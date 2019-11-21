Кто возражал против тоннеля?

Для строительства дороги планируется изъять 21 земельный участок в селе Алабушево Солнечногорского района. По словам проектировщиков, иначе спроектировать эту дорогу было нельзя. В протоколе зафиксировано около 30 голосов против — от владельцев земельных участков и домов, которые или идут под снос ради строительства дороги, или попадают на другую сторону будущей дороги, которая, по нынешнему проекту, отсечёт пять частных домов от всех остальных.

«Землей владели мои предки и я с 1951 года, — пишет житель Алабушево. — Дом реконструирован. Свет, газ, канализация. Живу постоянно. Почему меня должны всего этого лишить? Сносите, дайте равноценную землю и постройте дом 200 квадратных метров». На это и другие подобные возражения окружная градостроительно-земельная комиссия даёт одинаковые ответы: «Нецелесообразно. При реализации проекта права собственников будут учтены в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством». Как именно будут учтены, пока неизвестно, и земельно-жилищные вопросы будут решаться на следующем этапе — когда проект строительства дороги утвердит правительство Москвы.

Нельзя сказать, что все 17 жителей Алабушево, принявших участие в слушаниях, категорически против дороги. Некоторые согласны на условиях полноценной компенсации за утрату жилья и земли. «Согласна с проектом в том случае, если семье из четырех человек предоставят благоустроенную квартиру в доме новой жилой застройки и земельный участок под строительство». На такие требования отвечают тоже стандартно: «Принято к сведению. Планируемое изъятие будет осуществляться в установленном законом порядке». Есть и зафиксированные в протоколе мнения: «С проектом согласна, но прошу не трогать частные дома». Это типичная ошибка участников слушаний, потому что для протокола нужно только «за» или «против» («согласен» — «не согласен»), а остальные добавления либо «нецелесообразны», либо их «принимают к сведению».

Житель улицы Островского в Алабушево написал, что в зону строительства попал его участок, но в проекте он разделен на две части, то есть в перспективе изымается одна часть участка, и, соответственно, владелец получает компенсацию за этот кусок земли. Он попросил переделать проект так, чтобы участок изъяли полностью для получения нормальной компенсации. Предложение принято к сведению, разработчики рассмотрят такую возможность.

Большинство наших читателей, принявших участие в опросе, считает, что нужно учесть интересы всех сторон — и дорогу построить, и собственников частных домов не обидеть.

Слушания проходили в районах Крюково и Силино, потому что будущая дорога проходит по территории обоих районов. В Силино возражений и замечаний к проекту не было.