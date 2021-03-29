«Реальные физические работы» по масштабной реконструкции станции Крюково начнутся через пару месяцев. «Дискомфорт начнем ощущать где-то с лета», — сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» зампрефекта Дмитрий Морозов, курирующий транспортные вопросы. Тогда неудобства появятся и для пассажиров, и для пешеходов. В ближайшее время на станции займутся перекладкой инженерных коммуникаций.

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании «Зеленоград.ру» сообщили, что пока отмен электричек и перерывов в их движении в связи с реконструкцией станции Крюково нет, и сроки каких-либо ограничений неизвестны.