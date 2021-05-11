Поднять уровень асфальта на на парковке у корпуса 1114, которую затапливает даже в небольшой дождь, обещала инженерная служба района Силина до конца октября 2020 года поднимет уровень асфальта. Но в итоге никакие работы не провели, и вода по-прежнему скапливается вокруг машин.
«Они проштробили полосу по осени и на этом всё» , — рассказала местная жительница Ирина. Она уже отправила жалобу в префектуру по этому поводу, ответ должен прийти до 20 мая.
Лужи стали появляться после укладки нового асфальта и замены бордюров в прошлом году. Жители ждали, что стоки для воды сделают после укладки бордюрного камня, но ситуация не менялась: «В результате на одной стороне всегда сухо, на другой стоит вода по щиколотку. При затяжных дождях там не паркуются».
Тогда «Зеленоград.ру» пришлось отправить два запроса, чтобы получить полноценный ответ. В «Жилищнике» рассказали, что асфальт на парковке меняли в 2019 году рабочие ГБУ «Автомобильные дороги». Работы были приняты без замечаний, сразу после сдачи объекта, по данным коммунальщиков, жалоб на подтопление не поступало.
Причиной подтопления, предположили в «Жилищнике», могли стать эксплуатационные дефекты: они возникают во время использования дорожного полотна и являются результатом «естественного старения покрытия, износа, влияния погодных и климатических условий, воздействия транспортных нагрузок». Получается, парковка «испортилась» всего за один год.
Редакция направит запрос в «Жилищник», чтобы выяснить, почему запланированные работы не выполнили в срок.
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