«Дискомфорт начнем ощущать с лета». Зампрефекта по транспорту сказал, когда начнутся основные работы на станции Крюково 29.03.2021 ZELENOGRAD.RU

«Реальные физические работы» по масштабной реконструкции станции Крюково начнутся через пару месяцев. «Дискомфорт начнем ощущать где-то с лета», — сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» зампрефекта Дмитрий Морозов, курирующий транспортные вопросы. Тогда неудобства появятся и для пассажиров, и для пешеходов. В ближайшее время на станции займутся перекладкой инженерных коммуникаций.

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании «Зеленоград.ру» сообщили, что пока отмен электричек и перерывов в их движении в связи с реконструкцией станции Крюково нет, и сроки каких-либо ограничений неизвестны.

В прошлом году Морозов уже предупреждал, что пассажирам будет неудобно, но «есть, ради чего потерпеть». Предстоит снос всех четырех платформ и строительство трех новых, а также надземного пешеходного перехода через пути с эскалаторами и лифтами. Демонтаж планируют начать с четвертой платформы — крайней со стороны Крюковской площади.

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На самой площади для реконструкции станции снесены торговые палатки и шатер возле железной дороги. Снесены и почти все гаражи на улице Панфилова, предстоит снос гаражей на Железнодорожной улице, возле платформы Малино. Также демонтировали несколько строений на станции Крюково. Таким образом освобождают территорию для реконструкции станции Крюково. Кроме того, в Крюково построят дополнительные приемо-отправочные пути для оборота и экипировки поездов, а в Малино — эстакаду для поездов.

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Как изменится прилегающая к станции территория, пока неизвестно — проект планировки только начали готовить. Причем он затрагивает сразу три станции — Крюково, Малино, Алабушево. Это означает, что пешеходную и транспортную инфраструктуру на всем протяжении от Малино до Алабушево ждет реконструкция. Проект затрагивает и несколько ближайших к станции Крюково улиц в Зеленограде.

«Граница планировки определена точно, а что будет внутри неё — пока утверждается», сказал по этому поводу Дмитрий Морозов. Он отметил, что Крюковская площадь преобразится, изменится схема движения транспорта, и исчезнут мешающие людям торговые павильоны — они стоят в зоне высадки из автобусов. Возле самой станции сделают удобные подходы к путям.

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Метки:
электричка, общественный транспорт, станция крюково, мцд, Морозов Дмитрий Витальевич
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