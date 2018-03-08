«У нас всё своё. А вон та тётка купила фиалки на рынке и перепродаёт подороже»

Ближе к середине перехода удобно устроились на раскладных стульчиках подруги Светлана (80 лет) и Елизавета (73 года). Одеты со вкусом: Светлана в бежевом пальто, Елизавета в черном плаще. Продают комнатные растения в горшках (фиалки от 100 до 200 рублей, алое по 200 рублей). Цветы выращивают с удовольствием, это их хобби.

«У нас всё своё. А вон та тётка купила фиалки на рынке и перепродаёт дороже в переходе», — жалуются подруги, указывая на женщину, торгующую недалеко от них.

Два года как они приходят в переход вместе, чтобы было не скучно. «Хлебное время» — вечер с 18 до 21. «Получаем копейки, покупателей мало, заработанные деньги тратим на лекарства и на еду», — рассказала Светлана.

Раньше они торговали на Крюковской площади, но теперь там просят платить 200 рублей в день за место. Таких денег у бабушек, к сожалению, нет. Поэтому перебрались в переход. Если поставят турникеты, то думаю перейти во второй переход, где их устанавливать не планируют.

Периодически спорят с полицией: иногда пытаются отвоевать рабочее место, иногда уходят и через некоторое время возвращаются. У Светланы и Елизаветы есть дети и внуки, но лишний раз обращаться за помощью к родственникам бабушки не хотят.