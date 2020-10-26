О сносе гаражей уведомляют префектура и управа района Силино. Это железные «коробки» двух гаражных кооперативов — «Космос» и «Космос-2». В первом надо снести 111 боксов, во втором 106, опубликованы их номера. Чтобы получить денежную компенсацию, владельцам боксов надо до 7 декабря принести в управу (корпус 1123, кабинет 15) заявление, копию паспорта и документы, подтверждающие членство в ГСК (или другие документы, подтверждающие право на хранение личного транспорта в боксе). Вопросы можно задать по телефонам 8-499-710-13-20 и 8-499-710-15-72. Управа работает с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45.

Гаражи попадают в зону первого этапа строительства МЦД-3 «Зеленоград-Раменское». Проект предусматривает реконструкцию всех платформ станции Крюково, в том числе смещение 4-й — крайней со стороны «старого» города. На Крюковской площади готовятся сносу торговых шатров — территорию надо освободить тоже для будущего строительства МЦД.

В рамках проекта МЦД-3 в Крюково также построят современный конкорс — это мини-вокзал с надземными переходами, эскалаторами для подъема-спуска, турникетами и распределительными залами для пассажиров. Такие устраивают на новых станциях МЦД. Иногда это происходит уже после запуска «диаметра». Запланирована и реконструкция подземных переходов.

МЦД-3 — это соединение Ленинградского и Казанского пригородных направлений, от Крюково (или Алабушево) до Раменского без заезда на Ленинградский вокзал. Проезд в электричках можно будет оплачивать картой «Тройка». Проект в целом подразумевает не только запуск электричек по новым маршрутам, но и строительство новых платформ, путей, реконструкцию станций и элементов инфраструктуры, к которым относятся и пешеходные переходы. А также благоустройство и транспортное обслуживание прилегающих к станции улиц.