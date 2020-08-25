Подземные переходы на станции Крюково реконструируют к запуску МЦД-3 25.08.2020 ZELENOGRAD.RU

Оба перехода под железной дорогой ждет реконструкция при реализации проекта МЦД-3. Также будут реконструировать железнодорожные пути. Но не раньше, чем через 2-3 года. Об этом сообщила префектура, отвечая жителю на вопрос о видеонаблюдении в переходах.

МЦД-3 — это соединение Ленинградского и Казанского пригородных направлений, от Крюково (или Алабушево) до Раменского без заезда на Ленинградский вокзал. Проект МЦД в целом подразумевает не только запуск электричек по новым маршрутам, но и строительство новых платформ, путей, реконструкцию станций и элементов инфраструктуры, к которым относятся и пешеходные переходы.

Проектные разработки по станции Крюково есть. Месяц назад в Зеленоград приезжал первый замруководителя департамента транспорта Гамид Булатов, курирующий проект МЦД. Обсуждался план предстоящих работ по реконструкции зоны МЦД-3. Депо и станцию Крюково ждет значительная модернизация, сообщил по итогам встречи зампрефекта Дмитрий Морозов. «Но он [МЦД-3] требует принципиально нового подхода к организации транспортных и пешеходных потоков вокруг станции Крюково, а также, не исключено, соседних — Малино и Алабушево».

Морозов не стал комментировать подробности встречи, сославшись на то, что проектная документация не утверждена и посоветовал обратиться в РЖД. Туда же отправляет и департамент транспорта. Действительно, формально за всё, что касается станций, переходов, прилегающей территории в зоне отвода железной дороги, отвечает РЖД, в том числе в проектах МЦД.

Но и в РЖД пока не раскрывают подробности работ на станции Крюково, ссылаясь на то «разработка основных проектных решений» по МЦД-3 не завершена.

Проблемы переходов

Пешеходные тоннели на станции Крюково ремонтировали в 2014 году, потом делали плановые косметические работы. В прошлом году включили турникеты и закрыли сквозной проход в переходе №1. Второй — транзитный — переход оказался зоной незаконной торговли. Местные власти и полиция пока ничего не могут сделать с торговцами, несмотря на периодические рейды. Транспортная полиция может, но или не хочет, или не имеет для этого ресурсов.

Решить проблему могли бы видеокамеры, которых в тоннелях до сих пор нет. Префектура просила об этом РЖД два года назад. Но теперь все ждут МЦД. «Вопрос установки камер видеонаблюдения будет рассмотрен при перспективном планировании работ в рамках реализации МЦД-3», ответила префектура на вопрос жителя о камерах.

Если РЖД и транспортная полиция не могут обеспечить нормальное состояние и безопасность в переходах — возможно ли передать их в эксплуатацию городу? Мы спросили об этом РЖД и получили уклончивый ответ: «Решение о дальнейшей эксплуатации тоннелей и других объектов пассажирской инфраструктуры будет принято эксплуатирующей организацией по результатам разработки основных проектных решений». То есть, этот вариант не исключается.

Напишите в комментариях, что необходимо сделать в крюковских переходах, какими они должны быть.

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Метки:
станция крюково, реконструкция, мцд, подземный пешеходный переход
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