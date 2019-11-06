Проектируемая автомобильная дорога из 14-го микрорайона к улице Конструктора Лукина пройдет через село Алабушево и отсечёт пять частных домов от всех остальных. Жители не согласны с этим проектом и пишут протестные письма в инстанции.
Проект дороги с тоннелем под Октябрьской железной дорогой обсудили на публичных слушаниях. Автострада и шумозащитный экран отсекают от остальной части Алабушево дома 3 и 9 по Южному переулку и 4, 6, 8 в 4-м тупике. В перспективе там устроят пешеходный переход со светофором, но как перемещаться жителям этих домов в период строительства дороги, непонятно. Это не дачники, в своих домах они живут постоянно. Проектировщики заверили, что «будет строиться одна половина улицы, потом другая» и все пешие и транспортные связи сохранятся.
Спроектировать дорогу иначе, в обход жилых домов, нельзя, пояснили сотрудники НИИ Генплана Москвы. Возле насыпи, под которой будут делать прокол для автодороги, находится вытяжной путь депо Крюково длиной в электричку. Он нужен, убрать его нельзя.
Для строительства дороги планируется изъять 21 земельный участок в селе Алабушево Солнечногорского района. Люди живут в этих домах с 1950-х годов, многие родились здесь. При этом на обсуждение проекта их не пригласили: публичные слушания объявлялись только для жителей районов Силино и Крюково Зеленограда (дорога одним концом в Крюково, другим в Силино). То есть только для москвичей. А областники пришли на обсуждение потому, что отслеживают новости по теме. Подмосковные власти об этом проекте и о слушаниях молчат, хотя изрядная часть дороги проходит по областной территории.
Сколько заплатят владельцам домов за дома, которые идут под снос, и их участки, скажут только после утверждения и создания проекта автодороги, а может быть, и позже — с началом строительства. На вопросы алабушевцев проектировщики отвечали, что, во-первых, «оценка стоимости земельных участков будет производиться на следующей стадии (реализации проекта)», и не обязательно за изъятый участок и дом дадут такой же участок — это может быть и денежная компенсация.
Эта дорога строится в соответствии с Генпланом развития Москвы, а Градостроительный кодекс Москвы не предусматривает согласование таких проектов с жителями Московской области. «Федеральный закон позволяет проводить объект регионального значения [каковым является обсуждаемая дорога] без публичных слушаний», — сказала начальник мастерской развития улично-дорожной сети НИИ Генплана Москвы Наталья Ожерельева. И действительно, эта дорога уже включена в схему территориального планирования транспортного обслуживания Московской области.
«Больше всего возмущает отсутствие взаимодействия Москвы и Московской области, — поделилась с „Зеленоград.ру“ своим мнением жительница Алабушево. — Мы никого [к нам] не звали. Мы уже отправили коллективные письма в правительство Москвы, в область, район, прокуратуру. Договариваться с нами надо по-другому».
В этих письмах, в частности, говорится: «На слушания мы не приглашены. Таким образом, нарушаются наши права на защиту принадлежащего нам имущества и возникает вопрос о легитимности данных слушаний. Заказчиком проекта выступает Москомархитектура, она же и согласовывает его. По нашему мнению, Москомархитектура не имеет права на согласование изъятия частных участков, находящихся на территории Московской области». Алабушевцы также обеспокоены тем, что выезд на проектируемую дорогу планируется сделать по местным грунтовым дорогам, под которыми проложены газовые магистрали.
Жители частных домов под снос настаивают на полноценной компенсации — чтобы и участки, и дома со всеми имеющимися удобствами, как сейчас, предоставили тут же, в Алабушево. «Пусть строят нам коттеджный посёлок, — сказала одна из жительниц. — Рядом есть участки леса, права на которые не разграничены, можно строить там».
Частные дома в Алабушево уже сносили для строительства Особой экономической зоны. Тогда участки и дома изымали для федеральных нужд. Теперь — для региональных, чтобы улучшить транспортные связи Зеленограда с Ленинградским и Пятницким шоссе.
Сейчас обсуждается проект планировки. Проще говоря — что предлагается построить на конкретной территории. Если большинство участников слушаний его одобрит, следующий этап — создание уже полноценного проекта строительства автодороги с наземной и подземной частью (тоннелем под железной дорогой).
То, что предлагается сейчас, может измениться, но вряд ли принципиально. Проект развязки уже обсуждали на слушаниях в 2012 году, но потребовалось новое обсуждение: сначала РЖД достраивала 4-й главный путь Москва — Крюково, потом столичные власти не могли договориться с подмосковными в части строительства дорог к тоннелю, которые проходят по областной территории. «В любом случае объект включен в адресную инвестиционную программу города Москвы и будет выполнен», — заявил в прошлом году зампрефекта Дмитрий Морозов. Планируемые сроки строительства — не раньше 2021 года.
Проектируемая дорога из «нового» города в «старый» — это третий переезд через железную дорогу в Зеленограде. В проекте планировки она четырехполосная (по две полосы в каждую сторону). Запроектированы тротуары с обеих сторон и велодорожка с одной — со стороны 14-го микрорайона, регулируемый пешеходный переход в Алабушево, шумозащитный экран там же и две автобусные остановки. В 14-м микрорайоне, на улицах Михайловка и Александровка, экран ставить не предлагают, поскольку, по расчетам проектировщиков, уровень шума от автодороги в этом месте превышен не будет. Расчетная пропускная способность новой дороги в одном направлении — 1600 машин в час.