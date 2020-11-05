На станции Крюково после реконструкции будет на одну платформу меньше 05.11.2020 ZELENOGRAD.RU

В ходе комплексной реконструкции станции Крюково планируется демонтировать все существующие платформы и возвести новые. Но если сейчас платформ четыре, то новых будет только три. При этом количество путей не уменьшится, и проблем с посадкой пассажиров не будет. Реконструкция станции нужна для будущего запуска МЦД-3 и перспективной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.

Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в пресс-службе РЖД, отметив, что это решение учитывает перспективный рост пассажиропотока на станции. Сейчас в Крюково две береговые (крайние) платформы и две островные (в середине). Вместо них построят три островные платформы, а береговых не будет. Островные платформы расположены между двумя железнодорожными путями.

В РЖД подтвердили планы построить в Крюково станционный комплекс с конкорсом, двумя вестибюлями по обеим сторонам станции, пандусами, навесами по всей длине платформ и обновленной навигацией.

Запланирована реконструкция транзитного подземного перехода — он расположен ближе к рынку, сейчас им пользуются для перехода из старой части Зеленограда в новую. Проект подразумевает и реконструкцию путей на станциях Крюково и Раменское — для экипировки и отстоя электропоездов МЦД.

Сейчас проект МЦД-3 в разработке, и он ведется «с учетом увязки перспективного проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали», говорится в ответе. Дорожная карта маршрута (департамент транспорта планировал сделать ее еще в сентябре) пока не готова, она актуализируется, то есть дорабатывается. Поэтому четкие сроки запуска третьего «диаметра» не называются.

МЦД-3 — это соединение Ленинградского и Казанского пригородных направлений, от Крюково (или Алабушево) до Раменского без заезда на Ленинградский вокзал. Направления соединят через Митьковскую ветку, которую тоже надо реконструировать. Проезд будет оплачиваться картой «Тройка» и обойдется дешевле, чем по нынешним пригородным железнодорожным тарифам. Примерный срок запуска электричек от Крюково до Раменского — конец 2022 года.

Подготовка к МЦД в Зеленограде началась со сноса — предстоит демонтировать торговые шатры и гаражи вдоль железной дороги.

Проект ВСМ Москва — Петербург, возрожденный в прошлом году, сейчас тоже в разработке. Строительство скоростной железной дороги планируется начать в 2022 году и завершить к 2027 году. Магистраль пройдет через Зеленоград. Проектным организациям поручили обосновать целесообразность или неприемлемость промежуточных остановок высокоскоростного поезда на станциях Крюково, Лихоборы (НАТИ) и Петровско-Разумовская. В августе департамент транспорта проводил опрос: куда лучше приезжать очень быстрым поездам — на Петровско-Разумовскую, Рижскую или Ленинградский вокзал. Итоги опроса неизвестны. По проектным расчетам, по ВСМ поезда будут ехать от Москвы до Петербурга не больше двух с половиной часов.

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Метки:
электричка, общественный транспорт, станция крюково, мцд, всм
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