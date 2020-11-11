Скоростные поезда Москва — Петербург будут останавливаться в Зеленограде. Но придется подождать шесть лет, пока построят новый путь 11.11.2020 ZELENOGRAD.RU

РЖД и Москва договорились связать проекты высокоскоростной магистрали (ВСМ) и пригородного МЦД-3. На станциях Крюково и Петровско-Разумовская будут останавливаться скоростные поезда, идущие из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Строить пути под ВСМ планируется со стороны Новокрюковской улицы, а платформа для остановки скоростных поездов будет расположена ближе к железнодорожному депо Крюково, сообщили «Зеленоград.ру» в РЖД. Начать строительство магистрали предполагается в 2022 году и завершить к 2027-му. Длина ВСМ составит 660 километров, планируемое время пути от Москвы до Петербурга — 2,5 часа (с остановками или без — пока не уточняется).

«Интеграция проектов [ВСМ и МЦД] приведет к созданию первоклассных транспортных хабов, которые свяжут между собой диаметры, метро и высокоскоростную железнодорожную магистраль», говорится в сообщении мэрии. Кроме того, это позволит оптимизировать сроки и стоимость работ.

Какие поезда будут ходить по ВСМ, пока точно неизвестно. В 2025 году РЖД рассчитывает получить первый образец такого поезда. В части конструкторской документации подписано соглашение о сотрудничестве с компаниями Knorr-Bremse и Siemens. Но электропоезд будет полностью российским, его выпуском займется завод «Уральские локомотивы» [совместное предприятие группы «Синара» и концерна «Сименс АГ"], рассказал в интервью газете «Гудок» начальник департамента технической политики РЖД Владимир Андреев. Максимальная скорость такого поезда составит 360 км/ч.

Сейчас из Зеленограда в Санкт-Петербург напрямую можно добраться только на одном поезде: «Ласточка» раз в сутки останавливается в Крюково в 16:04 (в обратную сторону в 15:16), время в пути — шесть часов. Иначе придется ехать с пересадкой в Москве или Твери.

Ранее в опросе «Зеленоград.ру» голоса за и против остановки в Крюково скоростных поездов разделились почти поровну.

В августе столичный департамент транспорта запустил опрос: куда лучше приезжать поездам по ВСМ (где сделать конечную станцию в Москве) — на Петровско-Разумовскую, Рижскую или Ленинградский вокзал. Итоги голосования неизвестны — инициаторы их не обнародовали. По итогам опроса на «Зеленоград.ру» большинство участников (59%) выбрали Ленинградский вокзал. В Петербурге конечная планируется на Московском вокзале.

Станцию Крюково (Зеленоград) ждет масштабная реконструкция — снос всех платформ и строительство новых, возведение станционного комплекса с надземным переходом. Реконструкция станции нужна для будущего запуска МЦД-3 и перспективной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Примерный срок запуска электричек от Крюково до Раменского — конец 2022 года.

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Метки:
станция крюково, реконструкция, мцд, всм, скоростной поезд, петровско-разумовское
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