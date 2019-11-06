«Мы никого не звали. Договариваться с нами надо по-другому»

Для строительства дороги планируется изъять 21 земельный участок в селе Алабушево Солнечногорского района. Люди живут в этих домах с 1950-х годов, многие родились здесь. При этом на обсуждение проекта их не пригласили: публичные слушания объявлялись только для жителей районов Силино и Крюково Зеленограда (дорога одним концом в Крюково, другим в Силино). То есть только для москвичей. А областники пришли на обсуждение потому, что отслеживают новости по теме. Подмосковные власти об этом проекте и о слушаниях молчат, хотя изрядная часть дороги проходит по областной территории.

Сколько заплатят владельцам домов за дома, которые идут под снос, и их участки, скажут только после утверждения и создания проекта автодороги, а может быть, и позже — с началом строительства. На вопросы алабушевцев проектировщики отвечали, что, во-первых, «оценка стоимости земельных участков будет производиться на следующей стадии (реализации проекта)», и не обязательно за изъятый участок и дом дадут такой же участок — это может быть и денежная компенсация.

Эта дорога строится в соответствии с Генпланом развития Москвы, а Градостроительный кодекс Москвы не предусматривает согласование таких проектов с жителями Московской области. «Федеральный закон позволяет проводить объект регионального значения [каковым является обсуждаемая дорога] без публичных слушаний», — сказала начальник мастерской развития улично-дорожной сети НИИ Генплана Москвы Наталья Ожерельева. И действительно, эта дорога уже включена в схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области.

«Больше всего возмущает отсутствие взаимодействия Москвы и Московской области, — поделилась с „Зеленоград.ру“ своим мнением жительница Алабушево. — Мы никого [к нам] не звали. Мы уже отправили коллективные письма в правительство Москвы, в область, район, прокуратуру. Договариваться с нами надо по-другому».

В этих письмах, в частности, говорится: «На слушания мы не приглашены. Таким образом, нарушаются наши права на защиту принадлежащего нам имущества и возникает вопрос о легитимности данных слушаний. Заказчиком проекта выступает Москомархитектура, она же и согласовывает его. По нашему мнению, Москомархитектура не имеет права на согласование изъятия частных участков, находящихся на территории Московской области». Алабушевцы также обеспокоены тем, что выезд на проектируемую дорогу планируется сделать по местным грунтовым дорогам, под которыми проложены газовые магистрали.

Жители частных домов под снос настаивают на полноценной компенсации — чтобы и участки, и дома со всеми имеющимися удобствами, как сейчас, предоставили тут же, в Алабушево. «Пусть строят нам коттеджный посёлок, — сказала одна из жительниц. — Рядом есть участки леса, права на которые не разграничены, можно строить там».

Частные дома в Алабушево уже сносили для строительства Особой экономической зоны. Тогда участки и дома изымали для федеральных нужд. Теперь — для региональных, чтобы улучшить транспортные связи Зеленограда с Ленинградским и Пятницким шоссе.