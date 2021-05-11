Тогда «Зеленоград.ру» пришлось отправить два запроса, чтобы получить полноценный ответ. В «Жилищнике» рассказали, что асфальт на парковке меняли в 2019 году рабочие ГБУ «Автомобильные дороги». Работы были приняты без замечаний, сразу после сдачи объекта, по данным коммунальщиков, жалоб на подтопление не поступало.

Причиной подтопления, предположили в «Жилищнике», могли стать эксплуатационные дефекты: они возникают во время использования дорожного полотна и являются результатом «естественного старения покрытия, износа, влияния погодных и климатических условий, воздействия транспортных нагрузок». Получается, парковка «испортилась» всего за один год.

Редакция направит запрос в «Жилищник», чтобы выяснить, почему запланированные работы не выполнили в срок.