Что такое публичные слушания, и почему их то проводят, то нет?

Любое строительство в Москве — зданий или дорог — должно проходить в соответствии с Генеральным планом, планировкой территории, правилами землепользования и застройки. Если у властей или бизнеса возникает желание построить что-нибудь, не соответствующее этим планам и правилам, их надо изменить. Эти изменения надо обсудить с местными жителями — на публичных слушаниях.

Публичные слушания регламентируются Градостроительным кодексом города Москвы. В официальных объявлениях тема слушаний будет называться «внесение изменений в правила землепользования и застройки» (ПЗЗ). Там нет фраз вроде «расширение дороги» или «строительство дома», в названии будет «внесение изменений в ПЗЗ» и адресные ориентиры.

Если изменений в градостроительные документы вносить не нужно, то и обсуждать на слушаниях нечего. Так, например, было со строительством жилых домов на месте снесенных пятиэтажек. Там раньше было жилье, и после сноса старых домов тоже строят жилье. Его параметры по назначению участка, плотности и высотности укладываются в существующие документы, а значит, изменять и обсуждать уже ничего не будут.