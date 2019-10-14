Будущий путепровод — это третий переезд через Октябрьскую железную дорогу в Зеленограде. Дорога соединит старый и новый город от улицы Конструктора Лукина до 14 микрорайона. Для строительства потребуется изъять несколько земельных участков.
Проект строительства автодороги представлен на сайте управы района Крюково. Дорога состоит из подземной и наземной частей. Автомобильный тоннель пройдет через прокол под насыпью железной дороги. Наземная часть — это строительство дороги от улицы Михайловка до Западной промзоны. На пересечении путепровода с улицей Конструктора Лукина и проезда 684 устроят перекресток с круговым движением.
На новой дороге и в тоннеле будет по две полосы движения, вдоль дороги сделают тротуар. Запроектированы установка четырех светофоров, движение автобусов по путепроводу, устройство новых остановок. Со стороны села Алабушево вдоль дороги поставят шумозащитный экран длиной 275 метров. Транспортный узел на пересечении улиц Михайловка, Александровка и Алабушевская (около 200 метров) переделают, здесь будет по 3 полосы в каждом направлении.
Изъятию в связи со строительством дороги подлежат несколько участков, где стоят частные дома: улица Островского, при домах 3, 5 и 9, улица 4-й тупик, дома 1 и 2, улица Заводская, 12, участка 14А, 15,17 на улице Островского, переулок Южный, 1. Остальные изымаемые участки находятся в промзоне, охранной зоне ЛЭП, полосе отвода железной дороги, прибрежной и воодоохранной зоне. В процессе стройки будет затронут лесной массив в долине реки Сходня. Для этого из состава природного комплекса исключают два участка, каждый площадью 0,6 гектара.
Проектные материалы выставят в управе района Крюково (корпус 1444, 1 этаж, кабинет № 11) с 18 по 24 октября. Открыто будет с понедельника по четверг 8:00—17:00, пятница 8:00—15:45, перерыв с 12:00 до 12:45. В выходные экспозиция будет открыта с 10:00 до 15:00. Посетители могут оставлять свои предложения и замечания в журнале учета посетителей слушаний. Эти записи учитываются при подведении итогов слушаний.
Собрание участников слушаний состоится 31 октября в 19:00 в школе №2045 в корпусе 2312 — это 23-й микрорайон, недалеко от остановки «Зеленый бор». После собрания в течение недели можно направить письмо в окружную градостроительную комиссию: zelao-gradstroy@mos.ru или 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, дом 1.
Путепровод между 14 микрорайоном и Алабушево уже обсуждали на публичных слушаниях, в которых участвовали более 700 человек. Строительство поддержали более пятисот участников, некоторые потребовали компенсации за будущий снос дома в Алабушево. Так, жители Южного переулка в Алабушево оставили замечания «Оплатить компенсацию или предоставить соответствующее место жительства, желательно дом».
Запланирован ещё один переезд через железную дорогу — в районе Малино. Проект обсуждали и одобрили на публичных слушаниях в 2012 году, но когда начнут строить, неизвестно. По данным «Зеленоград.ру» в префектуре считают более предпочтительным построить сначала тоннель в Алабушево.
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