В любое время года в Крюково привычная картина — толпа людей идёт мимо бабушек, торгующих незамысловатыми цветами в подземных переходах и на пристанционных площадях. Букеты недорогие, кто-то не прочь прихватить такой по случаю. К 8 марта мимозы и тюльпаны, летом флоксы и ромашки, осенью астры и гладиолусы со своего огорода.
Кроме цветов приторговывают шерстяными носками и трикотажем, домашними растениями в горшочках, соленьями и овощами. Полиция эту торговлю официально не одобряет, но и не борется с ней всерьёз, рядом рынок и магазины, однако бабушки в переходах есть и были всегда — значит, есть спрос и причины. Какие? Корреспондент Zelenograd.ru Рамиля Сайдгараева спустилась в подземный переход на станции Крюково, чтобы лично познакомиться с бабульками и узнать, как им живётся.
Первая собеседница назвала себя «баба Вера», ей 85 лет. Скромная и общительная старушка. Одета просто: длинная серая куртка и вязаный платочек на голове. Продаёт отростки комнатных растений (по 40-50 рублей) и алое (200 рублей) в крюковском переходе и в Солнечногорске уже более пяти лет. Всё сама выращивает дома. Деньги нужны на то, чтобы купить шоколадки.
«Ведь всех везде надо благодарить, а пенсии на это не хватает. Тут хоть какая-то копеечка. Конечно, сложно работать, но приходится» — вздыхает пенсионерка. Полиция гоняет часто, но бабулька научилась интеллигентно договариваться с сотрудниками правоохранительных органов. «Самое денежное время после 17-18 часов, когда зеленоградцы возвращаются с работы», делится она.
Баба Вера практически не видит, она перенесла несколько операций на глаза, ей тяжело ходить, ноги часто подводят. На вопрос: «Что Вы будете делать, когда в переходе установят турникеты?» ответила, что умный человек всегда найдет себе место и сможет приспособится. Родственников у бабушки нет.
Ближе к середине перехода удобно устроились на раскладных стульчиках подруги Светлана (80 лет) и Елизавета (73 года). Одеты со вкусом: Светлана в бежевом пальто, Елизавета в черном плаще. Продают комнатные растения в горшках (фиалки от 100 до 200 рублей, алое по 200 рублей). Цветы выращивают с удовольствием, это их хобби.
«У нас всё своё. А вон та тётка купила фиалки на рынке и перепродаёт дороже в переходе», — жалуются подруги, указывая на женщину, торгующую недалеко от них.
Два года как они приходят в переход вместе, чтобы было не скучно. «Хлебное время» — вечер с 18 до 21. «Получаем копейки, покупателей мало, заработанные деньги тратим на лекарства и на еду», — рассказала Светлана.
Раньше они торговали на Крюковской площади, но теперь там просят платить 200 рублей в день за место. Таких денег у бабушек, к сожалению, нет. Поэтому перебрались в переход. Если поставят турникеты, то думаю перейти во второй переход, где их устанавливать не планируют.
Периодически спорят с полицией: иногда пытаются отвоевать рабочее место, иногда уходят и через некоторое время возвращаются. У Светланы и Елизаветы есть дети и внуки, но лишний раз обращаться за помощью к родственникам бабушки не хотят.
Четвертая собеседница представилась Екатериной Ивановной, ей 79 лет. Бойкая старушка в серой куртке и коричневом вязаном платке расположилась около входа в переход. Начала разговор с корреспондентом угрожающим тоном: «Я Вам по морде дам! Спасибо, что подошли ко мне! В Зеленограде пять туалетов не работает, а Вам всё равно. Ходят в туалет под платформу и в углы, а мне из-за них дышать нечем». Выяснилось, что бабушка уже звонила в одно из зеленоградских изданий с просьбой написать о проблеме и получила вежливый отказ.
Екатерина Ивановна сочиняет стихи на политические и социальные темы, мечтает, чтобы их опубликовали. «Тут на бабку-торговку второго августа полицейские наручники надели, а я сочинила: Полицейский молодой приобнял меня рукой, не успела обернуться, защепнул он кандалой», — рассказывает. Говорит, что сотрудники правоохранительных органов её боятся и лишний раз не хотят связываться.
Торгует носочно-чулочными изделиями с 2007 года в Крюково и в переходе 12 микрорайона — если на станции поставят турникеты, то окончательно обоснуется там. Сама вязать уже не может, зрение ухудшилось. Заказывает товар по оптовым ценам, а потом продаёт: от 100 рублей за носки до 500 рублей за тёплые колготки. Заработанные деньги тратит на еду. Конкуренток не любит и грубо о них отзывается. У бабы Кати есть взрослая дочь, которая ей помогает.
Жалобы на несанкционированную торговлю в переходах часто можно услышать от жителей города: «Переход грязный и маленький, сидят бомжи, попрошайки, играют уличные музыканты, пройти почти негде и противно», «Почти каждый день вижу, как в подземных переходах на станции Крюково пенсионеры стоят и продают, почему их не отлавливают?» (из жалоб в префектуру).
Рейды против торговцев проводят управы и полиция — с «рабочих мест» выгоняют и бомжей, и музыкантов, и пожилых людей. По правилам правонарушителей должны привлекать к административной ответственности по статье 11.13 «Осуществление торговой деятельности вне специально отведенных мест» «Кодекса города Москвы об административных правонарушениях». Штраф для граждан — от 2500 до 5000 рублей. Другие применяемые меры — «мониторинг, недопущение и пресечение».
В этом году к 8 Марта объявлен очередной рейд по всей столице для пресечения незаконной торговли цветами в городе. Год назад в начале года задержали торговца тюльпанами, который «засветился» в соцсетях. В целом задержаний не слишком много: из отчётов полиции за прошлый год — по три-четыре в месяц. Сколько бабушек в этих цифрах — неизвестно.
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