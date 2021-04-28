Почему регулярно затапливает Крюковскую площадь, и когда это закончится 28.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Как весна или проливные дожди, возле автобусных остановок на Крюковской площади из щелей в асфальте бьет фонтанчиком вода, она растекается по площади, затем «ключ» так же резко иссякает. Проблеме уже несколько лет. Раньше коммунальщики объясняли это ливнями и «лишней» водой. Теперь выяснилось, что виноваты подземные переходы под железной дорогой. Говорят, что после реконструкции Крюковской площади это исправят.

«Земля перенасыщается, и лишняя вода ищет выход» , — так объясняли потопы четыре года назад в зеленоградской аварийной службе. Мосводоканал и Мосводосток тогда сказали, что они ни при чём. Первые — потому что на площади нет ни водопроводных, ни канализационных коммуникаций. Вторые — потому что ливневая канализация почищена и исправна.

Очередной фонтан забил из асфальта возле остановок на прошлой неделе.

На этот раз в префектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что причина регулярных подтоплений в «несовершенной системе водоотведения из подземного перехода». А именно: по мере заполняемости водоприемных колодцев в переходе автоматически происходит откачка воды, из-за чего одновременно появляется течь из-под тротуара. Подземный переход под станцией — зона ответственности РЖД, им и разбираться с проблемой. В РЖД планировали отремонтировать трубы водоотведения, но сейчас началась реконструкция станции Крюково по проекту МЦД-3. И в составе этих работ проблему обещают решить.

Устроить (или заменить) систему водоотведения, гидроизоляцию, дренаж под пешеходными тоннелями на станции Крюково планировали еще в 2014 году, когда ремонтировали оба перехода.

Читайте также
На станции Крюково начались работы по реконструкции: разбирают палатки, со стороны «старого» города будут сносить платформу и убирать кассы
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
станция крюково, крюковская площадь, мцд, подтопления, подземный пешеходный переход
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Почему регулярно затапливает Крюковскую площадь и когда это закончится Новости
«Легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей» — жителям Подмосковья предлагают бонусы на оплату услуг ЖКХ Новости
Завод «Элемер» построит новые корпуса на Восточной зоне. Расширение производства даст 60 рабочих мест Новости
Началась подготовка к благоустройству бульвара в 15-м микрорайоне. Это большая территория, которую считают досуговым центром Крюково Новости
Закрыт выход из подземного перехода на станции Крюково — в сторону улицы Панфилова Новости
«В идеальном мире девушкам не должно быть страшно». Чего достиг проект защиты женщин от нежелательного внимания — спустя полгода после запуска Новости
Велоэкскурсия «Памятники Победы» — старт 8 мая от Школьного озера Афиша
Зеленоградский депутат в Госдуме рассказала детсадовцам об их правах — каждому в шкафчик положили конверт с памяткой. До этого она рассылала письма старшеклассникам Новости
В некоторых школах отменили октябрьские каникулы. Иначе не успеть пройти минимальную программу Новости
Началось строительство железнодорожного моста в Малино. Его собираются сделать за год Новости
Разрешить водить машину с 17 лет. Это предложили в МВД и поддержали в Госдуме Истории
Фестиваль «Большой волонтёрский пикник» — 2 мая возле Школьного озера Афиша
За прививку от ковида пожилые москвичи получат поощрение на тысячу рублей. Их можно потратить в некоторых магазинах, аптеках и кафе Новости
На станции Крюково перекрыли проход в город от транзитного пешеходного перехода и разобрали пандус в самом переходе. С колясками пройти невозможно Новости
Заборы на газонах — убрать, оставить или восстановить. Три примера, как принимают эти решения Истории
На платной дороге М-11 меняются тарифы: вечером в пятницу и на выходных стоимость поездок поднимется Новости
Букву «З» на номерах зеленоградских автобусов объяснили техническим сбоем и убрали Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Район, в котором хочется жить». Двадцать вопросов застройщику «Зеленоград-сити» Партнерский материал
Детские поликлиники осенью полностью перейдут на электронные медкарты. Бумажные карты оцифруют Новости
Прокуратура требует возбудить уголовное дело из-за случайно сгоревшей травы. Но не реагирует на умышленные поджоги деревьев Новости
Новый вход на станцию метро «Комсомольская» построили возле Ленинградского вокзала Он находится за турникетами при проходе от электричек Новости
Магазин «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
Суд назначил учителю почти минимальное наказание за то, что он силой вывел подростка-хама из класса Новости
Следственный изолятор построят на Восточной коммунальной зоне. В нём может быть две тысячи мест Новости
История крюковчанина Вячеслава Зволинского: учитель и церковный староста, белый и красный офицер, а потом зэк в уральском лагере и возможный прообраз героя знаменитой пьесы Булгакова Истории
© 1997–2021 Зеленоград.ру