Турникетные павильоны полностью достроят и включат не раньше конца 2018 — начала 2019 года. Пока строительство завершено на 30%.

Сначала завершение установки турникетов планировалось весной, затем его перенесли на лето, сейчас сроки снова сдвинулись. Турникетный павильон, построенный на Привокзальной площади (со стороны «нового» города), готов ко вводу в эксплуатацию, сообщили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Но монтаж и включение турникетов отложены до устройства аналогичного павильона на Крюковской площади (в «старом» городе). Задержка его строительства связана с юридическими требованиями к проекту и согласованием с правительством Москвы.



Форсировать темпы строительства нецелесообразно в период проведения чемпионата мира по футболу, отметили в МТППК, — работы могут создать неудобства для пассажиров крупнейшей станции Московского участка ОЖД.



После включения турникетов на станции Крюково не будет перронного контроля, то есть сотрудников компании-перевозчика, проверяющих проездные билеты пассажиров при входе на платформы. Первоначальные планы организации прохода людей после запуска турникетов остаются в силе: для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом) закроют узкий тоннель №1, он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на островные (посередине) платформы 2 и 3. Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход. Широкий тоннель №2 остается для транзитного перехода и для выхода пассажиров с платформ 2 и 3.



