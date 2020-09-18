Существующая платформа немного изогнута, не совпадает по высоте со входом в поезд, между ними большая щель, в которую можно провалиться. Возможно, в новых платформах эти проблемы будут решены.

По словам Морозова, подготовка территории должна начаться в этом году, а строительство — в следующем. «Дискомфорт временный будет, но есть, ради чего потерпеть, потому что в итоге должно получиться все очень неплохо, продуманно, красиво, современно. Потому что пришло время — Крюково уже настолько устарело морально… Результат будет достойным. Я не хотел бы сейчас конкретизировать, потому что окончательно утвержденного проекта пока нет, мы в постоянном контакте с проектировщиками, разрабатываются транспортные схемы, пешеходные схемы», — добавил он.

Ранее стало известно, что в рамках проекта МЦД-3 в Крюково запланированы строительство современного конкорса, реконструкция платформ и устройство навесов на всю их длину. Конкорсы — мини-вокзалы с надземными переходами, эскалаторами для подъема-спуска, турникетами и распределительными залами для пассажиров — возводят при реконструкции станций МЦД. Иногда делают и подземные, в том числе дополнительные. Здание вокзала в Крюково сохранят. Надземный переход такой, какие строят на новых станциях МЦД.

Также реконструкция ждет прилегающие к станции Привокзальную и Крюковскую площади.