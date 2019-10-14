Будущий путепровод — это третий переезд через Октябрьскую железную дорогу в Зеленограде. Дорога соединит старый и новый город от улицы Конструктора Лукина до 14 микрорайона. Для строительства потребуется изъять несколько земельных участков.



Проект строительства автодороги представлен на сайте управы района Крюково. Дорога состоит из подземной и наземной частей. Автомобильный тоннель пройдет через прокол под насыпью железной дороги. Наземная часть — это строительство дороги от улицы Михайловка до Западной промзоны. На пересечении путепровода с улицей Конструктора Лукина и проезда 684 устроят перекресток с круговым движением.

На новой дороге и в тоннеле будет по две полосы движения, вдоль дороги сделают тротуар. Запроектированы установка четырех светофоров, движение автобусов по путепроводу, устройство новых остановок. Со стороны села Алабушево вдоль дороги поставят шумозащитный экран длиной 275 метров. Транспортный узел на пересечении улиц Михайловка, Александровка и Алабушевская (около 200 метров) переделают, здесь будет по 3 полосы в каждом направлении.

Изъятию в связи со строительством дороги подлежат несколько участков, где стоят частные дома: улица Островского, при домах 3, 5 и 9, улица 4-й тупик, дома 1 и 2, улица Заводская, 12, участка 14А, 15,17 на улице Островского, переулок Южный, 1. Остальные изымаемые участки находятся в промзоне, охранной зоне ЛЭП, полосе отвода железной дороги, прибрежной и воодоохранной зоне. В процессе стройки будет затронут лесной массив в долине реки Сходня. Для этого из состава природного комплекса исключают два участка, каждый площадью 0,6 гектара.