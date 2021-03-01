Для запуска МЦД возле платформы Малино построят эстакаду для поездов 01.03.2021 ZELENOGRAD.RU

Путепровод для разъезда поездов планируют построить рядом со станцией Малино до конца 2022 года. Одновременно развязку построят и возле станции Ховрино. Это нужно, чтобы организовать движение поездов по пригородному диаметру Крюково — Раменское.

Развязку длиной 800 метров построят в рамках проекта МЦД-3, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе РЖД. Существующие автомобильные развязки он не затронет. Эстакада нужна, чтобы обеспечить движение всех поездов — электричек, поездов дальнего следования и высокоскоростных «Сапсанов». Железнодорожные развязки на разных уровнях строят, чтобы не было пересечений маршрутов следования поездов.

Это не автомобильная развязка, которую планируют построить в Малино. Проекту автодороги с эстакадой над путями Октябрьской железной дороги уже больше десяти лет. Сейчас делают новый проект.

Строительство МЦД-3 — соединение Ленинградского и Казанского пригородных железнодорожных направлений, от Зеленограда до Раменского, в единую линию — связали с проектом высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Пути для ВСМ на участке Москва — Алабушево проложат почти параллельно существующим. В Зеленограде остановка поездов ВСМ будет у станции Крюково со стороны «нового» города — напротив 18-го микрорайона. На новые пути планируется перевести все «Сапсаны», поезда дальнего следования и «Ласточки-экспрессы». Но, видимо, МЦД на существующих путях запустят раньше — для этого и нужны новые железнодорожные мосты.

Также в течение двух лет для поездов МЦД-3 построят развязки у станции Ховрино и в створе станции Николаевка — она находится на Митьковской ветке, которую тоже предстоит переустроить. Также для запуска диаметра предстоит реконструировать тоннель на конечной пригородной станции Казанского направления (Москва-Казанская).

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Метки:
электричка, малино, мцд
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