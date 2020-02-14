Для транспортной развязки через железную дорогу в Малино сделают новый проект. Возможно, это нужно, чтобы сохранить лес 14.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Проект дороги через Южную промзону, лес за «Ангстремом» и эстакады через пути возле платформы Малино был принят правительством Москвы десять лет назад. А теперь сделают новый.

Развязка свяжет Малинскую улицу в «новом городе» и Центральный проспект в «старом». Это сократит пробег автомобилей примерно на один километр, отмечается в сообщении, а кроме того, снизится нагрузка на существующие переезду через железную дорогу — крюковскую эстакаду и «старый» мост.

Планируется построить 2,3 километра дорог: 600-метровую эстакаду, проезд № 4806 длиной 1,1 км (от эстакады до Центрального проспекта), участки Малинской улицы и проезда № 65 длиной 510 метров, сообщает мэрия.

Эстакада будет четырехполосной. Чтобы сохранить деревья, дорогу в «старом» городе проложат по уже существующей просеке вдоль опор линий электропередачи.

Старый проект развязки соединял по кратчайшему пути Южную промзону и поселок Малино с выездом на Кутузовское шоссе в «новом» городе. Упомянутый проезд 4806 — это сейчас кусок Георгиевского проспекта в Южной промзоне, он начинается от круга у МИЭТа и заканчивается тупиком. Проезд 65 — улица ЦНИИМЭ в 23-м микрорайоне. Середины у Георгиевского проспекта нет, физически он должен появиться как раз когда построят малинскую развязку.

Судя по описанию, проект как-то изменят в части прохождения дороги через лес в «старом» городе. Но что будет с домами в Малино, неизвестно. Старый проект подразумевал снос нескольких домов, эстакада «прорезала» три улицы в поселке.

«Решение о подготовке проекта» — это значит, что Москомархитектура в этом году начнёт делать новый проект. Затем его должны вынести на публичное обсуждение. Это может занять несколько месяцев, точные сроки неизвестны. Ранее в Москомархитектуре сказали, что, возможно, к 2021 году проект сделают.

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В 2012 году на публичных слушаниях обсуждали сразу три транспортные развязки — на 41 километре Ленинградского шоссе, через Октябрьскую железную дорогу в Малино и Алабушево. Приоритетным тогда был выезд на Ленинградку. Развязка в Малино вызвала наибольшие споры, а в обсуждении проекта в двух районных управах участвовали около 900 человек.

Перевес оказался у тех, кто «за»: 20 групп жителей из 14, 15, 16, 20 микрорайонов поставили свои подписи под одинаковым текстом: «Жителям Зеленограда и особенно района Крюково очень нужны транспортные развязки через Октябрьскую железную дорогу в районе платформы Малино и в районе поселка Алабушево. Это облегчит транспортную ситуацию, меньше времени будем стоять в пробках на существующих двух путепроводах через железную дорогу. Мы за строительство развязок!». Жители Малино просили изменить траекторию дороги в сторону Малинской улицы (чтобы удалить от жилых домов на Школьной и Лесной), не затрагивать жилые дома, сместить развязку в сторону ЛЭП, соединить с Фирсановским шоссе — но эти просьбы были оценены властями как «нецелесообразные».

По Генплану, в Зеленограде должны быть четыре переезда через пути Октябрьской железной дороги. Кроме существующих — «старого» и «нового» моста — это будущий тоннель в Алабушево и эстакада в Малино. Новые проект развязки в Алабушево обсуждали в прошлом году на публичных слушаниях. Возражения жителей села Алабушево, чьи дома пойдут под снос, не приняли во внимание. Префектура проект одобрила.

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В районе Малино
В районе Алабушево
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Метки:
ремонт и строительство дорог, малино
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