Это не автомобильная развязка, которую планируют построить в Малино. Проекту автодороги с эстакадой над путями Октябрьской железной дороги уже больше десяти лет. Сейчас делают новый проект.

Строительство МЦД-3 — соединение Ленинградского и Казанского пригородных железнодорожных направлений, от Зеленограда до Раменского, в единую линию — связали с проектом высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Пути для ВСМ на участке Москва — Алабушево проложат почти параллельно существующим. В Зеленограде остановка поездов ВСМ будет у станции Крюково со стороны «нового» города — напротив 18-го микрорайона. На новые пути планируется перевести все «Сапсаны», поезда дальнего следования и «Ласточки-экспрессы». Но, видимо, МЦД на существующих путях запустят раньше — для этого и нужны новые железнодорожные мосты.

Также в течение двух лет для поездов МЦД-3 построят развязки у станции Ховрино и в створе станции Николаевка — она находится на Митьковской ветке, которую тоже предстоит переустроить. Также для запуска диаметра предстоит реконструировать тоннель на конечной пригородной станции Казанского направления (Москва-Казанская).