Зампрефекта Зеленограда Дмитрий Морозов рассказал о реконструкции станции Крюково в связи с запуском МЦД-3. Глобальность изменений он сравнил с реконструкцией Центрального проспекта, предупредив, что пассажиров ждет временный дискомфорт, но результат будет того стоить.
«Планы масштабные, не знаю даже, какое слово тут подобрать. Мне кажется, история с реконструкция Центрального проспекта покажется всем… Станция Крюково будет даже не в ремонте, а в полной перестройке: все платформы будут снесены, построены новые и немного сдвинуты в сторону», — сказал он в эфире радиопрограммы «Зеленоград сегодня».
Существующая платформа немного изогнута, не совпадает по высоте со входом в поезд, между ними большая щель, в которую можно провалиться. Возможно, в новых платформах эти проблемы будут решены.
По словам Морозова, подготовка территории должна начаться в этом году, а строительство — в следующем. «Дискомфорт временный будет, но есть, ради чего потерпеть, потому что в итоге должно получиться все очень неплохо, продуманно, красиво, современно. Потому что пришло время — Крюково уже настолько устарело морально… Результат будет достойным. Я не хотел бы сейчас конкретизировать, потому что окончательно утвержденного проекта пока нет, мы в постоянном контакте с проектировщиками, разрабатываются транспортные схемы, пешеходные схемы», — добавил он.
Ранее стало известно, что в рамках проекта МЦД-3 в Крюково запланированы строительство современного конкорса, реконструкция платформ и устройство навесов на всю их длину. Конкорсы — мини-вокзалы с надземными переходами, эскалаторами для подъема-спуска, турникетами и распределительными залами для пассажиров — возводят при реконструкции станций МЦД. Иногда делают и подземные, в том числе дополнительные. Здание вокзала в Крюково сохранят. Надземный переход такой, какие строят на новых станциях МЦД.
Также реконструкция ждет прилегающие к станции Привокзальную и Крюковскую площади.
Теперь непонятно, сохранят ли при такой масштабной реконструкции существующие подземные переходы. Ранее префектура сообщала, что оба перехода под железной дорогой ждет реконструкция; также будут реконструировать железнодорожные пути.
Третий маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-3) «Зеленоград-Раменское» планируется запустить в 2022 году. МЦД-3 соединит Ленинградское и Казанское пригородные направления, от Крюково (или Алабушево) до Раменского без заезда на Ленинградский вокзал.