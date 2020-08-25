Оба перехода под железной дорогой ждет реконструкция при реализации проекта МЦД-3. Также будут реконструировать железнодорожные пути. Но не раньше, чем через 2-3 года. Об этом сообщила префектура, отвечая жителю на вопрос о видеонаблюдении в переходах.

МЦД-3 — это соединение Ленинградского и Казанского пригородных направлений, от Крюково (или Алабушево) до Раменского без заезда на Ленинградский вокзал. Проект МЦД в целом подразумевает не только запуск электричек по новым маршрутам, но и строительство новых платформ, путей, реконструкцию станций и элементов инфраструктуры, к которым относятся и пешеходные переходы.

Проектные разработки по станции Крюково есть. Месяц назад в Зеленоград приезжал первый замруководителя департамента транспорта Гамид Булатов, курирующий проект МЦД. Обсуждался план предстоящих работ по реконструкции зоны МЦД-3. Депо и станцию Крюково ждет значительная модернизация, сообщил по итогам встречи зампрефекта Дмитрий Морозов. «Но он [МЦД-3] требует принципиально нового подхода к организации транспортных и пешеходных потоков вокруг станции Крюково, а также, не исключено, соседних — Малино и Алабушево».

Морозов не стал комментировать подробности встречи, сославшись на то, что проектная документация не утверждена и посоветовал обратиться в РЖД. Туда же отправляет и департамент транспорта. Действительно, формально за всё, что касается станций, переходов, прилегающей территории в зоне отвода железной дороги, отвечает РЖД, в том числе в проектах МЦД.

Но и в РЖД пока не раскрывают подробности работ на станции Крюково, ссылаясь на то «разработка основных проектных решений» по МЦД-3 не завершена.