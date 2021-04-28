Как весна или проливные дожди, возле автобусных остановок на Крюковской площади из щелей в асфальте бьет фонтанчиком вода, она растекается по площади, затем «ключ» так же резко иссякает. Проблеме уже несколько лет. Раньше коммунальщики объясняли это ливнями и «лишней» водой. Теперь выяснилось, что виноваты подземные переходы под железной дорогой. Говорят, что после реконструкции Крюковской площади это исправят.

«Земля перенасыщается, и лишняя вода ищет выход» , — так объясняли потопы четыре года назад в зеленоградской аварийной службе. Мосводоканал и Мосводосток тогда сказали, что они ни при чём. Первые — потому что на площади нет ни водопроводных, ни канализационных коммуникаций. Вторые — потому что ливневая канализация почищена и исправна.

Очередной фонтан забил из асфальта возле остановок на прошлой неделе.