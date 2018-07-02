Камеры нужны, чтобы бороться с незаконной торговлей в подземных пешеходных переходах — рейды полиции и управы не решают проблему.



Об этом говорится в распоряжении зеленоградской администрации от 27 июня, направить просьбу о камерах в РЖД должны до 20 августа. Кроме того, префектура попросит РЖД воспроизводить в подземных переходах голосовые объявления с информацией о незаконности торговли. Действенность этих объявлений сомнительна. Как показывает практика, торгующие в переходах бабушки полиции не боятся, а уж тем более любого информирования.

Периодически торгуют и в других подземных переходах — например, между 11 и 12 микрорайонами, между «Биллой» и «Иридиумом», но торговля на станции Крюково торговля многолетняя и упорная. По данным префектуры, с 2015 года управой района Силино составлено 89 протоколов по факту несанкционированной торговли, а общая сумма наложенных штрафов составила 297 500 рублей. Значит, в течение трех с половиной лет в среднем составляли два протокола в месяц — не густо. «Несмотря на все предпринимаемые меры управами районов, результаты мониторинга и регулярного анализа итогов работы мобильных групп, показывают, что несанкционированная торговля продолжает осуществляться», отмечается в распоряжении.

После включения турникетов на станции Крюково, запланированного на конец года, подземный переход №1 закроют для транзитного перехода — он будет предназначен только для пассажиров электричек, а значит, пройти туда можно только через турникет. С большой вероятностью вся нынешняя торговля переместится в переход №2 (тот, что ближе к рынку).