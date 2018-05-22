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Включение турникетов на станции Крюково отложили еще на несколько месяцев 22.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Турникетные павильоны полностью достроят и включат не раньше конца 2018 — начала 2019 года. Пока строительство завершено на 30%.

Сначала завершение установки турникетов планировалось весной, затем его перенесли на лето, сейчас сроки снова сдвинулись. Турникетный павильон, построенный на Привокзальной площади (со стороны «нового» города), готов ко вводу в эксплуатацию, сообщили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Но монтаж и включение турникетов отложены до устройства аналогичного павильона на Крюковской площади (в «старом» городе). Задержка его строительства связана с юридическими требованиями к проекту и согласованием с правительством Москвы.

Форсировать темпы строительства нецелесообразно в период проведения чемпионата мира по футболу, отметили в МТППК, — работы могут создать неудобства для пассажиров крупнейшей станции Московского участка ОЖД.

После включения турникетов на станции Крюково не будет перронного контроля, то есть сотрудников компании-перевозчика, проверяющих проездные билеты пассажиров при входе на платформы. Первоначальные планы организации прохода людей после запуска турникетов остаются в силе: для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом) закроют узкий тоннель №1, он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на островные (посередине) платформы 2 и 3. Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход. Широкий тоннель №2 остается для транзитного перехода и для выхода пассажиров с платформ 2 и 3.

Стрелки показывают направление прохода через турникеты для пассажиров с билетами
Схема: Варвара Морозова / Zelenograd.ru

А пока в подземных переходах идет ремонт, не связанный с будущими турникетами. Из-за работ с до 2 июня будет закрыт узкий тоннель, а проход по широкому частично ограничен до 25 мая.

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