Развязка свяжет Малинскую улицу в «новом городе» и Центральный проспект в «старом». Это сократит пробег автомобилей примерно на один километр, отмечается в сообщении, а кроме того, снизится нагрузка на существующие переезду через железную дорогу — крюковскую эстакаду и «старый» мост.

Планируется построить 2,3 километра дорог: 600-метровую эстакаду, проезд № 4806 длиной 1,1 км (от эстакады до Центрального проспекта), участки Малинской улицы и проезда № 65 длиной 510 метров, сообщает мэрия.

Эстакада будет четырехполосной. Чтобы сохранить деревья, дорогу в «старом» городе проложат по уже существующей просеке вдоль опор линий электропередачи.

Старый проект развязки соединял по кратчайшему пути Южную промзону и поселок Малино с выездом на Кутузовское шоссе в «новом» городе. Упомянутый проезд 4806 — это сейчас кусок Георгиевского проспекта в Южной промзоне, он начинается от круга у МИЭТа и заканчивается тупиком. Проезд 65 — улица ЦНИИМЭ в 23-м микрорайоне. Середины у Георгиевского проспекта нет, физически он должен появиться как раз когда построят малинскую развязку.

Судя по описанию, проект как-то изменят в части прохождения дороги через лес в «старом» городе. Но что будет с домами в Малино, неизвестно. Старый проект подразумевал снос нескольких домов, эстакада «прорезала» три улицы в поселке.

«Решение о подготовке проекта» — это значит, что Москомархитектура в этом году начнёт делать новый проект. Затем его должны вынести на публичное обсуждение. Это может занять несколько месяцев, точные сроки неизвестны. Ранее в Москомархитектуре сказали, что, возможно, к 2021 году проект сделают.