Префектура одобрила строительство тоннеля под железной дорогой — из 14-го микрорайона в «старый» город. Когда её построят? 21.11.2019 ZELENOGRAD.RU

На публичных слушаниях обсудили проект строительства дороги между «новой» и «старой» частями Зеленограда с тоннелем под железной дорогой. Количество голосов «за» оказалось больше, чем «против». Возражения жителей села Алабушево, чьи дома пойдут под снос, не приняли во внимание.

Будущий путепровод — это третий переезд через пути Октябрьской железной дороги в Зеленограде. Дорога состоит из подземной и наземной частей. Автомобильный тоннель пройдет под насыпью железной дороги в районе депо Крюково. Наземная часть — это строительство дороги от улицы Михайловка до Западной промзоны. На пересечении путепровода с улицей Конструктора Лукина устроят перекресток с круговым движением.

Итоги слушаний опубликовала префектура. Судя по протоколу слушаний, всего поступило около 600 замечаний и предложений. В целом более четырехсот человек, согласно документам, однозначно высказались за дорогу («поддерживаю, согласен, крайне необходимо, строить быстрей»).

Когда всё это построят и за чей счет?

Автодорога из 14-го микрорайона в Западную промзону строится в соответствии с Генпланом развития Москвы, говорят разработчики проекта. При этом в столичной адресно-инвестиционной программе (АИП) на 2019—2022 годы обнаружить её не удалось, а вот в схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области — есть и называется «Алабушево — Силино». Кто в итоге будет финансировать строительство, будет ли это делать и Москва, и область, выясняется.

АИП определяет, какие объекты будут построены за счет бюджета Москвы. Программа может пересматриваться: сейчас дороги нет, а через полгода или год появится. Проект этой развязки уже обсуждали на слушаниях в 2012 году, но потребовалось новое обсуждение: сначала РЖД достраивала 4-й главный путь Москва — Крюково, потом столичные власти не могли договориться с подмосковными в части строительства дорог к тоннелю, которые проходят по областной территории.

На строительство дороги в ближайшие годы рассчитывать не приходится еще и из-за большого объема подготовительных работ. По проекту, надо переместить линии электропередачи (ЛЭП), кабельные линии, переложить инженерные коммуникации, построить очистное сооружение в промзоне Алабушево, вырубить часть леса.

Кто возражал против тоннеля?

Для строительства дороги планируется изъять 21 земельный участок в селе Алабушево Солнечногорского района. По словам проектировщиков, иначе спроектировать эту дорогу было нельзя. В протоколе зафиксировано около 30 голосов против — от владельцев земельных участков и домов, которые или идут под снос ради строительства дороги, или попадают на другую сторону будущей дороги, которая, по нынешнему проекту, отсечёт пять частных домов от всех остальных.

«Землей владели мои предки и я с 1951 года, — пишет житель Алабушево. — Дом реконструирован. Свет, газ, канализация. Живу постоянно. Почему меня должны всего этого лишить? Сносите, дайте равноценную землю и постройте дом 200 квадратных метров». На это и другие подобные возражения окружная градостроительно-земельная комиссия даёт одинаковые ответы: «Нецелесообразно. При реализации проекта права собственников будут учтены в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством». Как именно будут учтены, пока неизвестно, и земельно-жилищные вопросы будут решаться на следующем этапе — когда проект строительства дороги утвердит правительство Москвы.

Нельзя сказать, что все 17 жителей Алабушево, принявших участие в слушаниях, категорически против дороги. Некоторые согласны на условиях полноценной компенсации за утрату жилья и земли. «Согласна с проектом в том случае, если семье из четырех человек предоставят благоустроенную квартиру в доме новой жилой застройки и земельный участок под строительство». На такие требования отвечают тоже стандартно: «Принято к сведению. Планируемое изъятие будет осуществляться в установленном законом порядке». Есть и зафиксированные в протоколе мнения: «С проектом согласна, но прошу не трогать частные дома». Это типичная ошибка участников слушаний, потому что для протокола нужно только «за» или «против» («согласен» — «не согласен»), а остальные добавления либо «нецелесообразны», либо их «принимают к сведению».

Житель улицы Островского в Алабушево написал, что в зону строительства попал его участок, но в проекте он разделен на две части, то есть в перспективе изымается одна часть участка, и, соответственно, владелец получает компенсацию за этот кусок земли. Он попросил переделать проект так, чтобы участок изъяли полностью для получения нормальной компенсации. Предложение принято к сведению, разработчики рассмотрят такую возможность.

Большинство наших читателей, принявших участие в опросе, считает, что нужно учесть интересы всех сторон — и дорогу построить, и собственников частных домов не обидеть.

Слушания проходили в районах Крюково и Силино, потому что будущая дорога проходит по территории обоих районов. В Силино возражений и замечаний к проекту не было.

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