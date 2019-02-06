Что такое публичные слушания, и зачем их проводят? Как в них участвовать, чтобы повлиять на итог? Что делать, если решение кажется несправедливым? Могут ли сфальсифицировать итоги? Раскрываем секреты и хитрости публичных слушаний.
Любое строительство в Москве — зданий или дорог — должно проходить в соответствии с Генеральным планом, планировкой территории, правилами землепользования и застройки. Если у властей или бизнеса возникает желание построить что-нибудь, не соответствующее этим планам и правилам, их надо изменить. Эти изменения надо обсудить с местными жителями — на публичных слушаниях.
Публичные слушания регламентируются Градостроительным кодексом города Москвы. В официальных объявлениях тема слушаний будет называться «внесение изменений в правила землепользования и застройки» (ПЗЗ). Там нет фраз вроде «расширение дороги» или «строительство дома», в названии будет «внесение изменений в ПЗЗ» и адресные ориентиры.
Если изменений в градостроительные документы вносить не нужно, то и обсуждать на слушаниях нечего. Так, например, было со строительством жилых домов на месте снесенных пятиэтажек. Там раньше было жилье, и после сноса старых домов тоже строят жилье. Его параметры по назначению участка, плотности и высотности укладываются в существующие документы, а значит, изменять и обсуждать уже ничего не будут.
Организация слушаний возложены на префектуры и районные управы. Они должны опубликовать оповещение об их проведении на своих официальных сайтах. Кодекс также предполагает, что жителей будут информировать самыми разными способами: от организации выставок до наружной рекламы.
То есть, у властей поистине безграничные возможности информирования, но ими, увы, в полном объеме не пользуются. Например, наружная реклама может ограничиваться одним объявлением на доске рядом со входом в управу.
Практически всегда организуют экспозицию — обычно в течение недели проект вывешивают в фойе управы, куда могут прийти все желающие. Там дежурят сотрудники проектной организации и управы, они должны ответить на вопросы. Здесь же лежит журнал слушаний, где можно оставить свои предложения и замечания. Раньше экспозиции работали только по будням и в неудобное время. Но теперь их начали открывать и по выходным.
В слушаниях принимают участие те, кто живет, работает или имеет любую собственность на территории, в границах которой находится обсуждаемый проект. Они могут объединяться в группы, и тогда в слушаниях могут принять участие их представители. Как правильно должны оформлять эти группы и их представители, неизвестно.
Отдельно в слушаниях участвуют депутаты местного муниципального образования. Вероятно, мнение депутата при оценке результатов может иметь больший вес, чем мнение обычного жителя. Но это не точно.
Каждый участник имеет право вносить от своего имени предложения и замечания. Это могут быть записи в журнале слушаний на экспозиции, записи в опросных листах, которые выдают на собрании участников, выступление на собрании, письменные замечания, поданные участниками слушаний на собрании, а также письма, присланные в течение недели после собрания. Всё это должно попасть в протокол проведения слушаний.
Собрания проводят обычно в залах управы или соседней школы. Сейчас стандартно назначают собрания на определенную дату в 19:00 — чтобы работающие успели прийти. Регистрация начинается в 18:30.
Если понятно, что на слушания придет много людей, лучше приходить гораздо раньше, чтобы войти в зал. В управах актовые залы небольшие. Были случаи, когда приходило много людей и начиналась давка. Возьмите с собой воду, может быть душно.
Каким образом во время слушаний проверяют право человека участвовать в них, непонятно. Мы ни разу не видели, чтобы при регистрации спрашивали паспорт с отметкой о месте жительства, документ с работы или свидетельство на право собственности. Но на всякий случай возьмите с собой соответствующие документы.
Когда придёте, обязательно зарегистрируйтесь в журнале участников слушаний, чтобы ваше мнение было учтено. Стол обычно располагается возле входа в актовый зал или в зале, за ним сидят сотрудники управы и регистрируют пришедших.
Управа должна организовать раздачу листов участников слушаний всем участникам. Даже если они не поместились в зал. В этот лист надо вписать свои фамилию, имя, отчество, место жительства или место работы, замечания и предложения. Можно просто написать «я против», но лучше изложить аргументы.
Обсуждение проходит так. Сначала представители Москомархитектуры и проектной организации выступают с докладом, в котором объясняют детали проекта. Часто такие доклады воспринять сложно, поскольку они переполнены узкоспециальными терминами. После этого участникам предлагают задавать вопросы.
Обсуждение спорных проектов обычно проходит эмоционально, приходят сторонники и противники изменений. Если вы хотите высказаться публично, продумайте свою речь заранее, говорите громко, четко, спокойно и по делу. Излишне длинные и эмоциональные выступления противоположная сторона может просто захлопать или заговорить — эти технологии хорошо отработаны.
Когда обсуждаются проекты, в которых заинтересованы власти или крупные застройщики, участвовать в слушаниях обязывают госслужащих, общественных советников, молодежь из провластных организаций. Иногда даже репетируют, как выходить и высказывать мнение. Также лоббировать проект приходят представители застройщика. Для формирования положительного образа грядущей застройки просят выступить ветеранов, руководителей известных предприятий и других авторитетных людей.
Другую сторону обычно представляют местные жители, недовольные планами властей. Какова будет расстановка сил, можно предугадать по масштабу проекта или по накалу обсуждения до собрания — когда жители начинают взаимодействовать друг с другом, собирать коллективные подписи, обмениваться информацией в соцсетях или лично.
Это не значит, что первые плохие, а вторые — хорошие, мы показываем стандартное разделение участников слушаний. Будьте морально готовы к этому.
Административный ресурс может использоваться и в организации массовых подписей «за» в журнале во время экспозиции в управе, в направлении массовых писем «за» после слушаний и так далее. Но и противники проекта могут организовать массовые обращения.
Можно. В течение недели после проведения собрания можно направить письмо в окружную градостроительную комиссию по электронной почте zelao-gradstroy@mos.ru. Обязательно укажите фамилию, имя, отчество, адрес или место работы, ваше мнение — за или против — и, желательно, аргументы.
К примеру, в 2012 году во время слушаний о проекте строительства храма в 1 микрорайоне поступило около 2750 предложений и замечаний, при этом почти 80 процентов обращений поступило как раз в течение недели после собрания (кстати, большинство из них — против).
Решение по проекту в итоге принимает окружная градостроительная комиссия (официально она называется комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при правительстве Москвы в ЗелАО).
Её состав утверждается префектурой. Председатель комиссии — префект, он утверждает заключение комиссии по результатам слушаний.
В комиссию входят также чиновники префектуры, представители Москомархитектуры, глава управы и муниципального округа (председатель совета депутатов) — района, где проходят слушания. Остальные члены комиссии — начальники юридического и организационного отделов префектуры, начальник окружного управления городским имуществом и секретарь.
Когда заканчивается экспозиция в управе, подсчитывается количество голосов «за» и «против», эта информация передается в градостроительную комиссию. Журнал хранится в управе.
По окончании собрания участников слушаний составляется протокол и опять-таки подсчитывается количество голосов «за» и «против». К ним прибавляются обращения, поступившие в комиссию в течение недели после слушаний. В протокол слушаний должны быть внесены все предложения и замечания участников и их точное количество. Далее составляют заключение по итогам слушаний с окончательным решением.
Это не значит, что результат слушаний определяется простым большинством голосов. Комиссия может не учесть мнение «против», сочтя его нецелесообразным. Реальный пример: на слушаниях обсуждается межевание границ микрорайона, жители узнают из проекта, что возле их дома собираются что-то строить. Они пишут «я против строительства», но эти мнения не учитывают, потому что обсуждаются границы земельных участков, а не строительство.
Также не учитывают мнения «не по теме» — если, например, человек пишет: «Вместо магазина постройте парковку!» Так как обсуждается строительство или реконструкция конкретного объекта, то предложение заменить один объект другим комиссия не учитывает.
Есть и другие подводные камни. К примеру, участник слушаний пишет (или говорит), что он против строительства дороги, потому что возрастет опасность дорожно-транспортных происшествий возле его дома. В заключении напротив его мнения вполне может стоять резюме комиссии: «Нецелесообразно. Проектом предусмотрены мероприятия по повышению безопасности». Это значит, что запланировано устройство переходов или установка знаков. Но мнение против в итоге не учитывают.
Комиссия не имеет права засчитывать голос, если участник слушаний не указал полностью имя, фамилию и отчество, или если один человек подписался больше одного раза.
Может ли один человек написать в журнале учета участников слушаний за нескольких? Как показывает практика, да, были случаи, когда одним почерком вписывали нескольких человек. Сотрудники управы сличением почерков заниматься не будут. Вообще, власти обратят пристальное внимание на соблюдению законности процедуры, если будет серьезный конфликт с жителями.
Заключение по итогам слушаний публикуется на сайте префектуры в разделе «градостроительная деятельность».
Можно, но сложно. Участники слушаний вправе обратиться в правительство Москвы или в суд с заявлением о признании результатов публичных слушаний недействительными. Для этого надо доказать, что нарушен порядок проведения слушаний. Это может признать городская градостроительно-земельная комиссия, возглавляемая мэром Москвы, или судья. В первом случае проводятся повторные слушания, во втором — проект не подлежит утверждению и применению. Бумажную копию протокола слушаний каждый участник слушаний может получить в префектуре.
На бумаге это выглядит гладко, но практика пока неутешительная. Например, в 2010 году на публичных слушаниях одобрили новое строительство в 15 микрорайоне. Но стройка началась только через три года. Только тогда местные жители спохватились и обратились в суд. Они утверждали, что не знали о слушаниях, а в протоколе значились люди, которых на слушаниях не было. На суде ответчики — управа и префектура — сказали, что материалы слушаний потеряли. Судья признал, что слушания прошли с нарушениями, но в удовлетворении иска отказал — прошли сроки давности. Поэтому, если хотите оспаривать результаты слушаний, не тяните.
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