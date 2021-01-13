Невозможность запустить из Зеленограда в Москву достаточное количество электричек с удобными интервалами много лет объясняли необходимостью пропускать в приоритетном порядке пассажирские поезда дальнего следования. Но теперь для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург проложат дополнительные пути от Москвы до Алабушево. На них переведут сначала «Сапсаны», затем остальные поезда дальнего следования и «Ласточки-экспрессы». Таким образом существующие пути освободятся для пригородных поездов. Правда, РЖД планирует запустить по ним грузовые поезда. Рассказываем подробно, как скоростная железная дорога до Питера улучшит жизнь зеленоградцев, которые регулярно добираются в Москву на электричке.
11 лет назад на Октябрьской железной дороге запустили высокоскоростной «Сапсан» Москва — Петербург. Он ходит по одним путям с электричками и другими поездами дальнего следования. Электрички, и до того вынужденные пропускать поезда дальнего следования, стали зависеть от расписания приоритетного поезда. Одновременно строили четвертый главный путь Москва — Крюково, чтобы разгрузить интенсивное движение поездов на этом участке. Но и четвертый путь не решил проблему: пропускная способность дороги исчерпана, «Сапсанов» всё больше, пассажиров электричек — тоже.
Тогда же в правительстве заговорили о строительстве ВСМ — отдельных путей для высокоскоростных поездов между Москвой и Петербургом, — а точнее, вернулись к задуманному еще в 1980-е годы. Проект несколько раз откладывали и возродили в 2019 году.
Пути для ВСМ на участке Москва — Алабушево проложат параллельно существующим, поезда по ним будут ходить со скоростью не более 200 км/ч. На московском участке магистраль пройдет через Зеленоград — пути и станцию построят на Новокрюковской улице, возле станции Крюково. Проект ВСМ связали с проектом МЦД-3 — соединением Ленинградского и Казанского пригородных железнодорожных направлений, от Зеленограда до Раменского, в единую линию. Также поезда ВСМ будут останавливаться на Петровско-Разумовской и Рижской. С конечной станцией еще не определились — рассматриваются Рижская и Ленинградский вокзал. Решается и вопрос дальнейшего транзитного пропуска поездов ВСМ.
На участке Москва — Алабушево (с него и начнут строительство магистрали) на новые пути переведут существующие «Сапсаны», сообщил в ходе онлайн-круглого стола заместитель директора НОЦ ЦВТС Российского университета транспорта Александр Чекмарев. А после достройки и запуска ВСМ до Твери на новые пути запустят другие поезда дальнего следования и «скоростные региональные Москва — Тверь» — то есть, тверские «Ласточки-экспрессы». Планируемый срок запуска первого участка магистрали — 2024 год.
Строительство путей от Москвы до Алабушево под специализированное пассажирское движение Минтранс РФ оценивает в 221 миллиард рублей. Финансирование — федеральный бюджет и РЖД.
Таким образом, пути Москва — Крюково, где сейчас ходят вперемешку электрички и поезда дальнего следования, освобождаются для пригорода — но не только. ВСМ строится для скоростного пассажирского движения. Ввод магистрали позволит переключить на главный ход Октябрьской железной дороги ускоренные грузовые поезда, в первую очередь контейнерные, сказал начальник Центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын. Тип подвижного состава и объемы движения он не уточнил.
Сейчас ВСМ проектируется, проводятся инженерные изыскания. Начать её строительство планируется в 2022 году, завершить в 2027-м. Расчетное время в пути между двумя городами — два-два с половиной часа, максимальная скорость движения поездов по ВСМ — 350, а на отдельных участках до 400 км/ч. Определена трасса будущей магистрали — она пройдет через Великий Новгород. По расчетам Центра экономики инфраструктуры (компания моделировала будущий пассажиропоток на ВСМ), 59% пассажиров переместится на скоростную магистраль с существующего железнодорожного сообщения, 17% - с самолетов, 14% - с автомобилей. По ВСМ будут ходить новые модернизированные «Сапсаны». От курсирующих сейчас они отличаются, в частности, планировкой вагонов и дизайном.