Генпланом развития Зеленограда утверждено четыре переезда через пути Октябрьской железной дороги. Кроме существующих — «старого» и «нового» моста — это будущий тоннель в Алабушево и эстакада в Малино. Судьба тоннеля более-менее понятна, а что с эстакадой?

Проект планировки территории эстакады через ОЖД в районе платформы Малино был одобрен на публичных слушаниях еще в 2012 году. Предлагалось построить развязку, соединяющую Южную промзону и поселок Малино, с эстакадой над железнодорожными путями и выездом на Кутузовское шоссе.

В новой, утвержденной в ноябре, адресной инвестиционной программе (АИП — это строительство в Москве за счет бюджета города) появилось и строительство эстакады в Малино в разделе «Проектирование, освобождение территории, подключение к инженерным сетям дорожных объектов, строительство и реконструкция которых осуществляется с привлечением средств дорожного фонда города Москвы».

Это обычная практика, пояснили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре, как с любым дорожным объектом: надо понять, как развязка должна быть связана с существующей и проектируемой улично-дорожной сетью. Для этого надо включить объект в АИП. Что касается сроков, то, возможно, к 2021 году сделают проект эстакады.

Что касается сроков строительства, то они по-прежнему не определены. В генплане развития Зеленограда, обсуждавшемся три года назад, эстакаду планировалось построить к 2025 году, но это не значит, что сроки не будут изменены. Сейчас в приоритете — строительство туннеля в Алабушево — из 14-го микрорайона в «старый» город.