Из-за ремонтных работ с 21 мая до 2 июня закроют пешеходный тоннель №1 (узкий), а проход по тоннелю №2 (более широкому) будет частично ограничен до 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, хотя на самом деле в понедельник вечером переход еще был открыт.

На прошлой неделе в обоих подземных переходах под железной дорогой в Крюково появились деревянные балки, разделяющие поток пешеходов, и объявление об ограничении прохода в связи с ремонтом. Здесь проводят работы по гидроизоляции швов и последующей покраске.



Одновременно на станции Крюково готовятся к установке турникетов (ремонт с ними не связан). По проекту, после установки турникетов для транзитного прохода (между «старым» и «новым» городом) закроют узкий тоннель №1, он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на островные (посередине) платформы 2 и 3. Соответственно, турникеты с обеих сторон перехода будут работать на вход и выход. Широкий тоннель №2 остается для транзитного перехода и для выхода пассажиров с платформ 2 и 3.