе — без машин Новости
Затапливаемую парковку в 11 микрорайоне не могут починить уже больше полугода. Она «испортилась» после замены асфальта и бордюров Новости
Двойняшкам с ДЦП из Зеленограда собирают 360 тысяч на курс реабилитации. Он нужен, чтобы маленькие Ева и Гриша смогли ходить без посторонней помощи Новости
В Москве начали отключать отопление. Это займет до пяти дней Новости
13 историй местных жителей о двух неделях активных военных действий на территории будущего. Одна история — один день.
«Бьётся в тесной печурке огонь»: история знаменитой песни, написанной 80 лет назад на Истре. Кто выкопал ту самую землянку и почему до смерти четыре шага Истории
Детскую площадку в лесу между 1 и 5 микрорайонами восстановят до конца года. Она будет из металла, пластика и дерева Новости
Мэрия собирает предложения по изменению скоростного режима на улицах. Зачем это нужно и куда их отправлять Новости
Концерт «Путеводитель по планетам» Московского государственного симфонического оркестра — 23 мая в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Станцию велопроката возле ДК на Центральной площади исключили из планов на 2021 год Новости
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Пять историй зеленоградских церквей. От 17-го века до наших дней Истории
Детская регбийная команда из Зеленограда застряла на ночь в аэропорту Сочи. Чтобы их пустили в зал, где можно посидеть, пришлось вмешаться полиции Новости
«У деревни Крюково погибает взвод» — О каком Крюково поётся в знаменитой песне Истории
Включили фонтаны в парке Победы, на городском пруду, площади Юности и в МЖК. Смотрите, какие они красивые Новости
На 400-х «экспрессах» оставили посадку во все двери, потому что больше нет очередей. Так считает зампрефекта Морозов Истории
«Этот светофор удивит негодяев». В Зеленограде светофор включает красный для тех, кто превысил скорость Новости
Велосипедиста сбили на Солнечной аллее: он не спешился на переходе, водитель его не заметил, а сам переход никак не отмечен Новости
«Напился, извините». За стрельбу из окна на жителя 16 микрорайона завели уголовное дело о хулиганстве Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Магазин «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру