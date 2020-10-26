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Возле станции Крюково снесут 217 гаражей для строительства МЦД 26.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Под снос попадают гаражи, расположенные возле железной дороги на улице Панфилова. На их месте развернется строительство инфраструктуры для будущего линии МЦД. Владельцам гаражных боксов обещают выплатить компенсацию.

О сносе гаражей уведомляют префектура и управа района Силино. Это железные «коробки» двух гаражных кооперативов — «Космос» и «Космос-2». В первом надо снести 111 боксов, во втором 106, опубликованы их номера. Чтобы получить денежную компенсацию, владельцам боксов надо до 7 декабря принести в управу (корпус 1123, кабинет 15) заявление, копию паспорта и документы, подтверждающие членство в ГСК (или другие документы, подтверждающие право на хранение личного транспорта в боксе). Вопросы можно задать по телефонам 8-499-710-13-20 и 8-499-710-15-72. Управа работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45.

Гаражи попадают в зону первого этапа строительства МЦД-3 «Зеленоград-Раменское». Проект предусматривает реконструкцию всех платформ станции Крюково, в том числе смещение 4-й — крайней со стороны «старого» города. На Крюковской площади готовятся сносу торговых шатров — территорию надо освободить тоже для будущего строительства МЦД.

В рамках проекта МЦД-3 в Крюково также построят современный конкорс — это мини-вокзал с надземными переходами, эскалаторами для подъема-спуска, турникетами и распределительными залами для пассажиров. Такие устраивают на новых станциях МЦД. Иногда это происходит уже после запуска «диаметра». Запланирована и реконструкция подземных переходов.

МЦД-3 — это соединение Ленинградского и Казанского пригородных направлений, от Крюково (или Алабушево) до Раменского без заезда на Ленинградский вокзал. Проезд в электричках можно будет оплачивать картой «Тройка». Проект в целом подразумевает не только запуск электричек по новым маршрутам, но и строительство новых платформ, путей, реконструкцию станций и элементов инфраструктуры, к которым относятся и пешеходные переходы. А также благоустройство и транспортное обслуживание прилегающих к станции улиц.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, станция крюково, мцд
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Возле станции Крюково снесут 217 гаражей для строительства МЦД Новости
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