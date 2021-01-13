11 лет назад на Октябрьской железной дороге запустили высокоскоростной «Сапсан» Москва — Петербург. Он ходит по одним путям с электричками и другими поездами дальнего следования. Электрички, и до того вынужденные пропускать поезда дальнего следования, стали зависеть от расписания приоритетного поезда. Одновременно строили четвертый главный путь Москва — Крюково, чтобы разгрузить интенсивное движение поездов на этом участке. Но и четвертый путь не решил проблему: пропускная способность дороги исчерпана, «Сапсанов» всё больше, пассажиров электричек — тоже.

Тогда же в правительстве заговорили о строительстве ВСМ — отдельных путей для высокоскоростных поездов между Москвой и Петербургом, — а точнее, вернулись к задуманному еще в 1980-е годы. Проект несколько раз откладывали и возродили в 2019 году.